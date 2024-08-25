25 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Бетис». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» постоянно сражается за выживание. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на 10 месте.

При этом «Алавес» имел явные проблемы с реализацией. В 38 поединках Примеры команда настреляла 36 мячей.

Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 3 виктории при одной коллизии.

В своем последнем контрольном поединке «Алавес» переиграл «Осасуну» (2:1). А вот в стартовом туре Примеры команда уступила «Сельте» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. При этом в собственные ворота каталонцы пропустили те же 6 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Виторийцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

Поединки против «Бетиса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Алавес» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Да и в трех последних очных поединках с севильцами клуб из Витории не проигрывал.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» прошедший чемпионат могут записать себе в актив. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 48 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом севильцы провели 6 контрольных поединка. В них «бетикос» выиграли 2 раза при 2 поражениях.

В последнем своей матче в рамках квалификации Лиги конференций команда уверенно одолела «Кривбасс» (2:0). А вот в первом туре Примеры севильцы подписали мировую с «Жироной» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» настрелял лишь 8 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 3 раза.

Не сыграют: Иско — травмирован.

Состояние команды: в летних спаррингах севильцы смотрелись не столь уверенно. Да и без Иско атаки команды выглядят бледновато.

При этом «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции «бетикос» выглядят монолитнее соперника.

А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и лидеры команды пока и близко не демонстрируют своих лучших кондиций.

Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные севильцы явно проявят максимально высокую атакующую активность.

Статистика для ставок

«Бетис» уже более 2 лет не может одолеть «Алавес»

«Алавес» в двух последних очных поединках не пропускал от севильцев

«Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.42 и 1.66.

Прогноз: Севильцы явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

«Бетис» в последних матчах выглядел весьма выгодно, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Бетиса» за 3.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42