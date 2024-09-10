Венгрия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Турнирное положение: после первого тура Венгрия имеет 0 очков в группе 3 Лиги наций.
Последние матчи: в первой игре нового турнира Венгрия проиграла в гостях Германии с разгромным счетом 0:5. Немцы были на голову сильнее своего соперника и заслуженно победили, полностью контролируя ход встречи с первой и до последней минуты.
Венгрия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров
Ранее были матчи на Евро-2024. Победа над Шотландией (1:0) и поражение от Германии (0:2) в группе.
Не сыграют: все основные игроки в строю.
Состояние команды: против Германии сборная Венгрии была полностью деклассирована и почти ничего не показала. На деле же сейчас это довольно неплохая сборная среднего европейского уровня.
Несколько футболистов (Гулачи, Орбан, Собослаи) играют в топ-клубах, остальные игроки также почти все выступают в ведущих европейских чемпионатах.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: пока Босния и Герцеговина имеет 0 очков после первого тура в группе 3.
Последние матчи: матч против Нидерландов получится очень ярким, результативным и завершился победой соперника со счетом 5:2, который был сильнее и конкретнее. Голы в составе Боснии и Герцеговины забили две главные звезды Эрмедин Демирович и Эдин Джеко.
До этого было поражение в товарищеских матчах от Италии (0:1) и Англии (0:3).
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: главная звезда последних лет Эдин Джеко по-прежнему в строю, пусть и заметно постарел, но все равно забивает.
Помимо него в составе есть яркий Эрмедин Демирович, забивший 15 мячей в прошлом сезоне в Бундеслиге и пошедший на повышение в «Штутгарт». С атакой точно у этой сборной все хорошо.
Статистика для ставок
- Последний раз они встречались в 2007 году, и тогда Венгрия победила со счетом 1:0
- Венгрия проиграла четырех последних встречи подряд
- Босния и Герцеговина имеет серию 7 неудач кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 1,85, а на Боснию и Герцеговины — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: обе команды имеют неплохую группу атаки и гораздо более слабую линию обороны, проиграли с разгромным счетом в первом туре и сейчас будут полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Здесь стоит ждать результативную игру и обмен голами.
Ставка: обе забьют за 1,97.
Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть такой вариант.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.