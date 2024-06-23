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    «Ордабасы» начнут без прелюдий

    «Женис» — «Ордабасы». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Ордабасы»
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    «Ордабасы»
    23 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Ордабасы». Начало игры — в 16:00 мск. «Женис» — «Ордабасы»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 23 Июня 2024 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 16:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» сражается за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Женис» всего на один зачетный балл опережает зону вылета. Да и забила команда лишь 6 мячей в 11 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь не сумела добыть три очка. «Женис» расписал мировую с «Жетысу» (2:2).

    Причем до того команда минимально уступила «Атырау». А вот встреча с «Тоболом» завершилась викторией (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Женис» забил 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не лучшим образом. Да и победить ей удалось всего в 2 матчах чемпионата.

    Матчи против «Ордабасов» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Женис» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. В 11 матчах они дали результативный сбой 18 раз.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за чемпионство. Ныне «Ордабасы» располагаются на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ордабасы» проиграли всего в одном матче чемпионата. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 6 мячей в 10 поединках.

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  • 20/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. На выезде она минимально переиграла «Астану».

    При том, что до того команда одолела еще и «Жетысу» (3:1). А вот встреча с «Атырау» завершилась сухим паритетом.

    На нынешнем турнирном отрезке «Ордабасы» выглядят прекрасно. У команды надежная оборона, да и выиграть ужалось в двух последних матчах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями. Да и атакует команда не столь мощно, отличившись 15 мячами в 10 матчах.

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    При этом «Ордабасы» уже потеряли несколько важных очков. Да и победила команда лишь в половине своих матчей.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 3 победы. В этих матчах игроки команды отличились 5 мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Очевидно, что «Ордабасы» будут агрессивно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не одного из аутсайдеров чемпионата?!

    Статистика для ставок

    • «Женис» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Ордабасы» в среднем пропускают меньше гола за матч

    • «Ордабасы» победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.12, а победа оппонента — в скромные 5.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за лидерство в чемпионате, да и в атаке должны поднатореть.

    «Женис» имеет огромные проблемы как в плане реализации, так и в плане надежности своих тылов.

    Ставка: Победа «Ордабасов» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Женис» — «Ордабасы». 23 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Ордабасы». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Ордабасы» с коэффициентом 2.10.
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