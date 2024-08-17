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    Парма — Фиорентина: прогноз и ставка (коэффициент 1.71) на футбол. 17/08/2024 в 19:30

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина»
    17 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Фиорентина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Августа 2024 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 19:30 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» в минувшем сезоне выступала в Серии В. Но клуб смог повыситься в классе. Фанаты рассчитывают, что команда надолго задержится в Серии А.

    Последние матчи: Летом «Парма» провела немало товарищеских матчей. Были как удачные спарринги, так и не очень.

    Парма — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    4 августа «Парма» эффектно разобралась с «Аталантой». Клуб из Бергамо был разгромлен со счетом 4:1. Напомним, в минувшем сезоне «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Скорее всего, «Парме» придется бороться за выживание. Главное — набрать побольше очков на старте чемпионата. Это придаст уверенность футболистам.

    11 августа «Парма» разочаровала болельщиков в Кубке Италии. Клуб на своем поле уступил «Палермо».

    Последний раз «Парма» и «Фиорентина» пересекались друг с другом в 2023 году. Это было в Кубке Италии. Тогда игра закончилась вничью 2:2.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» в минувшем сезоне заняла восьмое место в таблице. В 38 матчах клуб набрал 60 очков. Команда смогла завоевать путевку в раунд плей-офф Лиги конференций.

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    • Последние матчи: Летом «Фиорентина» провела ряд товарищеских матчей. Поражение было только одно — от «Престона» со счетом 1:2.

    Зато удалось одержать две разгромные победы. В спаррингах «Фиорентина» легко взяла верх над «Реджаной» (4:0) и «Гроссето» (7:2). Но тут нельзя не отметить низкий класс соперников.

    Состояние команды: В минувшем сезоне «Фиорентина» была близка к победе в Лиге конференций. Но трофей завоевать не удалось. Итальянский клуб в финале проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:1.

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    Чемпионат Италии-2023/24 «Фиорентина» завершила на мажорной ноте. Под занавес турнира команда одержала две победы кряду. С одинаковым счетом 3:2 были обыграны «Кальяри» и «Аталанта». Смогут ли «фиалки» стартовать с победы в новом розыгрыше Серии А?

    Статистика для ставок

    • «Парма» в прошлом сезоне играла в Серии В, но повысилась в классе

    • «Фиорентина» в чемпионате Италии-2023/24 финишировала на восьмом месте

    • В декабре 2023 года «Парма» и «Фиорентина» в Кубке Италии сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.94.

    Прогноз: «Парма» постарается как можно лучше начать сезон в Серии А. Но «Фиорентина» — непростой соперник. Должны забить голы обе команды.

    Ставка: обе забьют за 1.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче никто не сможет выиграть.

    Ставка: ничья за 3.39

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