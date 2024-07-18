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    «Браво» сможет победить в ответной встрече

    «Коннас-Куэй» — «Браво». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 июля 2024 года

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    Лига конференций
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Коннас-Куэй» — «Браво». Начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коннас-Куэй» — «Браво», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Коннас Куэй

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Коннас Куэй 20:30 Браво

    Браво

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    «Коннас-Куэй»

    Турнирная таблица: «Коннас-Куэй» закончил предыдущий чемпионат Уэльса на 3-м месте. Команда набрала 59 очков в 32-х матчах.

    У «Коннас-Куэй» 18 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Разница мячей составила 70-43.

    Коннас Куэй — Браво: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Коннас-Куэй» в первом матче квалификации неожиданно выиграл в Словении. Команда взяла верх над «Браво» со счетом 1:0. При этом букмекеры считали «Коннас-Куэй» аутсайдером противостояния.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Коннас-Куэй» есть преимущество в один мяч после гостевого матча. Однако играть на 0:0 вряд ли получится.

    Букмекеры снова записали «Коннас-Куэй» в андердоги. Однако у команды есть шансы выйти во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций.

    «Браво»

    Турнирная таблица: «Браво» в прошедшем сезоне чемпионата Словении финишировал на 4-м месте. По итогам 36 матчей клуб набрал 50 очков.

    У «Браво» 12 побед, 14 ничьих и 10 поражений. Команда забила 42 гола и столько же пропустила.

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  • 13/07/2024

    • Последние матчи: «Браво» перед первым матчем с «Коннас-Куэй» провел две товарищеских встречи. Клуб одолел «Спартак» Трнаву со счетом 3:1, а также разошелся миром с МТК (0:0).

    В чемпионате Словении последняя игра была сыграна 19 мая. «Браво» победил «Олимпию» Любляну со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Браво» постарается взять реванш за поражение в домашнем поединке. Главная задача — забить на один гол больше, чем соперник.

    Перед фиаско в матче с «Коннас-Куэй» команда «Браво» не уступала очень давно. Последнее поражение случилось еще 10 апреля. Тогда «Браво» в чемпионате Словении не смог набрать очков в выездном противостоянии с «Целе» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Коннас-Куэй», несмотря на победу в первом матче, остается аутсайдером противостояния

    • «Браво» перед первым матчем с «Коннас-Куэй» одолел «Спартак» Трнаву со счетом 3:1, а также разошелся миром с МТК (0:0)

    • В первой встрече «Браво» уступил на своем поле со счетом 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Браво» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Коннас-Куэй» — в 5.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.01 соответственно.

    Прогноз: «Браво» сделает выводы после провала в первом матче. В гостях команда сможет наверстать упущенное и победить.

    Ставка: Победа «Браво» с форой (-1) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: еще один вариант ставки, что в предстоящей встрече забьют обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

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    «Коннас-Куэй» — «Браво»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Браво» сможет победить в ответной встрече
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