Марибор
Ботев
«Марибор»
Турнирное положение: «Марибор» потерпел неудачу в первом матче. Команда уступила «Ботеву» со счетом 1:2. Теперь словенский клуб намерен взять реванш.
Последние матчи: С июня по июль «Ботев» провел четыре контрольных матча. Команды выиграла три поединка и потерпела одно поражение.
Ранее «Марибор» уступил «Рапиду» из Бухареста со счетом 0:4. Встреча прошла 4 июля.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Марибор» является фаворитом домашнего матча. В ответной встрече словенскому клубу нужно побеждать. В противном случае команда вылетит из еврокубков.
Последние матчи с участием «Марибора» вышли достаточно результативными. В предыдущих пяти матчах пробивался ТБ 2.5. Будет ли снова забито три гола?
«Ботев»
Турнирное положение: «Ботев» получил преимущество по итогам домашнего матча.
Но минимальная домашняя победа еще ничего не гарантирует. В ответной встрече придется приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше.
Последние матчи: «Ботев» закончил минувший чемпионат на минорной ноте. Команда провалила несколько встреч.
В концовке прошлого чемпионата Болгарии «Ботев» потерпел три поражения кряду. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Несмотря на победу «Ботева» в первом матче, букмекеры не верят в успех команды в Словении. Скорее всего, дальше пройдет «Марибор».
Нельзя сказать, что «Ботев» удачно играет в гостях. В последних четырех выездных матчах клуб потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах с участием «Марибора» пробивался ТБ 2.5 гола
- «Ботев» в предыдущих четырех выездных матчах потерпел три поражения
- В первом матче «Ботев» победил дома со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марибора» — 1.67, победа «Ботева» — 3.78, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
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Прогноз: «Марибор» после неудачи на выезде намерен взять реванш. Словенский клуб завоюет три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Марибора» с форой (-1) за 2.23.
Прогноз: Скорее всего, ответный матч между командами также окажется результативным.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.