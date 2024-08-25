Алавес
Бетис
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» постоянно сражается за выживание. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на 10 месте.
При этом «Алавес» имел явные проблемы с реализацией. В 38 поединках Примеры команда настреляла 36 мячей.
Алавес — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 8 контрольных поединков. В них она добыла 3 виктории при одной коллизии.
В своем последнем контрольном поединке «Алавес» переиграл «Осасуну» (2:1). А вот в стартовом туре Примеры команда уступила «Сельте» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 6 мячей. При этом в собственные ворота каталонцы пропустили те же 6 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Виторийцам явно уготована борьба за выживание в элите. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.
Поединки против «Бетиса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Алавес» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активна в атаке. Да и в трех последних очных поединках с севильцами клуб из Витории не проигрывал.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетикос» прошедший чемпионат могут записать себе в актив. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Бетис» в прошлом сезоне бледновато выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 48 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом севильцы провели 6 контрольных поединка. В них «бетикос» выиграли 2 раза при 2 поражениях.
В последнем своей матче в рамках квалификации Лиги конференций команда уверенно одолела «Кривбасс» (2:0). А вот в первом туре Примеры севильцы подписали мировую с «Жироной» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» настрелял лишь 8 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 3 раза.
Не сыграют: Иско — травмирован.
Состояние команды: в летних спаррингах севильцы смотрелись не столь уверенно. Да и без Иско атаки команды выглядят бледновато.
При этом «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции «бетикос» выглядят монолитнее соперника.
А вот проблемы с реализацией пока и близко не решены. Да и лидеры команды пока и близко не демонстрируют своих лучших кондиций.
Тем не менее, номинальные гости будут действовать агрессивно. Более опытные севильцы явно проявят максимально высокую атакующую активность.
Статистика для ставок
- «Бетис» уже более 2 лет не может одолеть «Алавес»
- «Алавес» в двух последних очных поединках не пропускал от севильцев
- «Бетис» не проигрывал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.42 и 1.66.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Севильцы явно сильнее соперника, к тому же имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.
«Бетис» в последних матчах выглядел весьма выгодно, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Бетиса» за 3.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42