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    ПАОК — «Шэмрок Роверс». Ставка (к. 2.70) и прогноз на квалификацию Лиги Европы, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Шэмрок Роверс»
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    Магомед Оздоев
    22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Шэмрок Роверс». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Шэмрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 20:30 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
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    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК ранее выступал в квалификации Лиги чемпионов. Но отбор пройти не удалось.

    В 3-м квалификационном раунде ПАОК не смог справиться со «Мальмё». По сумме двух встреч шведский клуб оказался сильнее.

    Последние матчи: ПАОК удачно стартовал в новом чемпионате Греции. В матче первого тура команда дома взяла верх над клубом «Пансерраикос» со счетом 3:2.

    У победителей дубль оформил Штефан Шваб. Еще один гол забил Магомед Оздоев.

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    • Не сыграют: все ведущие футболисты в строю и готовятся к предстоящему противостоянию.

    Состояние команды: Российские болельщики рассчитывают на результативную игру Федора Чалова. Экс-форвард ЦСКА постарается принести ПАОКу как можно больше пользы в атаке.

    Букмекеры не верят в сенсацию. В Греции у гостей немного шансов на положительный результат. Скорее всего, ПАОК уверенно победит.

    «Шэмрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шэмрок Роверс» начинал еврокубковый сезон с квалификации Лиги чемпионов. Но во втором раунде отбора команда вылетела от пражской «Спарты», уступив сопернику с общим счетом 2:6.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Последние матчи: В августе «Шэмрок Роверс» провел два матча в чемпионате Ирландии. Были зафиксированы одна победа и одна ничья.

    В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» справился с «Целе». В Словении ирландский коллектив уступил 0:1. Но в родных стенах победил со счетом 3:1 и прошел дальше.

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    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: «Шэмрок Роверс» в чемпионате Ирландии борется за медали. Сейчас команда находится в топ-5. Но отставание от лидирующей тройки составляет лишь два очка.

    В 2011 году «Шэмрок Роверс» уже играл с ПАОКом в Лиге Европы. Тогда греческий клуб победил и дома, и в гостях.

    На этот раз ПАОК является безоговорочным фаворитом. В Греции у «Шэмрок Роверс» немного шансов на положительный результат. Ирландский клуб не лучшим образом играет в гостях.

    Статистика для ставок

    • В 2011 году ПАОК в Лиге Европы дважды обыграл «Шэмрок Роверс»

    • ПАОК начал выступления в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от «Мальмё»

    • «Шэмрок Роверс» в чемпионате Ирландии находится на пятом месте

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ПАОКа дают 1.15, а на «Шэмрок Роверс» — 13.00, ничью букмекеры оценивают в 7.00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.40.

    Прогноз: ПАОК дома должен добиться успеха. Греческий клуб не разочарует своих поклонников. Стоит поставить на победу ПАОКа с форой (-2) гола.

    Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2) за 1.77.

    Прогноз: можно рискнуть и предположить, что команды сосредоточатся на обороне и не станут много забивать.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.70.

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    ПАОК — «Шэмрок Роверс». Ставка (к. 2.70) и прогноз на квалификацию Лиги Европы, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Шэмрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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