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    «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Петах-Тиква. Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 15 августа 2024 года

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    «ЧФР Клуж»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «ЧФР Клуж» и «Маккаби» Петах-Тиква. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Петах-Тиква, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    ЧФР Клуж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:00 Maccabi Petach Tikva

    Maccabi Petach Tikva

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «ЧФР Клуж»

    Турнирное положение: «ЧФР Клуж» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на скромном 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЧФР Клуж» в 5 матчах чемпионата Румынии выиграл лишь 2 раза. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч — 10 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела разжиться тремя очками. «ЧФР Клуж» учинил разгром «Унире» (3:0).

    При этом «ЧФР Клуж» в первом матче квалификации Лиги конференций минимально одолел израильтян. А вот до того был пройден белорусский «Неман» (0:0, 5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «ЧФР Клуж» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: румыны победили и не пропускали в двух своих последних матчах. Да и неудачи в чемпионате явно подстегнут команду на успех в еврокубках.

    При этом «ЧФР Клуж» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и по игре команда смотрится монолитнее оппонента.

    Нет сомнений, что румыны будут действовать первым номером. «ЧФР Клуж» явно намеревается ярко довершить начатое на выезде.

    «Маккаби» Петах-Тиква

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате еще не стартовала. Да и Суперкубок Израиля был проигран одноклубникам из Тель-Авива (0:2).

    Причем «Маккаби» Петах-Тиква в первом матче минимально уступил румынам. Причем единственный мяч был пропущен еще в дебюте встречи.

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: «Маккаби» Петах-Тиква не побеждает уже в 3 матчах кряду. Причем в двух из них команда не забивала.

    При этом «Маккаби» Петах-Тиква вылетел из квалификации Лиги Европы. «Брага» оказалась израильтянам не по зубам (0:2, 0:5).

    В 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках шотландцы отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: домашняя коллизия в первом матче явно нарушила плане израильтян. Да и в последних матчах «Маккаби» Петах-Тиква выглядел откровенно бледно.

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    Нет сомнений, что израильтяне постараются выбраться из психологической ямы. Гостям явно придется рисковать в этом поединке.

    При этом «Маккаби» Петах-Тиква не забивал в 2 своих последних матчах. А вот пропустила в низ команда 6 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом израильтянам нужно прибавлять в созидательном аспекте.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Петах-Тиква не побеждал в 3 последних своих матчах

    • «ЧФР Клуж» выиграл в 2 своих последних поединках

    • В первом поединке сильнее оказались румыны (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЧФР Клуж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.23, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.17.

    Прогноз: Румыны выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Израильтяне слишком нестабильны, однако явно намерены прибавить в плане реализации.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

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    «ЧФР Клуж» — «Маккаби» Петах-Тиква: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет много?
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