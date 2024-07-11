«Левадия» окажется сильнее соперника?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Шауляй» — «Левадия». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Шауляй» — «Левадия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шауляй»

Турнирная таблица: «Шауляй» — бронзовый призёр литовского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 62 очка.

Последние матчи: Сезон-2024 в самом разгаре, «Шауляй» на данный момент занимают 5 место в турнирной таблице. В 22 туре чемпионата Литвы участник Лиги конференций с минимальным счётом обырал «Трансинвест Вильнюс» (1:0).

Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста: Лукас Пауксте, Евгений Ефремов и Домантас Симкус.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шауляй» не играл в еврокубках.

«Левадия»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Левадия» стала серебряным призёром, набрав 77 очков. Это на 2 пункта меньше, чем у чемпиона «Флоры».

Последние матчи: В чемпионате Эстонии этого сезона прошли матчи 20 тура, «Левадия» смогла переиграть своего основного конкурента в битве за титул — «Флору» (1:0).

Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).

Статистика для ставок

«Шауляй» не проигрывает 6 матчей подряд: 2 победы и 4 ничьи

Победная серия «Левадии» состоит из семи матчей

Ранее «Шауляй» и «Левадия» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.32, а победа «Шауляй» — в 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

Прогноз: У команды «Шауляй» мало еврокубкового опыта, «Левадия» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы эстонского коллектива.

Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.39.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.