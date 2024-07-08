«Акрон» уверенно расправится с турками

«Алтынорду»
Турнирное положение: Эта команда выступает в третьем по силе турецком дивизионе. Команда финишировала там на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтынорду» лишь на 5 очков опередил зону вылета. Да и пропускала команда в среднем почти гол за матч: 39 мячей в 36 турах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Во встрече с «Анкараспорпом» был зафиксирован паритет (3:3).
Перед этим «Алтынорду» подписал мировую с «Караджабеем» (2:2). А вот «Йени Мерсин» был уверенно обыгран (2:0).
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках турки настреляли 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: скромный турецкий клуб только начинает серию контрольных матчей. Да и состав команды несколько изменился.
Трехматчевая проигрышная серия пока не прервана. Правда, команда не имеет игровой практики уже 2 месяца.
Наверняка «Алтынорду» в этой встрече будет действовать вторым номером. При этом туркам палец в рот не клади!
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы наконец-то повысились в классе. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы первой лиги.
Притом, что «Акрон» в стыковых матчах переиграл «Урал». В первом матче команда Заура Тедеева выиграла со счетом 2:0, после чего уступила 1:2.
Последние матчи: серию летних спаррингов тольяттинцы начали с уверенной виктории. Команда Тедеева деклассировала «Ыспарту» (10:0).
В том поединке тольяттинцы забили 6 мячей еще до перерыва. Да и оппонент по той встрече был уж слишком скромным.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Акрон» забил 15 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: тольяттинцы серьезно обновляются в кадровом плане. Команда явно постарается достойно дебютировать в РПЛ.
Команда Тедеева весьма монолитно действует в обороне. В минувшем сезоне тольяттинцы пропустили в свои ворота 26 раз.
И уж наверняка «Акрон» постарается продлить свой победный сериал. Тем паче, оппонента сложно назвать непреодолимым препятствием.
Очевидно, что тольяттинцы будут действовать первым номером. Да и в первом контрольном матче подопечные Тедеева смотрелись весьма выгодно.
Статистика для ставок
- «Алтынорду» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Акрон» по итогам минувшего сезона вышел в РПЛ
- В первом летнем спарринге «Акрон» отправил 10 мячей в ворота «Ыспарты»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 7.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.16.
- 1.97Уругвай — Бразилия: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Прогноз: Подопечные Тедеева выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Тольяттинцы наверняка будут действовать с позиции силы, да и турки страдают от нехватки игровой практики.
Ставка: Фора «Акрона» -1.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54