Арсенал Тула
Нефтехимик
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Пушкари» весьма продуктивно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Арсенал» Тула в 4 поединках сумел разжиться 12 очками. А вот забили туляки всего 5 мячей, при этом пропустив лишь однажды.
Арсенал Тула — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли три сложнейших очка. «Арсенал» Тула сумел-таки дожать «Енисей» (2:1).
До того команда минимально переиграла «Ротор». А вот чуть ранее «канониры» с минимальным счетом одолели еще и КАМАЗ.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.
Состояние команды: Оборона туляков — настоящий бетон! Свой первый результативный сбой она дала лишь в минувшем туре.
Матчи с нижнекамцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный турнирный путь. Александр Сторожук выстроил приличный коллектив, способный решать максимальные задачи.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 4 туров команда находится на 2 месте.
Причем «Нефтехимик» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 4 матчах команда Кирилла Новикова пропустила 5 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда победила. «Нефтехимик» минимально переиграл «Ротор».
До того команда Новикова была разгромлена «Чайкой» (0:4). Хотя в двух стартовых турах нижнекамцы взяли максимум очков.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Новикова выглядит весьма симпатично. Да и коллизия в матче с «Чайкой» тянет на случайность.
При этом «Нефтехимик» не забивает в двух последних матчах с туляками. А последняя виктория над «пушкарями» случилась больше года назад.
Состав у команды по именам достаточно скромный. Вот только стабильности в игре нижнекамцам добавить бы не помешало.
Тем не менее, номинальные гости явно не собираются лишь обороняться. Да и дать бой одному из фаворитов первенства команда Новикова способна.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула выиграл во всех 4 стартовых матчах первенства
- «Нефтехимик» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота туляков
- «Канониры» в текущем первенстве пропустили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Команда Сторожука сильнее соперника, и явно способна прибавить в плане реализации.
Туляки явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40