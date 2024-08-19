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    «Аталанта» отыграется на «Лечче» за неудачу в Суперкубке

    Лечче — Аталанта: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.91. 19.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Аталанта»
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    «Аталанта»
    «Лечче» в первом туре итальянской Серии А-2024/25 примет дома «Аталанту». Встреча намечена на 19 августа, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Августа 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 19:30 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: Салентийцы прошлый чемпиона Италии завершили на 14 месте, опередив зону вылета лишь на три очка.

    «Лечче» отпраздновал восемь викторий за 38 игр, 14 встреч свел вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составила 32:54.

    Лечче — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Желто-красные» в новом сезоне уже успели провести один официальный матч, в котором на своем поле обыграли скромную «Мантову» со счетом 2:1 в Кубке Италии. Перед этим же они проиграли три товарищеских поединка кряду.

    Не сыграют: Хавбек Мохамед Каба пребывает в лазарете.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Сейчас у «Лечче» в рамках чемпионата Италии 5-матчевая безвыигрышная серия. В этот период коллектив расписал три мировые и дважды уступил. Причем в трех встречах данного отрезка он не забил.

    Последняя виктория команды в рамках Серии А состоялась еще в середине апреля, когда был обыгран в гостях «Сассуоло» 3:0.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бергамо в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и выиграл Лигу Европы.

    В чемпионате страны «Аталанта» выиграла 21 матч из 38 проведенных, шесть раз сыграла вничью и 11 поединков проиграла, разница мячей — 54:32.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 0:2 в матче за Суперкубок Европы. Немногим же ранее они провели три товарищеских поединка, проиграв два из них при одном мировом исходе.

    Не сыграют: Николо Дзаньоло, Эль Билал Туре, Рафаэл Толои, Джанлука Скамакка и Джорджио Скалвини — травмированы.

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    Состояние команды: Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В этот неудачный период «черно-синие» расписали одну ничью и потерпели четыре фиаско. Причем три из них с разницей в два и более мячей.

    В рамках же чемпионата Италии коллектив смог выиграть шесть из семи предыдущих встреч при одном фиаско.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Лечче» — 1:0 и 2:0

    • Всего за шесть предыдущих очных встреч этих клубов дважды выигрывал «Лечче» и четыре матча остались за «Аталантой»

    • Четыре из шести минувших очных противостояний данных команд завершались на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.91, победа «Лечче» — 4.30, ничья — 21.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Аталанта» сможет обыграть «Лечче» даже в его логове, потому что клуб из Бергамо имеет более лучший подбор футболистов, да и зачастую обыгрывает данного оппонента.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.91.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что именно гости забьют первый гол в матча и смогут сделать это еще в первом тайме.

    Ставка: «Аталанта» забьет первой в первом тайме тайме за 2.25.

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    «Лечче» — «Аталанта». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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