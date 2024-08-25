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    Три зачетных балла для «Бетиса»?

    «Алавес» — «Бетис». Ставка (к. 3.31) и прогноз на футбол, Примера, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Бетис»
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    Эктор Бельерин
    25 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Бетис». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Августа 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 20:15 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» постоянно сражается за выживание. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на 10 месте.

    При этом «Алавес» имел явные проблемы с реализацией. В 38 поединках Примеры команда настреляла 36 мячей.

    Алавес — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 3 виктории при одной коллизии.

    В своем последнем контрольном поединке «Алавес» переиграл «Осасуну» (2:1). А вот в стартовом туре Примеры команда уступила «Сельте» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. При этом в собственные ворота каталонцы пропустили те же 6 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Виторийцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Поединки против «Бетиса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Алавес» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Да и в трех последних очных поединках с севильцами клуб из Витории не проигрывал.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетикос» прошедший чемпионат могут записать себе в актив. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бетис» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 48 забитыми мячами.

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    • Последние матчи: Летом севильцы провели 6 контрольных поединка. В них «бетикос» выиграли 2 раза при 2 поражениях.

    В последнем своей матче в рамках квалификации Лиги конференций команда уверенно одолела «Кривбасс» (2:0). А вот в первом туре Примеры севильцы подписали мировую с «Жироной» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» настрелял лишь 8 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 3 раза.

    Не сыграют: Иско — травмирован.

    Состояние команды: в летних спаррингах севильцы смотрелись не столь уверенно. Да и без Иско атаки команды выглядят бледновато.

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    При этом «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции «бетикос» выглядят монолитнее соперника.

    А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и лидеры команды пока и близко не демонстрируют своих лучших кондиций.

    Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные севильцы явно проявят максимально высокую атакующую активность.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» уже более 2 лет не может одолеть «Алавес»

    • «Алавес» в двух последних очных поединках не пропускал от севильцев

    • «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.42 и 1.66.

    Прогноз: Севильцы явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    «Бетис» в последних матчах выглядел весьма выгодно, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 3.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.42

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    «Алавес» — «Бетис»: прогноз, ставка (3.31), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Бетиса»?
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