Трабзонспор
Рапид Вена
«Трабзонспор»
Турнирное положение: «Трабзонспор» благодаря третьему месту в турецком первенстве вышел в квалификацию Лиги Европы, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла словацкий «Ружомберок», обыграв его по сумме двух поединков с общим результатом 3:0.
Трабзонспор — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в ответной игре против «Ружомберока» клуб выиграл со счетом 1:0.
Этот успех продлил победную серию хозяев до трех поединков, которые пришлись на Лигу Европы и национальное первенство еще прошлого сезона.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Гомес, Савич, Тюркмен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Трабзонспор» проиграл лишь раз при шести победах.
Такая форма сулит коллективу хорошие шансы на успех, хотя его соперник — не из легких, и при этом имеет больше игровой практики в официальных матчах новой кампании.
Три гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.
«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Рапид» Вена благодаря четвертому месту в чемпионате Австрии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла польский «Вислу» Краков, обыграв на выезде со счетом 2:1, после чего разгромил ее дома 6:1.
Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в австрийской Бундеслиге обыграл на своем поле «Штурм» Грац (1:0).
Этот успех стал для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись на его национальное первенство, Кубок Австрии и Лигу Европы.
Не сыграют: травмирован — Ферди Дройф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Рапид» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Гвидо Бургшталлер — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Трабзонспор» выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Трабзонспор» не пропустил
- в четырех последних матчах «Рапид» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Рапида» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех последних играх они победили.
И хотя в трех последних матчах хозяева выиграли, соперник такого класса им давно не противостоял.
Ставка: «Рапид» не проиграет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в пяти из семи последних матчей «Трабзонспор» не пропустил.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20