РБ Лейпциг
Бохум
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне сумел попасть в топ-4 Бундеслиги, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов.
Команда после 34-х туров первенства отстала на 25 очков от чемпиона «Байера», а также на восемь баллов от второго «Штутгарта» и на семь пунктов — от третьей «Баварии».
РБ Лейпциг — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле разгромил «Рот-Вайсс» (4:1).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию «Быков» в два поединка, один из которых был товарищеским, а другой — официальным.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Уэдраого, Баумгартнер, Битшиабу, Шлагер и Эльмас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые были товарищескими и официальными, «Лейпциг» выиграл лишь дважды при четырех ничьих и одном поражении.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива перед стартом нового сезона, тем не менее, статус соперника все же позволяет ему рассчитывать на успех.
Лоис Опенда — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с 24-мя голами.
«Бохум»
Турнирное положение: «Бохум» в прошлом сезоне сумел удержаться в Бундеслиге благодаря победе в плей-офф над «Фортуной» Дюссельдорф.
Команда, которая заняла третье с конца место в чемпионате Германии, сумела отыграться (3:0) и выиграть по пенальти после разгрома в первой игре — 0:3.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого раунда Кубка Германии клуб на чужом поле проиграл «Ян Регенсбургу» (0:1).
Эта неудача стала второй в трех последних поединках, два из которых были контрольными, при одной победе.
Не сыграют: травмированы — Бернарду, Ордец, дисквалифицирован — де Вит.
Состояние команды: в последних четырех матчах (официальных и товарищеских) «Бохум» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме гостей, а значит против соперника, явно превосходящего его в классе, а также на выезде шансы даже на ничью невелики.
Кевин Штогер — лучший бомбардир клуба в Бундеслиге прошлого сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды
- в четырех из семи последних матчей «Лейпциг» сыграл вничью
- в 10 из 13 последних матчей «Бохума» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.60, победа «Бохума» — в 10.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.38 и 3.05.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, хозяева не проиграют при тотал меньше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи их последних матчей.
Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.03