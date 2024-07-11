ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнМомент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать Ламин ЯмальДневник Евро. Первый финалист, рекорды Ямаля, достижение Испании, селфи с Мбаппе на поле Испания празднует выход в финал ЕвроКороче, Евро. 9-10 июля
    Все новости спорта

    «Левадия» окажется сильнее соперника?

    «Шауляй» — «Левадия». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Шауляй» — «Левадия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хиберниан» — «Левадия». Лига конференция, сезон 2023/2024
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Шауляй» — «Левадия». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Шауляй» — «Левадия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Шауляй

  • Шауляй
    •  Шауляй 18:00 Левадия

    Левадия

  • Таллин
    •

    «Шауляй»

    Турнирная таблица: «Шауляй» — бронзовый призёр литовского чемпионата, в прошедшем первенстве команда набрала 62 очка.

    Последние матчи: Сезон-2024 в самом разгаре, «Шауляй» на данный момент занимают 5 место в турнирной таблице. В 22 туре чемпионата Литвы участник Лиги конференций с минимальным счётом обырал «Трансинвест Вильнюс» (1:0).

    Не сыграют: В команде есть три травмированных футболиста: Лукас Пауксте, Евгений Ефремов и Домантас Симкус.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шауляй» не играл в еврокубках.

    «Левадия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Левадия» стала серебряным призёром, набрав 77 очков. Это на 2 пункта меньше, чем у чемпиона «Флоры».

  • Без Крооса и, возможно, Мюллера и Нойера. Какое будущее ждет сборную Германии?
  • У Юлиана Нагельсмана, похоже, есть четкий план
  • Вчера

    • Последние матчи: В чемпионате Эстонии этого сезона прошли матчи 20 тура, «Левадия» смогла переиграть своего основного конкурента в битве за титул — «Флору» (1:0).

    Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Шауляй» не проигрывает 6 матчей подряд: 2 победы и 4 ничьи

    • Победная серия «Левадии» состоит из семи матчей

    • Ранее «Шауляй» и «Левадия» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.32, а победа «Шауляй» — в 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: У команды «Шауляй» мало еврокубкового опыта, «Левадия» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы эстонского коллектива.

    Ставка: Победа «Левадии» с коэффициентом 2.39.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Сакраменто Репаблик — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Хассан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Остапенко — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Де Минор — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ордабасы — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алга — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Флора — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Струга
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч РФШ — Ларн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вележ — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шауляй» — «Левадия»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Левадия» окажется сильнее соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры