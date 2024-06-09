9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Колумбия. Начало игры — в 00:30 мск. США — Колумбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы нынче находятся на подъеме. В последней Лиге наций в своей зоне они в финале одолели Мексику (2:0).

При этом сборная США не преуспевает в контрольных поединках. Например, средненькой Словении команда минимально уступила.

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Последние матчи: на пути к финалу Лиги наций КОНКАКАФ команда с трудом одолела Ямайку. Лишь в овертайме американцы дожали оппонента (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная США выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

В кадровом плане американцы не выглядят достаточно выгодно. Да и Кристиан Пулишич в любой момент может прибавить.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: В двух своих последних матчах «штатники» выиграли. Да и поражение от словенцев вышло внезапным.

Матчи с колумбийцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная США проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что хозяева будут действовать достаточно активно. Американцы постараются навязать сопернику свою игру.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы сражаются за выход на Мундиаль. На текущий момент они находятся на 3 месте в южноамериканской группе.

При этом Колумбия еще не потерпела в отборе ни одного поражения. Да и пропустила команда всего 3 мяча в 6 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре отбора команда добыла три очка. Колумбийцы минимально переиграли Парагвай.

После того Колумбия добыла еще 4 победы кряду в контрольных матчах. Даже испанцы были биты, хоть и минимально.

Причем Колумбия выиграла уже в 6 матчах кряду. Одна из этих побед пришлась на встречу с Бразилией (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Колумбийцы нынче несутся! Команда не боится никого, обыгрывая всех подряд.

Притом, что американцам Колумбия не проигрывает уже 19 лет. А вот последняя очная встреча завершилась сухой ничьей.

В 5 своих последних матчах Колумбия выиграла. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Южноамериканцы явно не собираются отдавать инициативу номинальным хозяевам. Да и желание продолжить побеждать у них огромное.

Статистика для ставок

Колумбия уже 19 лет не проигрывает американцам

Сборная США победила в 2 своих последних поединках

Колумбия выиграла в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно непохожими коэффициентами — 2.15 и 1.68.

Прогноз: Колумбийцы нынче выглядят ярко, да и с американцами они исторически играют успешно.

Колумбия имеет сильный состав, и уж точно проведет поединок в максимально острых атаках.

Ставка: Победа Колумбии за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.22