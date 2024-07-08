«Акрон» уверенно расправится с турками

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Алтынорду» и «Акрон». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтынорду» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алтынорду»

Турнирное положение: Эта команда выступает в третьем по силе турецком дивизионе. Команда финишировала там на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтынорду» лишь на 5 очков опередил зону вылета. Да и пропускала команда в среднем почти гол за матч: 39 мячей в 36 турах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Во встрече с «Анкараспорпом» был зафиксирован паритет (3:3).

Перед этим «Алтынорду» подписал мировую с «Караджабеем» (2:2). А вот «Йени Мерсин» был уверенно обыгран (2:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках турки настреляли 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: скромный турецкий клуб только начинает серию контрольных матчей. Да и состав команды несколько изменился.

Трехматчевая проигрышная серия пока не прервана. Правда, команда не имеет игровой практики уже 2 месяца.

Наверняка «Алтынорду» в этой встрече будет действовать вторым номером. При этом туркам палец в рот не клади!

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы наконец-то повысились в классе. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы первой лиги.

Притом, что «Акрон» в стыковых матчах переиграл «Урал». В первом матче команда Заура Тедеева выиграла со счетом 2:0, после чего уступила 1:2.

Последние матчи: серию летних спаррингов тольяттинцы начали с уверенной виктории. Команда Тедеева деклассировала «Ыспарту» (10:0).

В том поединке тольяттинцы забили 6 мячей еще до перерыва. Да и оппонент по той встрече был уж слишком скромным.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Акрон» забил 15 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: тольяттинцы серьезно обновляются в кадровом плане. Команда явно постарается достойно дебютировать в РПЛ.

Команда Тедеева весьма монолитно действует в обороне. В минувшем сезоне тольяттинцы пропустили в свои ворота 26 раз.

И уж наверняка «Акрон» постарается продлить свой победный сериал. Тем паче, оппонента сложно назвать непреодолимым препятствием.

Очевидно, что тольяттинцы будут действовать первым номером. Да и в первом контрольном матче подопечные Тедеева смотрелись весьма выгодно.

Статистика для ставок

«Алтынорду» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Акрон» по итогам минувшего сезона вышел в РПЛ

В первом летнем спарринге «Акрон» отправил 10 мячей в ворота «Ыспарты»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 7.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.

Прогноз: Подопечные Тедеева выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Тольяттинцы наверняка будут действовать с позиции силы, да и турки страдают от нехватки игровой практики.

Ставка: Фора «Акрона» -1.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54