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    Сможет ли «Гремио» совершить блицкриг?

    «Уачипато» — «Гремио». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уачипато» — «Гремио»
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    «Гремио»
    5 июня в 4-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Уачипато» и «Гремио». Начало игры — в 03:00 мск. «Уачипато» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 05 Июня 2024 года

    Уачипато

  • Кубок Либертадорес
    •  Уачипато 03:00 Гремио

    Гремио

  • Кубок Либертадорес
    •

    «Уачипато»

    Турнирное положение: «Уачипато» бьется за выход в 1/8 финала плей-офф Кубка Либертадорес. Сейчас команда находится на 2 месте в группе.

    При этом «Уачипато» в 5 поединках забил всего 7 мячей. А вот в свои ворота чилийцы пропустили на гол больше.

    Последние матчи: в предыдущем туре группового этапа команда добыла три очка. Чилийцы перестреляли «Эстудиантес» (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уачипато» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

    А вот в своем чемпионате команда отнюдь не преуспевает. Надо ли говорить, что нынче она находится на 11 месте среди 16 участников?!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Уачипато» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато пропускает команда довольно-таки регулярно.

    Матчи против «Гремио» для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Уачипато» выиграл дважды при одном паритете.

    Наверняка номинальные хозяева постараются выбраться на 1 место в квартете. Причем чилийцам нужно исключительно побеждать, ведь у «Гремио» имеется матч в запасе.

    «Гремио»

    Турнирное положение: Бразильцы пока никак не наберут привычных кондиций. Команда ныне расположилась на 3 месте турнирной таблицы группы.

    Притом, что «Гремио» в 4 матчах турнира набрал 6 зачетных пунктов. Да и забила команда всего 5 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда удручила результатом. «Гремио» в своем чемпионате уступил «Ред Булл Брагантино» (0:2).

    До того команда в Кубке Либертадорес разнесла в щепки оборону «Стронгеста» (4:0). Да и «Эстудиантес» был минимально обыгран.

    В пяти своих последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Гремио» выглядит весьма нестабильно. Зато у бразильцев еще имеются 2 матча в запасе.

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    При этом «Гремио» имеет весьма качественный подбор игроков. Более того, в этой встрече команду стратегически устроит даже ничья.

    Вот только обыграть «Уачипато» бразильцам пока не удавалось. Что ж, самое время прерывать неприятную традицию!

    Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и последняя коллизия в чемпионате должна по-хорошему раззадорить бразильцев.

    Статистика для ставок

    • «Гремио» победил в 2 последних поединках Кубка Либертадорес

    • «Уачипато» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Гремио» еще ни разу не обыгрывал «Уачипато»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.53, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.15 и 1.74.

    Прогноз: Гости смотрятся сильнее чилийцев, и уж точно будут активны в атаке.

    «Гремио» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных быстро взломать тылы чилийцев.

    Ставка: Победа «Гремио» в 1 тайме за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Уачипато» — «Гремио». 5 июня в 4-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Уачипато» и «Гремио». Начало игры — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Уачипато» — «Гремио» с коэффициентом 2.54.
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