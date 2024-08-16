ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити» «Реал Мадрид»Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? Исраэль АдесаньяТитульник Адесаньи и Дю Плесси, интригующий бой Гамрота и Хукера. Анонс карда UFC 305
    Все новости спорта

    Первый матч должен получится результативным

    Лас-Пальмас — Севилья: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 16.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Лас-Пальмас Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Ньигес теперь будет играть за «Севилью»
    16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Севилья». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 16 Августа 2024 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 22:30 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона в испанской Примере «Лас-Пальмас» стал 16-м с 40 очками.

    Последние матчи: перед стартом сезона команда сыграла вничью с «Ливерпулем» в товарищеском матче со счетом 0:0.

    Лас-Пальмас — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромная победа над скромной «Яйзой» (4:0) и «Аль-Шабаб» (2:1).

  • Королевский гамбит. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Испании по футболу 2024/2025
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы три основых футболиста: Синкгравен, Янузай и Креспо.

    Состояние команды: по итогам межсезонья в команде произошли серьезные изменения в составе, пришло несколько качественных игроков (Маккена, Макберни, Силлессен, Янузай), но и покинули клуб некоторые лидеры прежнего созыва. Как будет выглядеть «Лас-Пальмас» в этом сезоне пока является загадкой.

    «Севилья»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне Примеры «Севилья» стала только 14-й с 41 очком, а могла вообще вылететь.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: перед началом сезона в товарищеской игре андалусийцы уступили «Ливерпулю» (1:4).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    До этого была победа над «Фулхэмом» (2:1) и «Гранадой» (2:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован новичок Сауль Ньигес, травмированы Сусо и Локонга.

    Состояние команды: летом «Севилью» возглавил новый главный тренер Хавьер Гарсия Пимьента, ранее как раз работавший с «Лас-Пальмасом», а в команде произошло немало изменений в составе. Из стана андалусийцев ушли Янузай, Рафа Мир, Ламела, Эн-Несири, но и пополнение в лице Ихеаначо, Эджуке, Агуме, Сауля и Локонги тоже довольно неплохое.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Севилья» в гостях победила 2:0

    • Матч на поле «Севильи» также завершился победой со счетом 1:0

    • В 2021 году в товарищеской встрече также андалусийцы были сильнее 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лас-Пальмас» дают 3,20, а на «Севилья» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: обе команды претерпели серьезные изменения в летнее межсезонье, у них новые тренеры (Пимьента как раз перебрался в «Севилью» из «Лас-Пальмаса») так что, как они будут выглядеть в наступающем сезоне пока загадка. Но есть основания, что в первом туре имеет смысл ожидать атакующего футбола, игроки еще не насытились игрой и будут проявлять рвение перед новым тренерским штабом.

    Ставка: обе забьют за 2,0.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с победой гостей. Новый тренер «Севильи» отлично знает возможности игроков своего бывшего клуба и будет очень мотивирован в этой встрече.

    Ставка: победа «Севильи» с форой — 1 за 4,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Соболенко — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Путинцева — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аванесян — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сабах — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пюник — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Линкольн — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легия — Брондбю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Флора — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лас-Пальмас» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на футбол. Первый матч должен получится результативным
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры