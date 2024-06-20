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    «Форталеза» — «Гремио». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Гремио»
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    «Форталеза»
    20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Июня 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 02:00 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» выдала абсолютно серый старт сезона. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Форталеза» лишь на 4 балла опережает опасную зону. Да и забила команда всего 6 мячей в 8 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Форталеза» разгромно уступила «Куябе» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

    В чемпионате Бразилии команда проиграла в двух последних матчах. Зато в Копа де Нордесте она в серии пенальти одолела «Регатас».

    Не сыграют: Калебе — травмированы. Ренато Кайзер, Эмануэль Бритес — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Серия из 3 поражений подряд психологически угнетает. Да и пробоины в кадровом плане имеются.

    Матчи против «Гремио» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла один раз при 4 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» выдал неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Гремио» набрал всего 6 очков в 7 матчах. А вот забила команда только 6 мячей в 7 поединках бразильской Серии А.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова ушла с поля несолено хлебавши. Дома она уступила «Ботафого» (1:2).

    До того команда проиграла еще и «Фламенго» (1:2). Да и вообще, пораженческая серия в чемпионате достигла уже 4 матчей.

    В пяти последних матчах «Гремио» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Гремио» смотрится крайне слабо. Да и не побеждает команда уже 3 матча подряд.

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    При этом «Гремио» пропускает в среднем фактически гол за матч. Имея 2 матча в запасе, команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.

    Причем команда еще ни разу не сыграла вничью. Да и последняя победа над «Форталезой» случилась еще 5 лет назад.

    Наверняка номинальные гости будут действовать осторожно. «Гремио» нынче явно не преуспевает в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Гремио» проиграл в 4 своих последних матчах чемпионата

    • «Форталеза» проиграла в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.

    Прогноз: Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели.

    И тем, и другим срочно нужно набирать очки, да и последние неудачи должны мотивировать поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.54

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    «Форталеза» — «Гремио». 20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Гремио» с коэффициентом 2.07.
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