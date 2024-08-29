В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 29 августа пройдет матч «Петрокуб» — «Лудогорец». Начало — в 20:00. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 4 место с 6 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги одержал победы над «Дачией» (2:0) и «Флорештами» (3:0), а также потерпел поражение в матче с «Шерифом» (0:1).

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЭЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Таким образом «Петрокуб» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где добился победы над валлийским клубом ТНС (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

«Петрокуб» обеспечил себе еврокубковую осень, независимо от как завершится противостояниев заключительном отборочном раунде Лиги Европы с «Лудогорцем». Первую игру чемпион Молдавии проиграл чемпиону Болгарии со счетом 0:4.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью и 2 игры проиграл.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» стартовал с четырёх побед. В нынешнем розыгрыше команда из Разграда переиграла ЦСКА София (1:0), команду «Арда» Кырджали (5:1), «Левски» (1:0) и «Берое» (1:0).

Последние матчи: «Лудогорец» сыграл в трёх раундах Лиги чемпионов. На ранних этапах чемпион Болгарии выиграл у «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и «Динамо» Минск (2:0 — дома, 0:1 — в гостях). Однако в третьем квалификационном раунде болгарский коллектив проиграл «Карабаху» (2:1 — дома и 2:7 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Лудогорец» одержала 4 победы

«Петрокуб» прервал безвыигрышную серию, которая состояла из 4 матчей: 2 ничьи и 2 поражения

«Лудогорец» — «Петрокуб» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победа «Петрокуб» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Лудогорец» практически обеспечил себе место в основной сетке Лиги Европы, но чемпион Болгарии на достигнутом вряд ли остановаться, и может снова добиться победы над «Петрокубом» в ответной игре.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.51.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86.