17 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Фиорентина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» в минувшем сезоне выступала в Серии В. Но клуб смог повыситься в классе. Фанаты рассчитывают, что команда надолго задержится в Серии А.

Последние матчи: Летом «Парма» провела немало товарищеских матчей. Были как удачные спарринги, так и не очень.

4 августа «Парма» эффектно разобралась с «Аталантой». Клуб из Бергамо был разгромлен со счетом 4:1. Напомним, в минувшем сезоне «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Скорее всего, «Парме» придется бороться за выживание. Главное — набрать побольше очков на старте чемпионата. Это придаст уверенность футболистам.

11 августа «Парма» разочаровала болельщиков в Кубке Италии. Клуб на своем поле уступил «Палермо».

Последний раз «Парма» и «Фиорентина» пересекались друг с другом в 2023 году. Это было в Кубке Италии. Тогда игра закончилась вничью 2:2.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» в минувшем сезоне заняла восьмое место в таблице. В 38 матчах клуб набрал 60 очков. Команда смогла завоевать путевку в раунд плей-офф Лиги конференций.

Последние матчи: Летом «Фиорентина» провела ряд товарищеских матчей. Поражение было только одно — от «Престона» со счетом 1:2.

Зато удалось одержать две разгромные победы. В спаррингах «Фиорентина» легко взяла верх над «Реджаной» (4:0) и «Гроссето» (7:2). Но тут нельзя не отметить низкий класс соперников.

Состояние команды: В минувшем сезоне «Фиорентина» была близка к победе в Лиге конференций. Но трофей завоевать не удалось. Итальянский клуб в финале проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

Чемпионат Италии-2023/24 «Фиорентина» завершила на мажорной ноте. Под занавес турнира команда одержала две победы кряду. С одинаковым счетом 3:2 были обыграны «Кальяри» и «Аталанта». Смогут ли «фиалки» стартовать с победы в новом розыгрыше Серии А?

Статистика для ставок

«Парма» в прошлом сезоне играла в Серии В, но повысилась в классе

«Фиорентина» в чемпионате Италии-2023/24 финишировала на восьмом месте

В декабре 2023 года «Парма» и «Фиорентина» в Кубке Италии сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.94.

Прогноз: «Парма» постарается как можно лучше начать сезон в Серии А. Но «Фиорентина» — непростой соперник. Должны забить голы обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче никто не сможет выиграть.

Ставка: ничья за 3.39