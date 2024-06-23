Торпедо-БелАЗ
Ислочь
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: Жодинцы нынче ходят в статусе одного из главных фаворитов сезона. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Торпедо-БелАЗ» в 12 матчах добыл 9 побед. Да и пропустили жодинцы всего лишь 5 мячей в чемпионате.
Торпедо-БелАЗ — Ислочь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: вот только стабильности борисовцам явно не хватает. Уверенные победы чередуются с досадными неудачами.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.
Причем в 2 своих последних матчах жодинцы оставили свои владения сухими. Да и победная серия из 4 поединков кряду явно окрыляет!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают торпедовцы в среднем более гола за матч.
Матчи против минчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торпедо-БелАЗ» победил 3 раза при двух коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и вообще, по игре жодинцы выглядят весьма монолитно.
«Ислочь»
Турнирное положение: «Ислочь» привычно ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Ислочь» явно способна побороться за попадание в топ-5. Вот только в 12 поединках белорусского чемпионата команда выиграла лишь 4 раза.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран колючий «Гомель».
Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Ислочь» на выезде отправила 5 безответных мячей в ворота гомельского «Локомотива».
Вообще, минчане в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе минчане постепенно прибавляют. В двух своих последних матчах «Ислочь» выиграла.
С результативностью у команды складывается не особо. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.
Причем «Ислочь» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и давать знатный бой лидерам для команды не впервой.
Безусловно, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Минчане способны оказать достойное сопротивление лидеру.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч
- Жодинцы пропускают реже всех в лиге — 5 мячей
- «Торпедо-БелАЗ» выиграл в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Торпедовцы нынче на коне, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.
Номинальные хозяева явно намерены оторваться от преследователей, так что ждем от них стартовой активности.
Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.19