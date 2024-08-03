В матче за Суперкубок Турции «Галатасарай» сыграет против «Бешикташа». Встреча пройдет 3 августа и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Бешикташ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам прошлого сезона стала чемпионом Турции в рекордный, 24-й раз в истории.

Команда набрала 102 очка в 38-ми турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента «Фенербахче».

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Последние матчи: «Львы» в своей последней игре, которая была товарищеской, потерпела поражение в Австрии от итальянской «Пармы» (0:2).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольными — над словацким «Тренчином» (4:1) и итальянским «Лечче» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые были контрольными, «Галатасарай» трижды проиграл при двух победах.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить о состоянии коллектива.

Мауро Икарди — лучший бомбардир клуба и турецкой Суперлиги прошлого сезона с 25-ю голами

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» в прошлом сезоне выиграл Кубок Турции, благодаря чему и сыграет в поединке за Суперкубок.

В национальном чемпионате же команда заняла шестую позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника аж на 46 баллов.

Последние матчи: «Орлы» в своей последней игре одержали победу в товарищеской встрече против «Сакарьяспора» (2:1).

Перед этим клуб также одержал победу, которая также была в контрольном поединке. Его жертвой стал «Генчлербирлиги» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Бешикташ» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой коллектив будет непростым соперником для фаворита, хотя и в данном случае не стоит судить по товарищеским встречам.

Семих Кылычсой — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции прошлого сезона с 11 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Галатасарая» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Бешикташ» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, победа «Бешикташа» — в 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. В четырех из них — и вовсе больше 3,5 голов.

При этом данный сценарий был реализован в двух из четырех последних матчей «Бешикташа».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Галатасарая».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10