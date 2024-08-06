В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 6 августа пройдет матч «Карабах» — «Лудогорец». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» с крупной победы стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана, обыграв в гостях команду «Араз-Нахчыван» (4:1).

Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Победная серия «Карабаха» составляет шесть матчей. Помимо трёх побед в чемпионате и Лиге чемпионов, действующий чемпион также добился успеха в товарищеских играх против «Аль-Ахли» (Дубай) (5:2), «Славена» (1:0) и «Виктории» (2:1).

«Лудогорец»

Турнирная таблица: «Лудогорец» выиграл во втором матче подряд чемпионата Болгарии. В стартовых турах внутреннего первенства болгарский чемпион выиграл у ФК «Арда Кырджали» (5:1) и ЦСКА София (1:0).

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во втором раунде ЛЧ команда из Разграда выиграла у минского «Динамо» (2:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Перед офциальным стартом «Лудогорец» провел четыре победных контрольных матча, обыграв «Санкт-Галлен» (2:0), «Университатя Крайову» (4:1), «Слован» (1:0) и «Приморье» (5:0).

Статистика для ставок

«Карабах» и «Лудогорец» играли между собой дважды в контрольных играх

В 2018 «Карабах» и «Лудогорец» обменялись голами 1:1

В 2019 «Лудогорец» нанёс поражение «Карабаху» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.81, а победа «Лудогорца» — в 4.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.83 соответственно.

Прогноз: В этом сезоне «Лудогорец» выступает крайне неудачно на выезде, так было в матчах с минским «Динамо» и «Динамо» Батуми. В обоих встречах болгарский чемпион уступил с минимальным счётом (0:1). «Карабах» же, успешно играет на своём поле, это доказала игра против «Линкольна» (5:0). Так что ставим на победу «Карабаха» в предстоящей встрече.

Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.29.

Прогноз: В этой встрече не стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.83.