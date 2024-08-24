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    Разгромит ли «Лейпциг» «Бохум»?

    «РБ Лейпциг» — «Бохум». Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, чемпионат Германии, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Бохум»
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    Лоис Опенда
    В матче первого тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Августа 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне сумел попасть в топ-4 Бундеслиги, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов.

    Команда после 34-х туров первенства отстала на 25 очков от чемпиона «Байера», а также на восемь баллов от второго «Штутгарта» и на семь пунктов — от третьей «Баварии».

    РБ Лейпциг — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле разгромил «Рот-Вайсс» (4:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Быков» в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Уэдраого, Баумгартнер, Битшиабу, Шлагер и Эльмас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Лейпциг» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и одном поражении.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива перед стартом нового сезона, тем не менее, статус соперника все же позволяет ему рассчитывать на успех.

    Лоис Опенда — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с 24-мя голами.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» в прошлом сезоне сумел удержаться в Бундеслиге благодаря победе в плей-офф над «Фортуной» Дюссельдорф.

    Команда, которая заняла третье с конца место в чемпионате Германии, сумела отыграться (3:0) и выиграть по пенальти после разгрома в первой игре — 0:3.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле проиграл «Ян Регенсбургу» (0:1).

    Эта неудача стала второй в трех последних поединках, два из которых были контрольными, при одной победе.

    Не сыграют: травмированы — Бернарду, Ордец, дисквалифицирован — де Вит.

    Состояние команды: в последних четырех матчах (официальных и товарищеских) «Бохум» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит против соперника, явно превосходящего его в классе, а также на выезде шансы даже на ничью невелики.

    Кевин Штогер — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды

    • в четырех из семи последних матчей «Лейпциг» сыграл вничью

    • в 10 из 13 последних матчей «Бохума» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.60, победа «Бохума» — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.38 и 3.05.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, хозяева не проиграют при тотал меньше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи их последних матчей.

    Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.03

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    «РБ Лейпциг» — «Бохум». Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, чемпионат Германии, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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