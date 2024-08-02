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    «Козлы» начнут чемпионат с виктории

    «Кельн» — «Гамбург». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 2 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Гамбург»
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    «Кельн»
    2 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Гамбург». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кельн» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 02 Августа 2024 года

    Кёльн

  • Кёльн
    •  Кёльн 21:30 Гамбург

    Гамбург

  • Гамбург
    •

    «Кельн»

    Турнирное положение: «Козлы» вылетели из элиты по итогам минувшего сезона. Команда заняла 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Кельн» в 34 поединках добыл всего 5 побед. Да и забила команда всего лишь 28 мячей, так что вылет стал абсолютно логичным.

    Кёльн — Гамбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: летом команда сыграла 7 контрольных поединков. В них «козлы» выиграли 6 раз при одном паритете.

    В своем предыдущем поединке «Кельн» переиграл «Удинезе» (3:2). А вот до того «козлы» сумели справиться с «Суонси» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «козлы» настреляли 14 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в летних контрольных поединках «Кельн» преуспевал. Да и своих честолюбивых планов по возвращению в элиту клуб не скрывает.

    Поединки против «Гамбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Кельн» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в плане реализации. Да и обыграть соперника впервые за 6 лет команда наверняка мотивирована.

    «Гамбург»

    Турнирное положение: Эта команда все никак не может вернуться в элитный дивизион. Минувший чемпионат «Гамбург» завершил на 4 месте во Второй Бундеслиге.

    Причем «Гамбург» выиграл ровно в половине своих поединков: 17 раз в 34 матчах. Да и оборона команды дала сбой 44 раза.

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    • Последние матчи: в межсезонье «Гамбург» провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при одном поражении.

    В предыдущем спарринге команда расписала паритет с кипрским «Арисом» (0:0). А вот до того случилось поражение от «Кардифф Сити» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гамбург» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда смотрится достаточно выгодно. Да и стартовать в чемпионате «Гамбургу» важно с набора очков.

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    При этом «Гамбург» имеет крайне ненадежные тылы. Да и в двух последних контрольных матчах команда не забила ни разу.

    И уж совсем очевидно, что команда постарается наконец-то вернуться в элиту. Да и состав по именам у нее вполне приличный.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и потенциально команда способна прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Гамбург» не забивал в 2 своих контрольных поединках

    • «Кельн» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Козлы» выиграли в 6 из 7 своих летних спаррингов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.69 и 2.18.

    Прогноз: Оборона «Гамбурга» напоминает проходной двор, да и «козлы» явно поднатореют в плане реализации.

    «Кельн» выглядит сильнее соперника, к тому же шикарно провел свои летние контрольные поединки.

    Ставка: Победа «Кельна» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.28

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    «Кельн» — «Гамбург»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. «Козлы» начнут чемпионат с виктории
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