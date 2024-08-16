16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Севилья». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона в испанской Примере «Лас-Пальмас» стал 16-м с 40 очками.

Последние матчи: перед стартом сезона команда сыграла вничью с «Ливерпулем» в товарищеском матче со счетом 0:0.

Ранее была разгромная победа над скромной «Яйзой» (4:0) и «Аль-Шабаб» (2:1).

Не сыграют: травмированы три основых футболиста: Синкгравен, Янузай и Креспо.

Состояние команды: по итогам межсезонья в команде произошли серьезные изменения в составе, пришло несколько качественных игроков (Маккена, Макберни, Силлессен, Янузай), но и покинули клуб некоторые лидеры прежнего созыва. Как будет выглядеть «Лас-Пальмас» в этом сезоне пока является загадкой.

«Севилья»

Турнирное положение: в прошлом сезоне Примеры «Севилья» стала только 14-й с 41 очком, а могла вообще вылететь.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: перед началом сезона в товарищеской игре андалусийцы уступили «Ливерпулю» (1:4).

До этого была победа над «Фулхэмом» (2:1) и «Гранадой» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован новичок Сауль Ньигес, травмированы Сусо и Локонга.

Состояние команды: летом «Севилью» возглавил новый главный тренер Хавьер Гарсия Пимьента, ранее как раз работавший с «Лас-Пальмасом», а в команде произошло немало изменений в составе. Из стана андалусийцев ушли Янузай, Рафа Мир, Ламела, Эн-Несири, но и пополнение в лице Ихеаначо, Эджуке, Агуме, Сауля и Локонги тоже довольно неплохое.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Севилья» в гостях победила 2:0

Матч на поле «Севильи» также завершился победой со счетом 1:0

В 2021 году в товарищеской встрече также андалусийцы были сильнее 1:0



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лас-Пальмас» дают 3,20, а на «Севилья» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: обе команды претерпели серьезные изменения в летнее межсезонье, у них новые тренеры (Пимьента как раз перебрался в «Севилью» из «Лас-Пальмаса») так что, как они будут выглядеть в наступающем сезоне пока загадка. Но есть основания, что в первом туре имеет смысл ожидать атакующего футбола, игроки еще не насытились игрой и будут проявлять рвение перед новым тренерским штабом.

Ставка: обе забьют за 2,0.

Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант с победой гостей. Новый тренер «Севильи» отлично знает возможности игроков своего бывшего клуба и будет очень мотивирован в этой встрече.

Ставка: победа «Севильи» с форой — 1 за 4,0.