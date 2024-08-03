Галатасарай
Бешикташ
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам прошлого сезона стала чемпионом Турции в рекордный, 24-й раз в истории.
Команда набрала 102 очка в 38-ми турах национального первенства и опередила своего ближайшего конкурента «Фенербахче».
Галатасарай — Бешикташ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Львы» в своей последней игре, которая была товарищеской, потерпела поражение в Австрии от итальянской «Пармы» (0:2).
Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольными — над словацким «Тренчином» (4:1) и итальянским «Лечче» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые были контрольными, «Галатасарай» трижды проиграл при двух победах.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, тем не менее, все они зафиксированы в товарищеских играх, так что по ним не стоит судить о состоянии коллектива.
Мауро Икарди — лучший бомбардир клуба и турецкой Суперлиги прошлого сезона с 25-ю голами
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» в прошлом сезоне выиграл Кубок Турции, благодаря чему и сыграет в поединке за Суперкубок.
В национальном чемпионате же команда заняла шестую позицию и отстала от ставшего чемпионом в лице нынешнего соперника аж на 46 баллов.
Последние матчи: «Орлы» в своей последней игре одержали победу в товарищеской встрече против «Сакарьяспора» (2:1).
Перед этим клуб также одержал победу, которая также была в контрольном поединке. Его жертвой стал «Генчлербирлиги» (2:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Бешикташ» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Закономерно, что с такой формой коллектив будет непростым соперником для фаворита, хотя и в данном случае не стоит судить по товарищеским встречам.
Семих Кылычсой — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции прошлого сезона с 11 голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Галатасарая» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Галатасарая» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Бешикташ» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, победа «Бешикташа» — в 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.34Франция — Аргентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.04Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. В четырех из них — и вовсе больше 3,5 голов.
При этом данный сценарий был реализован в двух из четырех последних матчей «Бешикташа».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Галатасарая».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10