«Лечче» в первом туре итальянской Серии А-2024/25 примет дома «Аталанту». Встреча намечена на 19 августа, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: Салентийцы прошлый чемпиона Италии завершили на 14 месте, опередив зону вылета лишь на три очка.

«Лечче» отпраздновал восемь викторий за 38 игр, 14 встреч свел вничью и 16 раз проиграл, разница мячей составила 32:54.

Последние матчи: «Желто-красные» в новом сезоне уже успели провести один официальный матч, в котором на своем поле обыграли скромную «Мантову» со счетом 2:1 в Кубке Италии. Перед этим же они проиграли три товарищеских поединка кряду.

Не сыграют: Хавбек Мохамед Каба пребывает в лазарете.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Сейчас у «Лечче» в рамках чемпионата Италии 5-матчевая безвыигрышная серия. В этот период коллектив расписал три мировые и дважды уступил. Причем в трех встречах данного отрезка он не забил.

Последняя виктория команды в рамках Серии А состоялась еще в середине апреля, когда был обыгран в гостях «Сассуоло» 3:0.

«Аталанта»

Турнирное положение: Коллектив из города Бергамо в прошлом сезоне занял четвертое место в Серии А и выиграл Лигу Европы.

В чемпионате страны «Аталанта» выиграла 21 матч из 38 проведенных, шесть раз сыграла вничью и 11 поединков проиграла, разница мячей — 54:32.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Несколько дней тому назад «боги» проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 0:2 в матче за Суперкубок Европы. Немногим же ранее они провели три товарищеских поединка, проиграв два из них при одном мировом исходе.

Не сыграют: Николо Дзаньоло, Эль Билал Туре, Рафаэл Толои, Джанлука Скамакка и Джорджио Скалвини — травмированы.

Состояние команды: Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В этот неудачный период «черно-синие» расписали одну ничью и потерпели четыре фиаско. Причем три из них с разницей в два и более мячей.

В рамках же чемпионата Италии коллектив смог выиграть шесть из семи предыдущих встреч при одном фиаско.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Аталанта» дважды обыграла «Лечче» — 1:0 и 2:0

Всего за шесть предыдущих очных встреч этих клубов дважды выигрывал «Лечче» и четыре матча остались за «Аталантой»

Четыре из шести минувших очных противостояний данных команд завершались на тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.91, победа «Лечче» — 4.30, ничья — 21.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.92 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Аталанта» сможет обыграть «Лечче» даже в его логове, потому что клуб из Бергамо имеет более лучший подбор футболистов, да и зачастую обыгрывает данного оппонента.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.91.

Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что именно гости забьют первый гол в матча и смогут сделать это еще в первом тайме.

Ставка: «Аталанта» забьет первой в первом тайме тайме за 2.25.