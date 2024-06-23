23 июня в 13-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь». Начало игры — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы нынче ходят в статусе одного из главных фаворитов сезона. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 12 матчах добыл 9 побед. Да и пропустили жодинцы всего лишь 5 мячей в чемпионате.

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Последние матчи: вот только стабильности борисовцам явно не хватает. Уверенные победы чередуются с досадными неудачами.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

Причем в 2 своих последних матчах жодинцы оставили свои владения сухими. Да и победная серия из 4 поединков кряду явно окрыляет!

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма прилично. Да и забивают торпедовцы в среднем более гола за матч.

Матчи против минчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торпедо-БелАЗ» победил 3 раза при двух коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются закрепиться на вершине турнирной таблицы. Да и вообще, по игре жодинцы выглядят весьма монолитно.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Ислочь» привычно ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Ислочь» явно способна побороться за попадание в топ-5. Вот только в 12 поединках белорусского чемпионата команда выиграла лишь 4 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. На родной арене был минимально обыгран колючий «Гомель».

Прошла команда и в следующий раунд Кубка Белоруссии. «Ислочь» на выезде отправила 5 безответных мячей в ворота гомельского «Локомотива».

Вообще, минчане в 5 последних матчах добыли 3 виктории. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе минчане постепенно прибавляют. В двух своих последних матчах «Ислочь» выиграла.

С результативностью у команды складывается не особо. В 12 матчах белорусского чемпионата она забила 14 мячей.

Причем «Ислочь» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и давать знатный бой лидерам для команды не впервой.

Безусловно, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Минчане способны оказать достойное сопротивление лидеру.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

Жодинцы пропускают реже всех в лиге — 5 мячей

«Торпедо-БелАЗ» выиграл в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: Торпедовцы нынче на коне, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

Номинальные хозяева явно намерены оторваться от преследователей, так что ждем от них стартовой активности.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.19