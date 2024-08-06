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    «Карабах» не отдаст домашнюю победу «Лудогорцу»?

    Карабах — Лудогорец: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.29. 06.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Лудогорец»
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    «Байер» — «Карабах». Лига Европы, 2023-2024
    В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 6 августа пройдет матч «Карабах» — «Лудогорец». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:00 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Карабах»

    Турнирная таблица: «Карабах» с крупной победы стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана, обыграв в гостях команду «Араз-Нахчыван» (4:1).

    Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Победная серия «Карабаха» составляет шесть матчей. Помимо трёх побед в чемпионате и Лиге чемпионов, действующий чемпион также добился успеха в товарищеских играх против «Аль-Ахли» (Дубай) (5:2), «Славена» (1:0) и «Виктории» (2:1).

    «Лудогорец»

    Турнирная таблица: «Лудогорец» выиграл во втором матче подряд чемпионата Болгарии. В стартовых турах внутреннего первенства болгарский чемпион выиграл у ФК «Арда Кырджали» (5:1) и ЦСКА София (1:0).

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во втором раунде ЛЧ команда из Разграда выиграла у минского «Динамо» (2:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: Перед офциальным стартом «Лудогорец» провел четыре победных контрольных матча, обыграв «Санкт-Галлен» (2:0), «Университатя Крайову» (4:1), «Слован» (1:0) и «Приморье» (5:0).

    Статистика для ставок

    • «Карабах» и «Лудогорец» играли между собой дважды в контрольных играх

    • В 2018 «Карабах» и «Лудогорец» обменялись голами 1:1

    • В 2019 «Лудогорец» нанёс поражение «Карабаху» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.81, а победа «Лудогорца» — в 4.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: В этом сезоне «Лудогорец» выступает крайне неудачно на выезде, так было в матчах с минским «Динамо» и «Динамо» Батуми. В обоих встречах болгарский чемпион уступил с минимальным счётом (0:1). «Карабах» же, успешно играет на своём поле, это доказала игра против «Линкольна» (5:0). Так что ставим на победу «Карабаха» в предстоящей встрече.

    Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.29.

    Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Карабах» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. «Карабах» не отдаст домашнюю победу «Лудогорцу»?
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