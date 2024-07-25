Ноа
Sliema Wanderers
«Ноа»
Турнирная таблица: «Ноа» — серебряный призёр армянского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 80 очков, отстав от чемпиона «Пюника» на 2 пункта.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» провел товарищеский матч против сербской «Войводины». Клуб из Армении проиграл контрольную встречу со счётом 2:3.
Первый отборочный раунд Лиги конференций прошел для «Ноа» вполне успешно, вице-чемпион Армении нанёс поражение македонской «Шкендии» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ноа» не играл в еврокубках.
«Слима»
Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Слима» стала бронзовым призёром, набрав 50 очков. Команда «Уондерерс» уступила серебро «Флориане», а золото — «Хамрун Спартанс».
Новый сезон на внутренней арене стартует 17 августа, в рамках 1-го тура «Слима» сыграет против ФК «Моста».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Слима» провела 2 товарищеских матча: победа над командой «Нашар» (3:0) и поражение от «Хамрун Спартанс» (1:3).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Слима» не играла в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Ноа» в первом раунде Лиги конференций обыгал «Шкендию» (4:1)
- «Слима» стартует со второго раунда Лиги конференций
- «Ноа» и «Слима» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.54, а победа «Слимы» — в 3.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.83 соответственно.
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Прогноз: «Ноа» на бумаге выглядит куда предпочтительнее соперника. Можем сыграть на победе армянского коллектива.
Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.79.