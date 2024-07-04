«Васко да Гама» на своем поле примет «Форталезу» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: Клуб из Рио-де-Жанейро на данный момент в таблице идет на 16 строке в таблице, имея в активе 11 баллов и красную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

«Васко да Гама» отпраздновал три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 13:25.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «адмиралы» на своем поле расписали мировую с «Ботафого» 1:1, а игровым днем ранее они проиграли в выездной встрече «Байе» со счетом 1:2.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Васко да Гама» смог выиграть всего лишь один матч из своих семи предыдущих. Еще в этот период времени коллектив дважды сыграл вничью и потерпел четыре неудачи. Причем в трех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. И за весь данный отрезок команда в трех случаях не смогла забить.

«Форталеза»

Турнирное положение: Коллектив из штата Сеара с 20 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в таблице Серии А и на четыре пункта отстает от третьей позиции.

«Форталеза» в текущем первенстве по пять раз побеждала и играла вничью, а также три матча проиграла, разница мячей составляет 13:12.

Последние матчи: «Львы» в прошлых двух турах первенства на своем поле поочередно обыграли «Палмейрас» 3:0 и «Жувентуде» 2:1. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Атлетико Минейро» — 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сейчас у «Форталезы» 4-матчевая беспроигрышная серия. В этот удачный для себя период «трехцветные» добились трех викторий и расписали одну мировую. Однако перед этим команда имела серию из трех фиаско кряду во всех турнирах. И также отметим, что «львы2 не забивали только в двух поединках из десяти минувших.

Статистика для ставок

Два предыдущих очных матча этих клубов завершились вничью

В шести из семи минувших очных встреч данных команд играла ставка обе забьют: нет

И в пяти из семи этих поединков был зафиксирован тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа "Васко да Гама" — 2.52, победа "Форталезы" — 3.00, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.62 соответственно.

Прогноз: Так как в шести из семи предыдущих очных игр этих клубов забивала одна сторона или не забивал никто, то рекомендуем здесь ставить на такой исход — обе забьют: нет.

Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь ставим на крайне низкий тотал, ведь зачастую в играх между собой эти команда выдают очень нерезультативные поединки.

Ставка: ТМ 2,0 за 2.18.