«Марибор» на своем поле сыграет против «Ботева» в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 18 июля и начнется в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Ботев Пловдив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марибор»

Турнирное положение: «Марибор» потерпел неудачу в первом матче. Команда уступила «Ботеву» со счетом 1:2. Теперь словенский клуб намерен взять реванш.

Последние матчи: С июня по июль «Ботев» провел четыре контрольных матча. Команды выиграла три поединка и потерпела одно поражение.

Ранее «Марибор» уступил «Рапиду» из Бухареста со счетом 0:4. Встреча прошла 4 июля.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Марибор» является фаворитом домашнего матча. В ответной встрече словенскому клубу нужно побеждать. В противном случае команда вылетит из еврокубков.

Последние матчи с участием «Марибора» вышли достаточно результативными. В предыдущих пяти матчах пробивался ТБ 2.5. Будет ли снова забито три гола?

«Ботев»

Турнирное положение: «Ботев» получил преимущество по итогам домашнего матча.

Но минимальная домашняя победа еще ничего не гарантирует. В ответной встрече придется приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше.

Последние матчи: «Ботев» закончил минувший чемпионат на минорной ноте. Команда провалила несколько встреч.

В концовке прошлого чемпионата Болгарии «Ботев» потерпел три поражения кряду. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Несмотря на победу «Ботева» в первом матче, букмекеры не верят в успех команды в Словении. Скорее всего, дальше пройдет «Марибор».

Нельзя сказать, что «Ботев» удачно играет в гостях. В последних четырех выездных матчах клуб потерпел три поражения.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах с участием «Марибора» пробивался ТБ 2.5 гола

«Ботев» в предыдущих четырех выездных матчах потерпел три поражения

В первом матче «Ботев» победил дома со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марибора» — 1.67, победа «Ботева» — 3.78, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Марибор» после неудачи на выезде намерен взять реванш. Словенский клуб завоюет три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» с форой (-1) за 2.23.

Прогноз: Скорее всего, ответный матч между командами также окажется результативным.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.