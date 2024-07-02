«Зенит»
Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл сложнейшее чемпионство. Команда Сергея Семака опередила «Краснодар» и московское «Динамо».
При этом отставание «Зенит» добыл еще и Кубок России. В финале питерцы переиграли колючую «Балтику» (2:1).
Последние матчи: в заключительном туре минувшего сезона петербуржцы одолели «Ростов» (2:1). Да и вообще, весной команда с берегов Невы выигрывала натужно.
Причем подопечные Семака выиграли в 3 своих последних матчах. Более того, «Ахмат» был буквально сметен с газона (5:1).
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды усилился. Зенитовцами стали голкипер Евгений Латышонок из «Балтики» и хавбек Максим Глушенков из «Локомотива».
Поединки с южанами для команды исторически складываются удачно. В 5 последних матчах петербуржцы выиграли 3 раза при 2 ничьих.
Наверняка настрой у команды Семака на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков питерский клуб смотрится куда ярче соперника.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы и закономерно вылетела в первую лигу.
При этом в 30 матчах РПЛ «Сочи» добыл всего 5 побед. Да и в свои ворота южане пропустили аж 48 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сочинцы не смогли победить. Команда расписала мировую с «Рубином» (1:1).
До того южане уступили в родных стенах «Краснодару» (2:3). А вот «Пари НН» был обыгран с крупным счетом (6:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках игроки «Сочи» забили 11 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды серьезно видоизменился. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.
Правда, последняя победа над зенитовцами случилась почти 3 года назад. Да и класс команд ныне несопоставим.
В двух последних очных поединках «Сочи» уступил питерцам. Причем в этих матчах южане не сумели отличиться ни разу.
Очевидно, что сочинцы будут действовать вторым номером. Да и дать бой чемпиону — уже шикарная мотивация.
Статистика для ставок
- «Зенит» в двух последних очных поединках обыгрывал южан
- «Сочи» не могут обыграть питерцев уже почти 3 года
- «Зенит» выиграл в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.46, а победа оппонента — в скромные 10.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.
- 2.20Мексика — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Зенит», несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится в разы мощнее оппонента.
Команда Семака намерена успешно начать серию спаррингов, и уж точно будет активно атаковать.
Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.22