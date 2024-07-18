ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичЛето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича Сборная Аргентины Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки Сборная ИспанииЗаслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало
    Все новости спорта

    «Марибор» добьется успеха на своем поле?

    «Марибор» — «Ботев Пловдив». Прогноз (к. 2.23) на Лигу Европы

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Марибор» — «Ботев Пловдив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марибор»
    «Марибор» на своем поле сыграет против «Ботева» в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 18 июля и начнется в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Ботев Пловдив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Марибор

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Марибор 21:15 Ботев

    Ботев

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Марибор»

    Турнирное положение: «Марибор» потерпел неудачу в первом матче. Команда уступила «Ботеву» со счетом 1:2. Теперь словенский клуб намерен взять реванш.

    Последние матчи: С июня по июль «Ботев» провел четыре контрольных матча. Команды выиграла три поединка и потерпела одно поражение.

    Ранее «Марибор» уступил «Рапиду» из Бухареста со счетом 0:4. Встреча прошла 4 июля.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Марибор» является фаворитом домашнего матча. В ответной встрече словенскому клубу нужно побеждать. В противном случае команда вылетит из еврокубков.

    Последние матчи с участием «Марибора» вышли достаточно результативными. В предыдущих пяти матчах пробивался ТБ 2.5. Будет ли снова забито три гола?

    «Ботев»

    Турнирное положение: «Ботев» получил преимущество по итогам домашнего матча.

    Но минимальная домашняя победа еще ничего не гарантирует. В ответной встрече придется приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше.

  • Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров
  • О главных событиях последнего, тридцатого первого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • 15/07/2024

    • Последние матчи: «Ботев» закончил минувший чемпионат на минорной ноте. Команда провалила несколько встреч.

    В концовке прошлого чемпионата Болгарии «Ботев» потерпел три поражения кряду. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Несмотря на победу «Ботева» в первом матче, букмекеры не верят в успех команды в Словении. Скорее всего, дальше пройдет «Марибор».

    Нельзя сказать, что «Ботев» удачно играет в гостях. В последних четырех выездных матчах клуб потерпел три поражения.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах с участием «Марибора» пробивался ТБ 2.5 гола

    • «Ботев» в предыдущих четырех выездных матчах потерпел три поражения

    • В первом матче «Ботев» победил дома со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марибора» — 1.67, победа «Ботева» — 3.78, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Марибор» после неудачи на выезде намерен взять реванш. Словенский клуб завоюет три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» с форой (-1) за 2.23.

    Прогноз: Скорее всего, ответный матч между командами также окажется результативным.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Тимофеева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Варильяс — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монтейро — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дардери — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аванесян — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Интер — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шмидлова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марибор» — «Ботев Пловдив»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Марибор» добьется успеха на своем поле?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры