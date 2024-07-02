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    «Зенит» привычно не заметит сочинцев

    «Зенит» — «Сочи». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Сочи»
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    Клаудиньо
    2 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Сочи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл сложнейшее чемпионство. Команда Сергея Семака опередила «Краснодар» и московское «Динамо».

    При этом отставание «Зенит» добыл еще и Кубок России. В финале питерцы переиграли колючую «Балтику» (2:1).

    Последние матчи: в заключительном туре минувшего сезона петербуржцы одолели «Ростов» (2:1). Да и вообще, весной команда с берегов Невы выигрывала натужно.

    Причем подопечные Семака выиграли в 3 своих последних матчах. Более того, «Ахмат» был буквально сметен с газона (5:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Зенит» забил 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье состав команды усилился. Зенитовцами стали голкипер Евгений Латышонок из «Балтики» и хавбек Максим Глушенков из «Локомотива».

    Поединки с южанами для команды исторически складываются удачно. В 5 последних матчах петербуржцы выиграли 3 раза при 2 ничьих.

    Наверняка настрой у команды Семака на контрольный поединок будет боевым. Да и по подбору игроков питерский клуб смотрится куда ярче соперника.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы и закономерно вылетела в первую лигу.

    При этом в 30 матчах РПЛ «Сочи» добыл всего 5 побед. Да и в свои ворота южане пропустили аж 48 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сочинцы не смогли победить. Команда расписала мировую с «Рубином» (1:1).

    До того южане уступили в родных стенах «Краснодару» (2:3). А вот «Пари НН» был обыгран с крупным счетом (6:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках игроки «Сочи» забили 11 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В межсезонье состав команды серьезно видоизменился. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.

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    Правда, последняя победа над зенитовцами случилась почти 3 года назад. Да и класс команд ныне несопоставим.

    В двух последних очных поединках «Сочи» уступил питерцам. Причем в этих матчах южане не сумели отличиться ни разу.

    Очевидно, что сочинцы будут действовать вторым номером. Да и дать бой чемпиону — уже шикарная мотивация.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в двух последних очных поединках обыгрывал южан

    • «Сочи» не могут обыграть питерцев уже почти 3 года

    • «Зенит» выиграл в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.46, а победа оппонента — в скромные 10.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

    Прогноз: «Зенит», несмотря на значительные кадровые изменения, смотрится в разы мощнее оппонента.

    Команда Семака намерена успешно начать серию спаррингов, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.22

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