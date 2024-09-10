10 сентября в 2-м туре группового турнира Лиги наций по футболу сыграют Венгрия и Босния и Герцеговина. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: после первого тура Венгрия имеет 0 очков в группе 3 Лиги наций.

Последние матчи: в первой игре нового турнира Венгрия проиграла в гостях Германии с разгромным счетом 0:5. Немцы были на голову сильнее своего соперника и заслуженно победили, полностью контролируя ход встречи с первой и до последней минуты.

Ранее были матчи на Евро-2024. Победа над Шотландией (1:0) и поражение от Германии (0:2) в группе.

Не сыграют: все основные игроки в строю.

Состояние команды: против Германии сборная Венгрии была полностью деклассирована и почти ничего не показала. На деле же сейчас это довольно неплохая сборная среднего европейского уровня.

Несколько футболистов (Гулачи, Орбан, Собослаи) играют в топ-клубах, остальные игроки также почти все выступают в ведущих европейских чемпионатах.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: пока Босния и Герцеговина имеет 0 очков после первого тура в группе 3.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: матч против Нидерландов получится очень ярким, результативным и завершился победой соперника со счетом 5:2, который был сильнее и конкретнее. Голы в составе Боснии и Герцеговины забили две главные звезды Эрмедин Демирович и Эдин Джеко.

До этого было поражение в товарищеских матчах от Италии (0:1) и Англии (0:3).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: главная звезда последних лет Эдин Джеко по-прежнему в строю, пусть и заметно постарел, но все равно забивает.

Помимо него в составе есть яркий Эрмедин Демирович, забивший 15 мячей в прошлом сезоне в Бундеслиге и пошедший на повышение в «Штутгарт». С атакой точно у этой сборной все хорошо.

Статистика для ставок

Последний раз они встречались в 2007 году, и тогда Венгрия победила со счетом 1:0

Венгрия проиграла четырех последних встречи подряд

Босния и Герцеговина имеет серию 7 неудач кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 1,85, а на Боснию и Герцеговины — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: обе команды имеют неплохую группу атаки и гораздо более слабую линию обороны, проиграли с разгромным счетом в первом туре и сейчас будут полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Здесь стоит ждать результативную игру и обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1,97.

Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть такой вариант.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.