ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Двукратная олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам защищает титул9 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Даниил Уткин«Ростов» — «Рубин» 1:1. Онлайн
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 21:54
    • Сборная Испании U23 по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр
  • 20:53
    • Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 м на Олимпиаде
  • 20:33
    • «Пари НН» минимально победил «Химки»
  • 22:36
    • Огунлейе из Германии выиграла золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
  • 21:34
    • Сборная Канады завоевала золотые медали в эстафете на ОИ-2024
  • 18:39
    • В «Фиорентине» сообщили о подписании контракта с Де Хеа
    Все новости спорта

    Продолжат ли туляки побеждать?

    «Арсенал» Тула — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сторожук
    11 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 11 Августа 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Пушкари» весьма продуктивно стартовали в первенстве. По итогам 4 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула в 4 поединках сумел разжиться 12 очками. А вот забили туляки всего 5 мячей, при этом пропустив лишь однажды.

    Арсенал Тула — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре туляки добыли три сложнейших очка. «Арсенал» Тула сумел-таки дожать «Енисей» (2:1).

    До того команда минимально переиграла «Ротор». А вот чуть ранее «канониры» с минимальным счетом одолели еще и КАМАЗ.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Оборона туляков — настоящий бетон! Свой первый результативный сбой она дала лишь в минувшем туре.

    Матчи с нижнекамцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой успешный турнирный путь. Александр Сторожук выстроил приличный коллектив, способный решать максимальные задачи.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы явно намерены побороться за попадание в стыки. По итогам первых 4 туров команда находится на 2 месте.

    Причем «Нефтехимик» бледновато выглядит в плане надежности тылов. В 4 матчах команда Кирилла Новикова пропустила 5 мячей.

  • «Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана
  • 06/08/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда победила. «Нефтехимик» минимально переиграл «Ротор».

    До того команда Новикова была разгромлена «Чайкой» (0:4). Хотя в двух стартовых турах нижнекамцы взяли максимум очков.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Новикова выглядит весьма симпатично. Да и коллизия в матче с «Чайкой» тянет на случайность.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Нефтехимик» не забивает в двух последних матчах с туляками. А последняя виктория над «пушкарями» случилась больше года назад.

    Состав у команды по именам достаточно скромный. Вот только стабильности в игре нижнекамцам добавить бы не помешало.

    Тем не менее, номинальные гости явно не собираются лишь обороняться. Да и дать бой одному из фаворитов первенства команда Новикова способна.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» Тула выиграл во всех 4 стартовых матчах первенства

    • «Нефтехимик» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота туляков

    • «Канониры» в текущем первенстве пропустили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: Команда Сторожука сильнее соперника, и явно способна прибавить в плане реализации.

    Туляки явно намерены побороться за прямое повышение в классе, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сочи — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Руне — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на футбол. Продолжат ли туляки побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры