Паневежис
Маккаби Т-А
«Паневежис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 22 набранными очками. В 24 туре внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграл вничью с командой Джюгас (3:3).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).
Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).
Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в пятом матче подряд, сыграв две встречи вничью и проиграв в трёх поединках.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирная таблица: Совсем скоро стартует новый сезон в чемпионате Израиля. В первом туре «Маккаби» Тель-Авив дома примет «Хапоэль» Иерусалим, игра запланирована на 24 августа.
Последние матчи: «Маккаби» Тель-Авив стартовал со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, но дальше израильский клуб по турнирной сетке не смог пройти, проиграв чемпиону Румынии «Стяуа» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Поражение в матче от «Стяуа» прервало беспроигрышную серию «Маккаби», которая состояла из 12 матчей: 9 побед и 3 ничьи.
Статистика для ставок
- «Паневежис» не может выиграть пятый матч подряд: 2 ничьи и 3 проигрыша
- Прервалась 12 матчевая беспроигрышная серия «Маккаби» Тель-Авив
- Ранее «Паневежис» и «Маккаби» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа «Паневежиса» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.19 соответственно.
- 1.74Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив сможет реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Израильскому клубу по силу одолеть литовский «Паневежис».
Ставка: Фора «Маккаби» (-1.5) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: В матчах с участием «Маккаби» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиг Европы можно сыграть на тотале поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.