Форталеза
Гремио
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» выдала абсолютно серый старт сезона. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Форталеза» лишь на 4 балла опережает опасную зону. Да и забила команда всего 6 мячей в 8 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Форталеза» разгромно уступила «Куябе» (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.
В чемпионате Бразилии команда проиграла в двух последних матчах. Зато в Копа де Нордесте она в серии пенальти одолела «Регатас».
Не сыграют: Калебе — травмированы. Ренато Кайзер, Эмануэль Бритес — дисквалифицированы.
Состояние команды: Серия из 3 поражений подряд психологически угнетает. Да и пробоины в кадровом плане имеются.
Матчи против «Гремио» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла один раз при 4 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно улучшать реализацию.
«Гремио»
Турнирное положение: «Гремио» выдал неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 17 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Гремио» набрал всего 6 очков в 7 матчах. А вот забила команда только 6 мячей в 7 поединках бразильской Серии А.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова ушла с поля несолено хлебавши. Дома она уступила «Ботафого» (1:2).
До того команда проиграла еще и «Фламенго» (1:2). Да и вообще, пораженческая серия в чемпионате достигла уже 4 матчей.
В пяти последних матчах «Гремио» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча в ворота соперников при 7 пропущенных.
Не сыграют: Андре, Диего Коста — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Гремио» смотрится крайне слабо. Да и не побеждает команда уже 3 матча подряд.
При этом «Гремио» пропускает в среднем фактически гол за матч. Имея 2 матча в запасе, команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.
Причем команда еще ни разу не сыграла вничью. Да и последняя победа над «Форталезой» случилась еще 5 лет назад.
Наверняка номинальные гости будут действовать осторожно. «Гремио» нынче явно не преуспевает в плане реализации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- «Гремио» проиграл в 4 своих последних матчах чемпионата
- «Форталеза» проиграла в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.07 и 1.76.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели.
И тем, и другим срочно нужно набирать очки, да и последние неудачи должны мотивировать поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.54