В третьем отборочном раунде Лиги Европы 6 августа пройдет матч «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Паневежис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» занимает последнее 10 место с 22 набранными очками. В 24 туре внутреннего первенства участник Лиги Европы сыграл вничью с командой Джюгас (3:3).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Паневежис» смог переиграть финский ХИК (3:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

Во втором отборочном раунде ЛЧ «Паневежис» уступил «Ягеллонии» (0:4 — дома, 1:3- в гостях).

Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Паневежис» не может выиграть в пятом матче подряд, сыграв две встречи вничью и проиграв в трёх поединках.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирная таблица: Совсем скоро стартует новый сезон в чемпионате Израиля. В первом туре «Маккаби» Тель-Авив дома примет «Хапоэль» Иерусалим, игра запланирована на 24 августа.

Последние матчи: «Маккаби» Тель-Авив стартовал со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, но дальше израильский клуб по турнирной сетке не смог пройти, проиграв чемпиону Румынии «Стяуа» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Поражение в матче от «Стяуа» прервало беспроигрышную серию «Маккаби», которая состояла из 12 матчей: 9 побед и 3 ничьи.

Статистика для ставок

«Паневежис» не может выиграть пятый матч подряд: 2 ничьи и 3 проигрыша

Прервалась 12 матчевая беспроигрышная серия «Маккаби» Тель-Авив

Ранее «Паневежис» и «Маккаби» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа «Паневежиса» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.19 соответственно.

Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив сможет реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Израильскому клубу по силу одолеть литовский «Паневежис».

Ставка: Фора «Маккаби» (-1.5) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В матчах с участием «Маккаби» в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиг Европы можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.