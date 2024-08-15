Бельгийский «Серкль Брюгге» на своем поле примет норвежский «Мольде» в ответном матче третьего раунда отбора Лиги Европы. Поединок состоится 15 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате Бельгии занял четвертое место, благодаря чему и получил билет в еврокубки.

В текущем же первенстве страны «Серкль Брюгге» плетется пока внизу таблицы без набранных очков.

Последние матчи: «Зелено-черные» успели в текущем розыгрыше Лиги Европы пройти уже один раунд. На предыдущем этапе они выбили шотландский «Килмарнок» — 1:0 и 1:1. А вот первую встречу с предстоящим противником они проиграли, уступив в Норвегии с крупным счетом 0:3.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новом сезоне «Серкль Брюгге» провел пять официальных игр и проиграл в пяти из них при всего одной победе. В еврокубках он выступает редко и до этого последний раз участвовал в евротурнирах аж в 2010 году, закончив тогда выступление на начальных стадиях квалификации.

«Мольде»

Турнирное положение: Эта команда в прошлом розыгрыше чемпионата Норвегии стала лишь пятой, но смогла выиграть Кубок страны, благодаря чему и получила билет в еврокубки.

В текущем же первенстве, где пройдено уже более половины пути, «Мольде» идет четвертым и на пять очков отстает от второй строки.

Последние матчи: «Сине-белые» в текущем евросезоне уже успели выбить одного соперника. На предыдущей стадии отбора ЛЕ они одолел датский «Силькиборг», обыграв его дома 3:1 и проиграв в гостях 2:3. Первый же поединок против предстоящего противника норвежцы выиграли дома со счетом 3:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Мольде» в отрезке своих девяти проведенных матчей смог победить в пяти из них, а также за данный период команда трижды уступала и два раза играла вничью. Стоит отметить, что в прошлом евросезоне коллектив добрался до 1/8 финала Лиги конференций, где уступил бельгийскому «Брюгге» — 2:1 и 0:3.

Статистика для ставок

«Серкль Брюгге» дома выиграл только два матча из семи предыдущих

«Мольде» в гостях проиграл дважды за шесть предыдущих игр при трех выигрышах

В первом игре этих команд в Норвегии победил «Мольде» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Серкль Брюгге» — 2.19, победа «Мольде» — 3.00, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.27 соответственно.

Прогноз: Результат первого поединка обязывает «Серкль Брюгге» идти большими силами вперед, что должно сказаться а характере игры и принести не один забитых мяч, причем в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также ставим здесь еще на победу «Серкль Брюгге», которому будет хорошим подспорьем служить родные стены. Однако ожидаем, что данной виктории не хватит для ликвидации столь большого гандикапа.

Ставка: победа «Серкль Брюгге» 2.19.