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    Соперники постараются реабилитироваться после провала в первом туре

    Венгрия — Босния и Герцеговина: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Босния и Герцеговина
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    Эдин Джеко до сих пор в строю
    10 сентября в 2-м туре группового турнира Лиги наций по футболу сыграют Венгрия и Босния и Герцеговина. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 10 Сентября 2024 года

    Венгрия

  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •

    Венгрия

    Турнирное положение: после первого тура Венгрия имеет 0 очков в группе 3 Лиги наций.

    Последние матчи: в первой игре нового турнира Венгрия проиграла в гостях Германии с разгромным счетом 0:5. Немцы были на голову сильнее своего соперника и заслуженно победили, полностью контролируя ход встречи с первой и до последней минуты.

    Венгрия — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

    Ранее были матчи на Евро-2024. Победа над Шотландией (1:0) и поражение от Германии (0:2) в группе.

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    • Не сыграют: все основные игроки в строю.

    Состояние команды: против Германии сборная Венгрии была полностью деклассирована и почти ничего не показала. На деле же сейчас это довольно неплохая сборная среднего европейского уровня.

    Несколько футболистов (Гулачи, Орбан, Собослаи) играют в топ-клубах, остальные игроки также почти все выступают в ведущих европейских чемпионатах.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: пока Босния и Герцеговина имеет 0 очков после первого тура в группе 3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: матч против Нидерландов получится очень ярким, результативным и завершился победой соперника со счетом 5:2, который был сильнее и конкретнее. Голы в составе Боснии и Герцеговины забили две главные звезды Эрмедин Демирович и Эдин Джеко.

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    До этого было поражение в товарищеских матчах от Италии (0:1) и Англии (0:3).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: главная звезда последних лет Эдин Джеко по-прежнему в строю, пусть и заметно постарел, но все равно забивает.

    Помимо него в составе есть яркий Эрмедин Демирович, забивший 15 мячей в прошлом сезоне в Бундеслиге и пошедший на повышение в «Штутгарт». С атакой точно у этой сборной все хорошо.

    Статистика для ставок

    • Последний раз они встречались в 2007 году, и тогда Венгрия победила со счетом 1:0

    • Венгрия проиграла четырех последних встречи подряд

    • Босния и Герцеговина имеет серию 7 неудач кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Венгрии дают 1,85, а на Боснию и Герцеговины — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: обе команды имеют неплохую группу атаки и гораздо более слабую линию обороны, проиграли с разгромным счетом в первом туре и сейчас будут полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Здесь стоит ждать результативную игру и обмен голами.

    Ставка: обе забьют за 1,97.

    Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть такой вариант.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.

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    Венгрия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. Соперники постараются реабилитироваться после провала в первом туре
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