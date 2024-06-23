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    «Ислочь» капитулирует быстро

    «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 23 июня 2024 года

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    «Ислочь»
    23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь». Начало игры — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 23 Июня 2024 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 18:00 Ислочь

    Ислочь

  • Минск
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: Жодинцы нынче ходят в статусе одного из главных фаворитов сезона. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торпедо-БелАЗ» в 12 матчах добыл 9 побед. Да и пропустили жодинцы всего лишь 5 мячей в чемпионате.

    Торпедо-БелАЗ — Ислочь: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: вот только стабильности борисовцам явно не хватает. Уверенные победы чередуются с досадными неудачами.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

    Причем в 2 своих последних матчах жодинцы оставили свои владения сухими. Да и победная серия из 4 поединков кряду явно окрыляет!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают торпедовцы в среднем более гола за матч.

    Матчи против минчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торпедо-БелАЗ» победил 3 раза при двух коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и вообще, по игре жодинцы выглядят весьма монолитно.

    «Ислочь»

    Турнирное положение: «Ислочь» привычно ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ислочь» явно способна побороться за попадание в топ-5. Вот только в 12 поединках белорусского чемпионата команда выиграла лишь 4 раза.

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  • 20/06/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран колючий «Гомель».

    Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Ислочь» на выезде отправила 5 безответных мячей в ворота гомельского «Локомотива».

    Вообще, минчане в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе минчане постепенно прибавляют. В двух своих последних матчах «Ислочь» выиграла.

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    С результативностью у команды складывается не особо. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.

    Причем «Ислочь» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и давать знатный бой лидерам для команды не впервой.

    Безусловно, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Минчане способны оказать достойное сопротивление лидеру.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

    • Жодинцы пропускают реже всех в лиге — 5 мячей

    • «Торпедо-БелАЗ» выиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

    Прогноз: Торпедовцы нынче на коне, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева явно намерены оторваться от преследователей, так что ждем от них стартовой активности.

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.19

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь». 23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» с коэффициентом 2.08.
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