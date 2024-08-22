22 августа в квалификации Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Шэмрок Роверс». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Шэмрок Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК ранее выступал в квалификации Лиги чемпионов. Но отбор пройти не удалось.

В 3-м квалификационном раунде ПАОК не смог справиться со «Мальмё». По сумме двух встреч шведский клуб оказался сильнее.

Последние матчи: ПАОК удачно стартовал в новом чемпионате Греции. В матче первого тура команда дома взяла верх над клубом «Пансерраикос» со счетом 3:2.

У победителей дубль оформил Штефан Шваб. Еще один гол забил Магомед Оздоев.

Не сыграют: все ведущие футболисты в строю и готовятся к предстоящему противостоянию.

Состояние команды: Российские болельщики рассчитывают на результативную игру Федора Чалова. Экс-форвард ЦСКА постарается принести ПАОКу как можно больше пользы в атаке.

Букмекеры не верят в сенсацию. В Греции у гостей немного шансов на положительный результат. Скорее всего, ПАОК уверенно победит.

«Шэмрок Роверс»

Турнирное положение: «Шэмрок Роверс» начинал еврокубковый сезон с квалификации Лиги чемпионов. Но во втором раунде отбора команда вылетела от пражской «Спарты», уступив сопернику с общим счетом 2:6.

Прогнозы и ставки на спорт

Последние матчи: В августе «Шэмрок Роверс» провел два матча в чемпионате Ирландии. Были зафиксированы одна победа и одна ничья.

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» справился с «Целе». В Словении ирландский коллектив уступил 0:1. Но в родных стенах победил со счетом 3:1 и прошел дальше.

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: «Шэмрок Роверс» в чемпионате Ирландии борется за медали. Сейчас команда находится в топ-5. Но отставание от лидирующей тройки составляет лишь два очка.

В 2011 году «Шэмрок Роверс» уже играл с ПАОКом в Лиге Европы. Тогда греческий клуб победил и дома, и в гостях.

На этот раз ПАОК является безоговорочным фаворитом. В Греции у «Шэмрок Роверс» немного шансов на положительный результат. Ирландский клуб не лучшим образом играет в гостях.

Статистика для ставок

В 2011 году ПАОК в Лиге Европы дважды обыграл «Шэмрок Роверс»

ПАОК начал выступления в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от «Мальмё»

«Шэмрок Роверс» в чемпионате Ирландии находится на пятом месте

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ПАОКа дают 1.15, а на «Шэмрок Роверс» — 13.00, ничью букмекеры оценивают в 7.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.40.

Прогноз: ПАОК дома должен добиться успеха. Греческий клуб не разочарует своих поклонников. Стоит поставить на победу ПАОКа с форой (-2) гола.

Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2) за 1.77.

Прогноз: можно рискнуть и предположить, что команды сосредоточатся на обороне и не станут много забивать.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.70.