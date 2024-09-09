9 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Торпедо» и «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: «автозаводцы» в этом сезоне выступают хорошо и идут без поражений.

Московская команда в настоящий момент имеет в своем активе 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Москвичи смогли 12 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Москвы переиграл «Уфу» (1:0).

До этого же столичная команда сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) и победила «Нефтехимик» (2:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Перед этим коллектив из столицы России поделил очки с «КАМАЗом» (1:1) и «Чайкой» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: сейчас подопечные Олега Кононова пребывают в отлично форме.

В межсезонье «Торпедо» неплохо усилилось, а в новом сезоне хорошо стартовало. Думается, что команде вполне по силам побороться за место в топ-4.

«Арсенал»

Турнирное положение: «оружейники» стартовали в текущем сезоне лучше не придумаешь и тоже идут без поражений.

Сейчас «канониры» имеют в своем активе 18 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.

Туляки смогли забить семь мячей, а в свои пропустили только два мяча.

Последние матчи: коллектив из Тулы в прошлом туре переиграл «СКА-Хабаровск» (1:0).

До этого тульская команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), «Аланией» (0:0) и «Тюменью» (0:0).

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды: пока что подопечные Александра Сторожука являются лучшей командой лиги. «Арсенал» имеет лучшую защиту в дивизионе, это однозначно.

Уже можно смело делать вывод о том, что «Арсенал» в этом сезоне точно будет претендовать на повышение в классе.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд

«Торпедо» не проигрывает на протяжении 13 матчей

В последнем очном матче команд (20 апреля) была зафиксирована ничья 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.85, а победа «Арсенала» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 2.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.45.

Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому думается, что они могут продлить серии без поражений и сыграть вничью.

Ставка: ничья за 2.85.

Прогноз: также поставим, что обе команды смогут забить. Если кто-то откроет счет, то игра раскроется.

Ставка: обе забьют за 2.45.