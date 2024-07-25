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    «Ноа» отправит в нокаут соперника?

    Ноа — Слима: прогноз и ставка (коэффициент 1.92) на футбол. 25/07/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Слима»
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    Еврокубки
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Ноа» — «Слима». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Слима», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 19:00 Sliema Wanderers

    Sliema Wanderers

  • Лига конференций. Квалификация
  •

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

    Первый отборочный раунд Лиги конференций прошел для «Ноа» вполне успешно, вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.

    «Слима»

    Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Слима» стала бронзовым призёром, набрав 50 очков. Команда «Уондерерс» уступила серебро «Флориане», а золото — «Хамрун Спартанс».

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  • Вчера

    • Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, в рамках 1-го тура «Слима» сыграет против ФК «Моста».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Слима» провела 2 товарищеских матча: победа над командой «Нашар» (3:0) и поражение от «Хамрун Спартанс» (1:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Слима» не играла в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» в первом раунде Лиги конференций обыгал «Шкендию» (4:1)

    • «Слима» стартует со второго раунда Лиги конференций

    • «Ноа» и «Слима» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.54, а победа «Слимы» — в 3.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Ноа» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на победе армянского коллектива.

    Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.

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    «Ноа» — «Слима»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ноа» отправит в нокаут соперника?
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