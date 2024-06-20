20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» выдала абсолютно серый старт сезона. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Форталеза» лишь на 4 балла опережает опасную зону. Да и забила команда всего 6 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Форталеза» разгромно уступила «Куябе» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

В чемпионате Бразилии команда проиграла в двух последних матчах. Зато в Копа де Нордесте она в серии пенальти одолела «Регатас».

Не сыграют: Калебе — травмированы. Ренато Кайзер, Эмануэль Бритес — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Серия из 3 поражений подряд психологически угнетает. Да и пробоины в кадровом плане имеются.

Матчи против «Гремио» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла один раз при 4 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» выдал неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Гремио» набрал всего 6 очков в 7 матчах. А вот забила команда только 6 мячей в 7 поединках бразильской Серии А.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова ушла с поля несолено хлебавши. Дома она уступила «Ботафого» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Фламенго» (1:2). Да и вообще, пораженческая серия в чемпионате достигла уже 4 матчей.

В пяти последних матчах «Гремио» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 7 пропущенных.

Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Гремио» смотрится крайне слабо. Да и не побеждает команда уже 3 матча подряд.

При этом «Гремио» пропускает в среднем фактически гол за матч. Имея 2 матча в запасе, команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.

Причем команда еще ни разу не сыграла вничью. Да и последняя победа над «Форталезой» случилась еще 5 лет назад.

Наверняка номинальные гости будут действовать осторожно. «Гремио» нынче явно не преуспевает в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Гремио» проиграл в 4 своих последних матчах чемпионата

«Форталеза» проиграла в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

Прогноз: Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели.

И тем, и другим срочно нужно набирать очки, да и последние неудачи должны мотивировать поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.54