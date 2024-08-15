ЧФР Клуж
Maccabi Petach Tikva
«ЧФР Клуж»
Турнирное положение: «ЧФР Клуж» неудачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на скромном 6 месте турнирной таблицы.
При этом «ЧФР Клуж» в 5 матчах чемпионата Румынии выиграл лишь 2 раза. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч — 10 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда сумела разжиться тремя очками. «ЧФР Клуж» учинил разгром «Унире» (3:0).
При этом «ЧФР Клуж» в первом матче квалификации Лиги конференций минимально одолел израильтян. А вот до того был пройден белорусский «Неман» (0:0, 5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «ЧФР Клуж» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: румыны победили и не пропускали в двух своих последних матчах. Да и неудачи в чемпионате явно подстегнут команду на успех в еврокубках.
При этом «ЧФР Клуж» явно намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и по игре команда смотрится монолитнее оппонента.
Нет сомнений, что румыны будут действовать первым номером. «ЧФР Клуж» явно намеревается ярко довершить начатое на выезде.
«Маккаби» Петах-Тиква
Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате еще не стартовала. Да и Суперкубок Израиля был проигран одноклубникам из Тель-Авива (0:2).
Причем «Маккаби» Петах-Тиква в первом матче минимально уступил румынам. Причем единственный мяч был пропущен еще в дебюте встречи.
Последние матчи: «Маккаби» Петах-Тиква не побеждает уже в 3 матчах кряду. Причем в двух из них команда не забивала.
При этом «Маккаби» Петах-Тиква вылетел из квалификации Лиги Европы. «Брага» оказалась израильтянам не по зубам (0:2, 0:5).
В 5 своих последних матчах команда уступила трижды. В этих поединках шотландцы отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: домашняя коллизия в первом матче явно нарушила плане израильтян. Да и в последних матчах «Маккаби» Петах-Тиква выглядел откровенно бледно.
Нет сомнений, что израильтяне постараются выбраться из психологической ямы. Гостям явно придется рисковать в этом поединке.
При этом «Маккаби» Петах-Тиква не забивал в 2 своих последних матчах. А вот пропустила в низ команда 6 мячей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом израильтянам нужно прибавлять в созидательном аспекте.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Петах-Тиква не побеждал в 3 последних своих матчах
- «ЧФР Клуж» выиграл в 2 своих последних поединках
- В первом поединке сильнее оказались румыны (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЧФР Клуж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.23, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.17.
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.10Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Румыны выглядят монолитнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Израильтяне слишком нестабильны, однако явно намерены прибавить в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50