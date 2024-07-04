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    Поединок получится скудным на голы

    «Васко да Гама» — «Форталеза». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Форталеза»
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    «Васко да Гама»
    «Васко да Гама» на своем поле примет «Форталезу» в 14-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 5 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Июля 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 02:00 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
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    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: Клуб из Рио-де-Жанейро на данный момент в таблице идет на 16 строке в таблице, имея в активе 11 баллов и красную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    «Васко да Гама» отпраздновал три виктории, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 13:25.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «адмиралы» на своем поле расписали мировую с «Ботафого» 1:1, а игровым днем ранее они проиграли в выездной встрече «Байе» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Васко да Гама» смог выиграть всего лишь один матч из своих семи предыдущих. Еще в этот период времени коллектив дважды сыграл вничью и потерпел четыре неудачи. Причем в трех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей. И за весь данный отрезок команда в трех случаях не смогла забить.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Сеара с 20 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в таблице Серии А и на четыре пункта отстает от третьей позиции.

    «Форталеза» в текущем первенстве по пять раз побеждала и играла вничью, а также три матча проиграла, разница мячей составляет 13:12.

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    • Последние матчи: «Львы» в прошлых двух турах первенства на своем поле поочередно обыграли «Палмейрас» 3:0 и «Жувентуде» 2:1. Перед этим же они расписали гостевую мировую с «Атлетико Минейро» — 1:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Сейчас у «Форталезы» 4-матчевая беспроигрышная серия. В этот удачный для себя период «трехцветные» добились трех викторий и расписали одну мировую. Однако перед этим команда имела серию из трех фиаско кряду во всех турнирах. И также отметим, что «львы2 не забивали только в двух поединках из десяти минувших.

    Статистика для ставок

    • Два предыдущих очных матча этих клубов завершились вничью

    • В шести из семи минувших очных встреч данных команд играла ставка обе забьют: нет

    • И в пяти из семи этих поединков был зафиксирован тотал меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа "Васко да Гама" — 2.52, победа "Форталезы" — 3.00, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Так как в шести из семи предыдущих очных игр этих клубов забивала одна сторона или не забивал никто, то рекомендуем здесь ставить на такой исход — обе забьют: нет.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на крайне низкий тотал, ведь зачастую в играх между собой эти команда выдают очень нерезультативные поединки.

    Ставка: ТМ 2,0 за 2.18.

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    «Васко да Гама» — «Форталеза»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. Поединок получится скудным на голы
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