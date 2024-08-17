Парма
Фиорентина
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» в минувшем сезоне выступала в Серии В. Но клуб смог повыситься в классе. Фанаты рассчитывают, что команда надолго задержится в Серии А.
Последние матчи: Летом «Парма» провела немало товарищеских матчей. Были как удачные спарринги, так и не очень.
Парма — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
4 августа «Парма» эффектно разобралась с «Аталантой». Клуб из Бергамо был разгромлен со счетом 4:1. Напомним, в минувшем сезоне «Аталанта» выиграла Лигу Европы.
Состояние команды: Скорее всего, «Парме» придется бороться за выживание. Главное — набрать побольше очков на старте чемпионата. Это придаст уверенность футболистам.
11 августа «Парма» разочаровала болельщиков в Кубке Италии. Клуб на своем поле уступил «Палермо».
Последний раз «Парма» и «Фиорентина» пересекались друг с другом в 2023 году. Это было в Кубке Италии. Тогда игра закончилась вничью 2:2.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» в минувшем сезоне заняла восьмое место в таблице. В 38 матчах клуб набрал 60 очков. Команда смогла завоевать путевку в раунд плей-офф Лиги конференций.
Последние матчи: Летом «Фиорентина» провела ряд товарищеских матчей. Поражение было только одно — от «Престона» со счетом 1:2.
Зато удалось одержать две разгромные победы. В спаррингах «Фиорентина» легко взяла верх над «Реджаной» (4:0) и «Гроссето» (7:2). Но тут нельзя не отметить низкий класс соперников.
Состояние команды: В минувшем сезоне «Фиорентина» была близка к победе в Лиге конференций. Но трофей завоевать не удалось. Итальянский клуб в финале проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:1.
Чемпионат Италии-2023/24 «Фиорентина» завершила на мажорной ноте. Под занавес турнира команда одержала две победы кряду. С одинаковым счетом 3:2 были обыграны «Кальяри» и «Аталанта». Смогут ли «фиалки» стартовать с победы в новом розыгрыше Серии А?
Статистика для ставок
- «Парма» в прошлом сезоне играла в Серии В, но повысилась в классе
- «Фиорентина» в чемпионате Италии-2023/24 финишировала на восьмом месте
- В декабре 2023 года «Парма» и «Фиорентина» в Кубке Италии сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.94.
- 2.00Манчестер Юнайтед — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Гавр — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.73Ульм — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Парма» постарается как можно лучше начать сезон в Серии А. Но «Фиорентина» — непростой соперник. Должны забить голы обе команды.
Ставка: обе забьют за 1.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче никто не сможет выиграть.
Ставка: ничья за 3.39