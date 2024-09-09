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    Определят ли «Торпедо» и «Арсенал» сильнейшего?

    «Торпедо» — «Арсенал». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Первая лига России, 9 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Арсенал»
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    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
    9 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Торпедо» и «Арсенал». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 09 Сентября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «автозаводцы» в этом сезоне выступают хорошо и идут без поражений.

    Московская команда в настоящий момент имеет в своем активе 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

    Торпедо — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Москвичи смогли 12 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Москвы переиграл «Уфу» (1:0).

    До этого же столичная команда сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) и победила «Нефтехимик» (2:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Перед этим коллектив из столицы России поделил очки с «КАМАЗом» (1:1) и «Чайкой» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: сейчас подопечные Олега Кононова пребывают в отлично форме.

    В межсезонье «Торпедо» неплохо усилилось, а в новом сезоне хорошо стартовало. Думается, что команде вполне по силам побороться за место в топ-4.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «оружейники» стартовали в текущем сезоне лучше не придумаешь и тоже идут без поражений.

    Сейчас «канониры» имеют в своем активе 18 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.

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    • Туляки смогли забить семь мячей, а в свои пропустили только два мяча.

    Последние матчи: коллектив из Тулы в прошлом туре переиграл «СКА-Хабаровск» (1:0).

    До этого тульская команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), «Аланией» (0:0) и «Тюменью» (0:0).

    Не сыграют: все игроки в строю.

    Состояние команды: пока что подопечные Александра Сторожука являются лучшей командой лиги. «Арсенал» имеет лучшую защиту в дивизионе, это однозначно.

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    Уже можно смело делать вывод о том, что «Арсенал» в этом сезоне точно будет претендовать на повышение в классе.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд

    • «Торпедо» не проигрывает на протяжении 13 матчей

    • В последнем очном матче команд (20 апреля) была зафиксирована ничья 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.85, а победа «Арсенала» — в 3.45.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.45.

    Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому думается, что они могут продлить серии без поражений и сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 2.85.

    Прогноз: также поставим, что обе команды смогут забить. Если кто-то откроет счет, то игра раскроется.

    Ставка: обе забьют за 2.45.

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    «Торпедо» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Торпедо» и «Арсенал» сильнейшего?
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