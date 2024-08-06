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    «Маккаби» без проблем одолеет соперника?

    «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 августа 2024 года

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Стяуа». Лига чемпионов, 2024/2025
    В третьем отборочном раунде Лиги Европы 6 августа пройдет матч «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Паневежис

  • Паневежис
    •  Паневежис 19:30 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Паневежис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 22 набранными очками. В 24 туре внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграл вничью с командой Джюгас (3:3).

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в пятом матче подряд, сыграв две встречи вничью и проиграв в трёх поединках.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирная таблица: Совсем скоро стартует новый сезон в чемпионате Израиля. В первом туре «Маккаби» Тель-Авив дома примет «Хапоэль» Иерусалим, игра запланирована на 24 августа.

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    • Последние матчи: «Маккаби» Тель-Авив стартовал со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, но дальше израильский клуб по турнирной сетке не смог пройти, проиграв чемпиону Румынии «Стяуа» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: Поражение в матче от «Стяуа» прервало беспроигрышную серию «Маккаби», которая состояла из 12 матчей: 9 побед и 3 ничьи.

    Статистика для ставок

    • «Паневежис» не может выиграть пятый матч подряд: 2 ничьи и 3 проигрыша

    • Прервалась 12 матчевая беспроигрышная серия «Маккаби» Тель-Авив

    • Ранее «Паневежис» и «Маккаби» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа «Паневежиса» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.19 соответственно.

    Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив сможет реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Израильскому клубу по силу одолеть литовский «Паневежис».

    Ставка: Фора «Маккаби» (-1.5) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: В матчах с участием «Маккаби» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиг Европы можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.

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    «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. «Маккаби» без проблем одолеет соперника?
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