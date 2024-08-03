Спортинг
Порту
«Спортинг» Лиссабон
Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам прошлого сезона стала чемпионом Португалии в 20-й раз в своей истории.
Команда набрала 90 очков в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента «Бенфику» на 10 баллов.
Спортинг — Порту: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Львы» в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромно переиграла на своем поле «Атлетик» Бильбао (3:0).
Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее была повержена испанская «Севилья» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, «Спортинг» Лиссабон дважды выиграл при одной ничьей.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить о состоянии коллектива.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир клуба и португальской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.
«Порту»
Турнирное положение: «Порту» в прошлом сезоне выиграл Кубок Португалии, обыграв в финале как раз «Спортинг» (2:1), поэтому и сыграет в Суперкубке.
В национальном чемпионате же команда заняла третью позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника аж на 18 баллов.
Последние матчи: «Драконы» в своей последней игре одержали разгромную победу в товарищеской встрече против «Аль-Нассра» (4:0).
Перед этим клуб также одержал победу, которая также была в контрольном поединке. Его жертвой стал австрийский «Штурм» Грац (4:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Порту» только побеждал.
При этом вот уже 14 матчей кряду — в рамках разных турниров и товарищеских — коллектив не знает поражений при 12 победах и двух ничьих.
Эванилсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии прошлого сезона с 13 голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Спортинга» забивали больше 2,5 голов
- в 10-ти последних матчах «Порту» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Порту» не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Порту» — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: в пяти последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Лиссабонцы регулярно помногу забивают, периодически и пропуская.
При этом данный сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Порту».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Порту».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18