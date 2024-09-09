Торпедо
Арсенал Тула
«Торпедо»
Турнирное положение: «автозаводцы» в этом сезоне выступают хорошо и идут без поражений.
Московская команда в настоящий момент имеет в своем активе 16 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Торпедо — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Москвичи смогли 12 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Москвы переиграл «Уфу» (1:0).
До этого же столичная команда сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1) и победила «Нефтехимик» (2:1).
Перед этим коллектив из столицы России поделил очки с «КАМАЗом» (1:1) и «Чайкой» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: сейчас подопечные Олега Кононова пребывают в отлично форме.
В межсезонье «Торпедо» неплохо усилилось, а в новом сезоне хорошо стартовало. Думается, что команде вполне по силам побороться за место в топ-4.
«Арсенал»
Турнирное положение: «оружейники» стартовали в текущем сезоне лучше не придумаешь и тоже идут без поражений.
Сейчас «канониры» имеют в своем активе 18 очков и идут на первой строчке в турнирной таблице.
Туляки смогли забить семь мячей, а в свои пропустили только два мяча.
Последние матчи: коллектив из Тулы в прошлом туре переиграл «СКА-Хабаровск» (1:0).
До этого тульская команда сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1), «Аланией» (0:0) и «Тюменью» (0:0).
Не сыграют: все игроки в строю.
Состояние команды: пока что подопечные Александра Сторожука являются лучшей командой лиги. «Арсенал» имеет лучшую защиту в дивизионе, это однозначно.
Уже можно смело делать вывод о том, что «Арсенал» в этом сезоне точно будет претендовать на повышение в классе.
Статистика для ставок
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд
- «Торпедо» не проигрывает на протяжении 13 матчей
- В последнем очном матче команд (20 апреля) была зафиксирована ничья 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.85, а победа «Арсенала» — в 3.45.
ТБ 2,5 оценивается в 2.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.45.
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Прогноз: между собой встречаются примерно равные команды, поэтому думается, что они могут продлить серии без поражений и сыграть вничью.
Ставка: ничья за 2.85.
Прогноз: также поставим, что обе команды смогут забить. Если кто-то откроет счет, то игра раскроется.
Ставка: обе забьют за 2.45.