Коннас Куэй
Браво
«Коннас-Куэй»
Турнирная таблица: «Коннас-Куэй» закончил предыдущий чемпионат Уэльса на 3-м месте. Команда набрала 59 очков в 32-х матчах.
У «Коннас-Куэй» 18 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Разница мячей составила 70-43.
Коннас Куэй — Браво: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Коннас-Куэй» в первом матче квалификации неожиданно выиграл в Словении. Команда взяла верх над «Браво» со счетом 1:0. При этом букмекеры считали «Коннас-Куэй» аутсайдером противостояния.
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: У «Коннас-Куэй» есть преимущество в один мяч после гостевого матча. Однако играть на 0:0 вряд ли получится.
Букмекеры снова записали «Коннас-Куэй» в андердоги. Однако у команды есть шансы выйти во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.
«Браво»
Турнирная таблица: «Браво» в прошедшем сезоне чемпионата Словении финишировал на 4-м месте. По итогам 36 матчей клуб набрал 50 очков.
У «Браво» 12 побед, 14 ничьих и 10 поражений. Команда забила 42 гола и столько же пропустила.
Последние матчи: «Браво» перед первым матчем с «Коннас-Куэй» провел две товарищеских встречи. Клуб одолел «Спартак» Трнаву со счетом 3:1, а также разошелся миром с МТК (0:0).
В чемпионате Словении последняя игра была сыграна 19 мая. «Браво» победил «Олимпию» Любляну со счетом 1:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Браво» постарается взять реванш за поражение в домашнем поединке. Главная задача — забить на один гол больше, чем соперник.
Перед фиаско в матче с «Коннас-Куэй» команда «Браво» не уступала очень давно. Последнее поражение случилось еще 10 апреля. Тогда «Браво» в чемпионате Словении не смог набрать очков в выездном противостоянии с «Целе» (1:2).
Статистика для ставок
- «Коннас-Куэй», несмотря на победу в первом матче, остается аутсайдером противостояния
- «Браво» перед первым матчем с «Коннас-Куэй» одолел «Спартак» Трнаву со счетом 3:1, а также разошелся миром с МТК (0:0)
- В первой встрече «Браво» уступил на своем поле со счетом 0:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Браво» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Коннас-Куэй» — в 5.61.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.01 соответственно.
- 2.12Петрокуб — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.76Динамо Батуми — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.62Бешикташ — Шахтер Донецк: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Браво» сделает выводы после провала в первом матче. В гостях команда сможет наверстать упущенное и победить.
Ставка: Победа «Браво» с форой (-1) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: еще один вариант ставки, что в предстоящей встрече забьют обе команды.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.