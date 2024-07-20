Штурм
Монако
«Штурм»
Турнирное положение: «Штурм» весьма продуктивно провел минувший чемпионат Австрии. Команда стала чемпионом страны.
При этом «Штурм» на 2 очка опередил почти непотопляемый «Зальцбург». Да и оборона чемпиона результативно ошиблась лишь 23 раза в 32 матчах.
Последние матчи: Австрийцы уже провели 5 контрольных поединков. Вот только их результаты вышли неровными.
В предыдущем спарринге команда переиграла «Мидтьюлланн» (1:0). А вот до того случилась обидная оплеуха от львовского «Руха» (1:4).
В 5 своих последних матчах «Штурм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, но летом не особенно стабильны. Да и оба поражения в спаррингах получились болезненными.
Поединки с монегасками для команды проходят традиционно сложно. Из 4 очных встреч австрийцы извлекли лишь одну победу при 2 поражениях.
Наверняка «Штурм» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в контрольных матчах явно не преуспевает.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски прошлый сезон провели довольно удачно. «Монако» финишировал на 2 месте в Лиге 1.
При этом «Монако» пропускал уж слишком часто. В 34 поединках чемпионата Франции оборона команды дала результативный сбой 42 раза.
Последние матчи: В летних спаррингах монегаски выглядят не лучшим образом. В 3 поединках они уступили 2 раза при одном паритете.
При этом «Монако» расписал мировую с «Серкль Брюгге» (1:1). А вот скромному «Серветту» команда минимально уступила.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 9 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пока что монегаски выглядят бледной тенью самих себя. Зато вернулся в строй россиянин Александр Головин.
На текущий момент оптимальный состав команды все никак не соберется. Да и сборники еще отдыхают после чемпионата Европы.
И уж наверняка «Монако» будет пытаться доминировать в этой встрече. Пора бы Головину и компании начинать выигрывать в контрольных поединках!
Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и чемпион Австрии вполне сойдет за раздражитель.
Статистика для ставок
- «Штурм» из 5 летних контрольных поединков выиграл в двух
- «Монако» в 3 летних спаррингах не добыл ни одной виктории
- Монегаски в 2 последних матчах забили всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.85 и 2.06.
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.18Локомотив — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.75Арсенал Тула — КАМАЗ: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Монегаски явно намерены добыть свою первую летнюю викторию.
«Штурм» нынче нестабилен, да и в матчах с сильными оппонентами явно не преуспевает.
Ставка: Победа «Монако» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31