В матче за Суперкубок Португалии «Спортинг» Лиссабон сыграет против «Порту». Встреча пройдет 3 августа и начнется в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам прошлого сезона стала чемпионом Португалии в 20-й раз в своей истории.

Команда набрала 90 очков в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента «Бенфику» на 10 баллов.

Последние матчи: «Львы» в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромно переиграла на своем поле «Атлетик» Бильбао (3:0).

Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее была повержена испанская «Севилья» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, «Спортинг» Лиссабон дважды выиграл при одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить о состоянии коллектива.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир клуба и португальской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» в прошлом сезоне выиграл Кубок Португалии, обыграв в финале как раз «Спортинг» (2:1), поэтому и сыграет в Суперкубке.

В национальном чемпионате же команда заняла третью позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника аж на 18 баллов.

Последние матчи: «Драконы» в своей последней игре одержали разгромную победу в товарищеской встрече против «Аль-Нассра» (4:0).

Перед этим клуб также одержал победу, которая также была в контрольном поединке. Его жертвой стал австрийский «Штурм» Грац (4:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Порту» только побеждал.

При этом вот уже 14 матчей кряду — в рамках разных турниров и товарищеских — коллектив не знает поражений при 12 победах и двух ничьих.

Эванилсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии прошлого сезона с 13 голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Спортинга» забивали больше 2,5 голов

в 10-ти последних матчах «Порту» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Порту» не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Порту» — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Лиссабонцы регулярно помногу забивают, периодически и пропуская.

При этом данный сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Порту».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Порту».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18