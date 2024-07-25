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    Фарерцам не избежать разгрома в Сплите

    «Хайдук» — «ХБ Торсхавн». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайдук» — «ХБ Торсхавн»
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    Хорватский «Хайдук» из Сплита дома примет фарерский «ХБ Торсхавн» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Поединок состоится 25 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «ХБ Торсхавн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Хайдук»

    Турнирное положение: 6-кратный чемпион Хорватии в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате страны и благодаря этому получил билет в еврокубки.

    «Хайдук» за 36 игр первенства победил в 21 из них, а также десять раз уступал и расписал пять мировых исходов.

    Последние матчи: Неделю тому назад клуб из Сплита провел свой последний матч, разгромив в товарняке боснийский «Широки Бриег» со счетом 3:0. И эта победа стала для него четвертой кряду, но все эти матчи пришлись на спарринги.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хайдук» является постоянным участником еврокубков, но в последнее время его успехи там очень скромные. Так за пять предыдущих выступлений он смог пройти только двух соперников. В прошлом же сезоне он уступил первому же оппоненту — греческому «ПАОКу» (0:0 и 0:3) в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

    «ХБ Торсхавн»

    Турнирное положение: «ХБ Торсхавн» — самый титулованный клуб из Фарерских островов, 24 раза выигравший золотые награды.

    В минувшем сезоне он стал вторым и в текущем первенстве на данный момент он также находится на второй строке в таблице после более половины пути.

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    • Последние матчи: Последний раз «красно-черные» выходили на поле еще в начала этого месяца, проиграв тогда в рамках чемпионата страны лидирующему «Викингуру» в гостях со счетом 0:2. А немногим ранее они проиграли на выезде и аутсайдеру «Б-68 Тофтир» 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В евротурнирах «ХБ Торсхавн» играет постоянно, но более одного раунда отбора не проходил никогда. В основном он завершает борьбу на первом же сопернике. Так, например, в прошлом сезоне фарерский гранд сразу же проиграл в первом раунде отбора ЛК ирландскому «Дерри Сити» — 0:0 и 0:1.

    Статистика для ставок

    • «Хайдук» дома в четырех предыдущих домашних встречах выиграл три из них и раз сыграл вничью

    • «ХБ Торсхавн» проиграл семь из восьми предыдущих гостевых еврокубковых встреч при одной победе

    • Ранее между собой эти команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хайдука» — 1.12, победа «ХБ Торсхавн» — 26.00, ничья — 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.34 и 2.87 соответственно.

    Прогноз: «Хайдук» значительно превосходит в классе своего предстоящего противника и в родных стенах просто обязан обыгрывать его с крупным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Хайдука» с форой (-2,5) за 1.98.

    Прогноз: И также ждем от данного поединка голевой феерии и ставим еще на тотал больше 3,5 гола.

    Ставка: ТБ 3,5 за 1.90.

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    «Хайдук» — «ХБ Торсхавн»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Фарерцам не избежать разгрома в Сплите
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