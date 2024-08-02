Кёльн
Гамбург
«Кельн»
Турнирное положение: «Козлы» вылетели из элиты по итогам минувшего сезона. Команда заняла 17 место в турнирной таблице.
При этом «Кельн» в 34 поединках добыл всего 5 побед. Да и забила команда всего лишь 28 мячей, так что вылет стал абсолютно логичным.
Кёльн — Гамбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда сыграла 7 контрольных поединков. В них «козлы» выиграли 6 раз при одном паритете.
В своем предыдущем поединке «Кельн» переиграл «Удинезе» (3:2). А вот до того «козлы» сумели справиться с «Суонси» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «козлы» настреляли 14 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в летних контрольных поединках «Кельн» преуспевал. Да и своих честолюбивых планов по возвращению в элиту клуб не скрывает.
Поединки против «Гамбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Кельн» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Да и обыграть соперника впервые за 6 лет команда наверняка мотивирована.
«Гамбург»
Турнирное положение: Эта команда все никак не может вернуться в элитный дивизион. Минувший чемпионат «Гамбург» завершил на 4 месте во Второй Бундеслиге.
Причем «Гамбург» выиграл ровно в половине своих поединков: 17 раз в 34 матчах. Да и оборона команды дала сбой 44 раза.
Последние матчи: в межсезонье «Гамбург» провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при одном поражении.
В предыдущем спарринге команда расписала паритет с кипрским «Арисом» (0:0). А вот до того случилось поражение от «Кардифф Сити» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гамбург» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно выгодно. Да и стартовать в чемпионате «Гамбургу» важно с набора очков.
При этом «Гамбург» имеет крайне ненадежные тылы. Да и в двух последних контрольных матчах команда не забила ни разу.
И уж совсем очевидно, что команда постарается наконец-то вернуться в элиту. Да и состав по именам у нее вполне приличный.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и потенциально команда способна прибавить.
Статистика для ставок
- «Гамбург» не забивал в 2 своих контрольных поединках
- «Кельн» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Козлы» выиграли в 6 из 7 своих летних спаррингов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.18.
- 1.98Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Эльфсборг — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Уфа — Тюмень: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: Оборона «Гамбурга» напоминает проходной двор, да и «козлы» явно поднатореют в плане реализации.
«Кельн» выглядит сильнее соперника, к тому же шикарно провел свои летние контрольные поединки.
Ставка: Победа «Кельна» за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.28