Женис
Ордабасы
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Женис» всего на один зачетный балл опережает зону вылета. Да и забила команда лишь 6 мячей в 11 сыгранных матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела добыть три очка. «Женис» расписал мировую с «Жетысу» (2:2).
Причем до того команда минимально уступила «Атырау». А вот встреча с «Тоболом» завершилась викторией (2:0).
В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Женис» забил 4 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не лучшим образом. Да и победить ей удалось всего в 2 матчах чемпионата.
Матчи против «Ордабасов» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Женис» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. В 11 матчах они дали результативный сбой 18 раз.
«Ордабасы»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за чемпионство. Ныне «Ордабасы» располагаются на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Ордабасы» проиграли всего в одном матче чемпионата. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 6 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. На выезде она минимально переиграла «Астану».
При том, что до того команда одолела еще и «Жетысу» (3:1). А вот встреча с «Атырау» завершилась сухим паритетом.
На нынешнем турнирном отрезке «Ордабасы» выглядят прекрасно. У команды надежная оборона, да и выиграть ужалось в двух последних матчах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями. Да и атакует команда не столь мощно, отличившись 15 мячами в 10 матчах.
При этом «Ордабасы» уже потеряли несколько важных очков. Да и победила команда лишь в половине своих матчей.
В 5 своих последних поединках команда добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды отличились 5 мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Очевидно, что «Ордабасы» будут агрессивно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не одного из аутсайдеров чемпионата?!
Статистика для ставок
- «Женис» в среднем забивает менее гола за матч
- «Ордабасы» в среднем пропускают меньше гола за матч
- «Ордабасы» победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 5.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.80.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за лидерство в чемпионате, да и в атаке должны поднатореть.
«Женис» имеет огромные проблемы как в плане реализации, так и в плане надежности своих тылов.
Ставка: Победа «Ордабасов» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.00