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    Победитель будет? Нет!

    «Санкт-Паули» — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 августа 2024 года

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    «Санкт-Паули»
    25 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Хайденхайм». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Августа 2024 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 18:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. «Пираты» в Кубке Германии в овертайме прошли «Халлешер» (3:2).

    При этом «Санкт-Паули» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Да и состав для реализации такой цели у команды вполне подходящий.

    Санкт-Паули — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Санкт-Паули» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при одном поражении.

    В своем последнем спарринге «пираты» разгромили «Аталанту» (3:0). А вот до того команда сенсационно уступила «Норвичу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Санкт-Паули» отличился 11 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Пираты» потрясающе подготовились к новому сезону. В контрольных матчах команда выглядела весьма уверенно.

    Поединки против «Хайденхайма» для команды традиционно складываются весьма успещно. В 5 последних очных встречах «Санкт-Паули» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться начать чемпионат с победы. Да и в трех последних очных встречах «пираты» не пропускали от «Хайденхайма».

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Минувший сезон этот скромный клуб завершил на 8 позиции. Причем команда попала в еврокубки!

    При этом «Хайденхайм» в летнее межсезонье провел 7 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть все 7 раз.

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    • Последние матчи: «Хайденхайм» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила скромный «Виллинген» (4:0).

    Преуспевает команда и в квалификации Лиги конференций. В первом матче она переиграла шведский «Хеккен» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» забил 11 раз. А вот в свои ворота было пропущено всего 3 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победа в Швеции отняла много сил, однако явно окрылила игроков. Да и серия из 10 побед кряду прибавляет позитива.

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    При этом «Хайденхайм» уже почти 5 лет не обыгрывал «пиратов». Причем в трех последних матчах команда даже не забила в ворота соперника.

    И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и обыгрывать новичка элиты команда в ее нынешней форме просто обязана.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Мотивация добыть 11 победу подряд у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» уже почти 5 лет не может обыграть «пиратов»

    • «Хайденхайм» выиграл в 10 своих последних поединках

    • «Санкт-Паули» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.87 и 2.08.

    Прогноз: Гости нынче в накате, тогда как «Санкт-Паули» еще не привык к элитному дивизиону.

    «Хайденхайм» выглядит монолитнее соперника, однако «пиратам» должны помочь родные стены.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Победа «Санкт-Паули» за 2.11

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    «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Победитель будет? Нет!
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