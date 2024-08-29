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    «Лудогорец» снова переиграет «Петрокуб»?

    Петрокуб — Лудогорец: прогноз и ставка

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    «Ракув» — «Лудогорец»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 29 августа пройдет матч «Петрокуб» — «Лудогорец». Начало — в 20:00. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Петрокуб

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Петрокуб 20:00 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице чемпионата Молдавии «Петрокуб» занимает 4 место с 6 набранными очками. Действующий победитель молдавской Суперлиги одержал победы над «Дачией» (2:0) и «Флорештами» (3:0), а также потерпел поражение в матче с «Шерифом» (0:1).

    Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Петрокуб» обыграл лучшую команду Казахстана — «Ордабасы» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Петрокуб — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

    Однако, во второй стадии квалификации команда из Хынчешт не смогла преодолеть барьер в лице кипрского АПОЭЛа (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Таким образом «Петрокуб» перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где добился победы над валлийским клубом ТНС (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    «Петрокуб» обеспечил себе еврокубковую осень, независимо от как завершится противостояниев заключительном отборочном раунде Лиги Европы с «Лудогорцем». Первую игру чемпион Молдавии проиграл чемпиону Болгарии со счетом 0:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Петрокуб» одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью и 2 игры проиграл.

    «Лудогорец»

    Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» стартовал с четырёх побед. В нынешнем розыгрыше команда из Разграда переиграла ЦСКА София (1:0), команду «Арда» Кырджали (5:1), «Левски» (1:0) и «Берое» (1:0).

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    • Последние матчи: «Лудогорец» сыграл в трёх раундах Лиги чемпионов. На ранних этапах чемпион Болгарии выиграл у «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и «Динамо» Минск (2:0 — дома, 0:1 — в гостях). Однако в третьем квалификационном раунде болгарский коллектив проиграл «Карабаху» (2:1 — дома и 2:7 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Лудогорец» одержала 4 победы

    • «Петрокуб» прервал безвыигрышную серию, которая состояла из 4 матчей: 2 ничьи и 2 поражения

    • «Лудогорец» — «Петрокуб» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.74, а победа «Петрокуб» — в 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Лудогорец» практически обеспечил себе место в основной сетке Лиги Европы, но чемпион Болгарии на достигнутом вряд ли остановаться, и может снова добиться победы над «Петрокубом» в ответной игре.

    Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.51.

    Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.86.

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