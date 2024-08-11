11 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Пушкари» весьма продуктивно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула в 4 поединках сумел разжиться 12 очками. А вот забили туляки всего 5 мячей, при этом пропустив лишь однажды.

Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли три сложнейших очка. «Арсенал» Тула сумел-таки дожать «Енисей» (2:1).

До того команда минимально переиграла «Ротор». А вот чуть ранее «канониры» с минимальным счетом одолели еще и КАМАЗ.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Оборона туляков — настоящий бетон! Свой первый результативный сбой она дала лишь в минувшем туре.

Матчи с нижнекамцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный турнирный путь. Александр Сторожук выстроил приличный коллектив, способный решать максимальные задачи.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 4 туров команда находится на 2 месте.

Причем «Нефтехимик» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 4 матчах команда Кирилла Новикова пропустила 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда победила. «Нефтехимик» минимально переиграл «Ротор».

До того команда Новикова была разгромлена «Чайкой» (0:4). Хотя в двух стартовых турах нижнекамцы взяли максимум очков.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Новикова выглядит весьма симпатично. Да и коллизия в матче с «Чайкой» тянет на случайность.

При этом «Нефтехимик» не забивает в двух последних матчах с туляками. А последняя виктория над «пушкарями» случилась больше года назад.

Состав у команды по именам достаточно скромный. Вот только стабильности в игре нижнекамцам добавить бы не помешало.

Тем не менее, номинальные гости явно не собираются лишь обороняться. Да и дать бой одному из фаворитов первенства команда Новикова способна.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула выиграл во всех 4 стартовых матчах первенства

«Нефтехимик» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота туляков

«Канониры» в текущем первенстве пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: Команда Сторожука сильнее соперника, и явно способна прибавить в плане реализации.

Туляки явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40