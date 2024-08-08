«Трабзонспор» на своем поле примет «Рапид» Вена в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 8 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Рапид» Вена, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» благодаря третьему месту в турецком первенстве вышел в квалификацию Лиги Европы, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла словацкий «Ружомберок», обыграв его по сумме двух поединков с общим результатом 3:0.

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в ответной игре против «Ружомберока» клуб выиграл со счетом 1:0.

Этот успех продлил победную серию хозяев до трех поединков, которые пришлись на Лигу Европы и национальное первенство еще прошлого сезона.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Гомес, Савич, Тюркмен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Трабзонспор» проиграл лишь раз при шести победах.

Такая форма сулит коллективу хорошие шансы на успех, хотя его соперник — не из легких, и при этом имеет больше игровой практики в официальных матчах новой кампании.

Три гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена благодаря четвертому месту в чемпионате Австрии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла польский «Вислу» Краков, обыграв на выезде со счетом 2:1, после чего разгромил ее дома 6:1.

Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в австрийской Бундеслиге обыграл на своем поле «Штурм» Грац (1:0).

Этот успех стал для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись на его национальное первенство, Кубок Австрии и Лигу Европы.

Не сыграют: травмирован — Ферди Дройф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Рапид» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Трабзонспор» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Трабзонспор» не пропустил

в четырех последних матчах «Рапид» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Рапида» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.15.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех последних играх они победили.

И хотя в трех последних матчах хозяева выиграли, соперник такого класса им давно не противостоял.

Ставка: «Рапид» не проиграет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в пяти из семи последних матчей «Трабзонспор» не пропустил.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20