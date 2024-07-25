Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Ноа» — «Слима». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Слима», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.

Первый отборочный раунд Лиги конференций прошел для «Ноа» вполне успешно, вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.

«Слима»

Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Слима» стала бронзовым призёром, набрав 50 очков. Команда «Уондерерс» уступила серебро «Флориане», а золото — «Хамрун Спартанс».

Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, в рамках 1-го тура «Слима» сыграет против ФК «Моста».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Слима» провела 2 товарищеских матча: победа над командой «Нашар» (3:0) и поражение от «Хамрун Спартанс» (1:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Слима» не играла в еврокубках.

Статистика для ставок

«Ноа» в первом раунде Лиги конференций обыгал «Шкендию» (4:1)

«Слима» стартует со второго раунда Лиги конференций

«Ноа» и «Слима» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.54, а победа «Слимы» — в 3.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.83 соответственно.

Прогноз: «Ноа» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на победе армянского коллектива.

Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.