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    Одолеет ли «Спортинг» «Порту» в битве за Суперкубок?

    «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки (к. 1.90) на футбол, Суперкубок Португалии, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Порту»
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    Виктор Дьёкереш
    В матче за Суперкубок Португалии «Спортинг» Лиссабон сыграет против «Порту». Встреча пройдет 3 августа и начнется в 22:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Суперкубок 03 Августа 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:15 Порту

    Порту

  • Порту
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    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам прошлого сезона стала чемпионом Португалии в 20-й раз в своей истории.

    Команда набрала 90 очков в 34-х турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента «Бенфику» на 10 баллов.

    Спортинг — Порту: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Львы» в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромно переиграла на своем поле «Атлетик» Бильбао (3:0).

    Этот успех оформил мини-серию из двух побед коллектива, которые одержаны в контрольных поединках — ранее была повержена испанская «Севилья» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые были контрольными, «Спортинг» Лиссабон дважды выиграл при одной ничьей.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить о состоянии коллектива.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир клуба и португальской лиги прошлого сезона с 29-ю голами.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» в прошлом сезоне выиграл Кубок Португалии, обыграв в финале как раз «Спортинг» (2:1), поэтому и сыграет в Суперкубке.

    В национальном чемпионате же команда заняла третью позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника аж на 18 баллов.

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    • Последние матчи: «Драконы» в своей последней игре одержали разгромную победу в товарищеской встрече против «Аль-Нассра» (4:0).

    Перед этим клуб также одержал победу, которая также была в контрольном поединке. Его жертвой стал австрийский «Штурм» Грац (4:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Порту» только побеждал.

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    При этом вот уже 14 матчей кряду — в рамках разных турниров и товарищеских — коллектив не знает поражений при 12 победах и двух ничьих.

    Эванилсон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии прошлого сезона с 13 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Спортинга» забивали больше 2,5 голов

    • в 10-ти последних матчах «Порту» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Порту» не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Порту» — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: в пяти последних матчах номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Лиссабонцы регулярно помногу забивают, периодически и пропуская.

    При этом данный сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Порту».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Порту».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18

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    «Спортинг» — «Порту»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Спортинг» «Порту» в битве за Суперкубок?
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