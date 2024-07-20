20 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Штурм» и «Монако». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» весьма продуктивно провел минувший чемпионат Австрии. Команда стала чемпионом страны.

При этом «Штурм» на 2 очка опередил почти непотопляемый «Зальцбург». Да и оборона чемпиона результативно ошиблась лишь 23 раза в 32 матчах.

Последние матчи: Австрийцы уже провели 5 контрольных поединков. Вот только их результаты вышли неровными.

В предыдущем спарринге команда переиграла «Мидтьюлланн» (1:0). А вот до того случилась обидная оплеуха от львовского «Руха» (1:4).

В 5 своих последних матчах «Штурм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Австрийцы достаточно ершисты, но летом не особенно стабильны. Да и оба поражения в спаррингах получились болезненными.

Поединки с монегасками для команды проходят традиционно сложно. Из 4 очных встреч австрийцы извлекли лишь одну победу при 2 поражениях.

Наверняка «Штурм» не собирается лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в контрольных матчах явно не преуспевает.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски прошлый сезон провели довольно удачно. «Монако» финишировал на 2 месте в Лиге 1.

При этом «Монако» пропускал уж слишком часто. В 34 поединках чемпионата Франции оборона команды дала результативный сбой 42 раза.

Последние матчи: В летних спаррингах монегаски выглядят не лучшим образом. В 3 поединках они уступили 2 раза при одном паритете.

При этом «Монако» расписал мировую с «Серкль Брюгге» (1:1). А вот скромному «Серветту» команда минимально уступила.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 9 мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пока что монегаски выглядят бледной тенью самих себя. Зато вернулся в строй россиянин Александр Головин.

На текущий момент оптимальный состав команды все никак не соберется. Да и сборники еще отдыхают после чемпионата Европы.

И уж наверняка «Монако» будет пытаться доминировать в этой встрече. Пора бы Головину и компании начинать выигрывать в контрольных поединках!

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и чемпион Австрии вполне сойдет за раздражитель.

Статистика для ставок

«Штурм» из 5 летних контрольных поединков выиграл в двух

«Монако» в 3 летних спаррингах не добыл ни одной виктории

Монегаски в 2 последних матчах забили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.85 и 2.06.

Прогноз: Монегаски явно намерены добыть свою первую летнюю викторию.

«Штурм» нынче нестабилен, да и в матчах с сильными оппонентами явно не преуспевает.

Ставка: Победа «Монако» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31