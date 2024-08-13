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    «Пакш» снова одолеет черногорцев?

    «Морнар» — «Пакш». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 13 августа 2024 года

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    «Пакш»
    13 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Морнар» и «Пакш». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Морнар» — «Пакш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Морнар

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Морнар 21:45 Пакш

    Пакш

  • Пакш
    •

    «Морнар»

    Турнирное положение: «Морнар» неудачно стартовал в своем чемпионате. Команда с минимальным счетом уступила «Отранту».

    При этом «Морнар» в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций прошел сербский барьер. В серии пенальти команда одолела «Раднички 1923».

    Последние матчи: победа над сербами явно стоила команде огромного количества сил и эмоций. Да и «Пакшу» в первой встрече черногорцы уступили с треском (0:3).

    При этом «Морнар» явно не способен дать бой сопернику в ответном матче. С сербами этот вариант прошел, но возможно ли дежавю?!

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Морнар» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Крис Ондонг-Мба, Марко Джуришич — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Черногорцы проиграли в двух своих последних матчах. Да и тягаться с венграми команде будет крайне сложно.

    При этом «Морнар» в двух своих последних поединках не забил ни разу. Да и после прохода сербского барьера команда выгорела эмоционально.

    Нет никаких сомнений, что черногорцы будут рисковать. Номинальным хозяевам ничего другого просто не остается.

    «Пакш»

    Турнирное положение: Венгры явно нацелены на проход в групповой раунд. Да и в первой встрече «Пакш» разгромил соперника (3:0).

    Причем «Пакш» не столь успешно стартовал в чемпионате Венгрии. Команда сейчас находится на скромной 6 позиции в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: в трех стартовых турах своего чемпионата команда набрала 4 очка. При этом в свои ворота она пропустила 6 раз.

    В минувшем туре своего чемпионата «Пакш» уступил «Залаэгерсегу» (1:3). А вот поединок с «Уйпештом» принес три зачетных балла (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Пакша» отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенная виктория в первом матче явно не расхолодит команду. Да и скромных черногорцев «Пакш» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

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    Нет сомнений, что венгры постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости уж точно не допустят.

    При этом у соперника имеются кадровые проблемы. Да и на фоне неудач в чемпионате «Пакш» постарается как можно увереннее выступить в еврокубках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент слишком часто ошибается в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Пакш» до последнего поражения выиграл в 2 матчах кряду

    • «Морнар» проиграл и не забил в 2 своих последних поединках

    • В первом поединке сильнее оказались венгры (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Венгры явно превосходят соперника в классе, что вновь продемонстрируют на деле.

    Черногорцы слишком нестабильны, плюс в двух последних матчах не сумели отличиться ни разу.

    Ставка: Победа «Пакша» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «Морнар» — «Пакш»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Пакш» снова одолеет черногорцев?
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