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    «Велес Сарсфилду» очков не видать?!

    «Велес Сарсфилд» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Велес Сарсфилд» — «Тальерес» Кордоба
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    «Велес Сарсфилд»
    22 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Велес Сарсфилд» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 22 Июля 2024 года

    Велес Сарсфилд

  • Аргентина. Примера
    •  Велес Сарсфилд 02:00 Тальерес

    Тальерес

  • Аргентина. Примера
    •

    «Велес Сарсфилд»

    Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» стартовал в чемпионате почти провально. Нынче команда осела на скромной 20 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Велес Сарсфилд» в 5 матчах набрал всего 5 очков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Велес Сарсфилд» минимально уступил «Боке Хуниорс».

    До того команда нанесла поражение «Арсеналу» Саранди (2:1). А вот в поединке с «Атлетико Тукуман» была зафиксирована ничья (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Велес Сарсфилд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эмануэль Маммана — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках «Велес Сарсфилд» не преуспевал в плане результатов. Команда все никак не может подняться из нижней части таблицы.

    Матчи против «Тальереса» для «Велес Сарсфилда» складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках команда выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно намерена поправить свое ужасное турнирное положение.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба начало чемпионата провел продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Тальерес» Кордоба весьма неплохо атакует. В 5 поединках Лиги Професиональ игроки команды отличились 11 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Тальерес» Кордоба в спарринге переиграл «Црвену Звезду» (1:0).

    До того команда разгромно уступила «Сочи» (0:5). А вот в первом матче российского турне она минимально и скандально проиграла «Зениту».

    В пяти последних матчах «Тальерес» Кордоба выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Тальерес» Кордоба выглядит весьма симпатично. Команда еще ни разу не проиграла в чемпионате.

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    При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает 1 гол за матч. Да и в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

    Прекрасно начал чемпионат Бруно Бартиччьото. Чилийский форвард отличился 4 забитыми мячами в 4 матчах.

    И уж точно номинальные гости будут стараться сохранить первую строчку. Плюс «Тальерес» Кордоба явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Тальерес» Кордоба в 5 матчах настрелял 11 мячей

    • «Велес Сарсфилд» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Тальерес» Кордоба в двух последних очных встречах не уступил «Велес Сарсфилду»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

    Прогноз: Гости смотрятся явно сильнее соперника, и уж точно будут действовать с позиции силы.

    «Тальерес» Кордоба весьма симпатично выглядит в атаке, да и оппонент провалил старт чемпионата.

    Ставка: Победа «Тальереса» Кордоба за 3.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    «Велес Сарсфилд» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на футбол. «Велес Сарсфилду» очков не видать?!
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