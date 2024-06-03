3 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Тигре». Начало игры — в 02:15 мск. «Ривер Плейт» — «Тигре»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал не столь уверенно. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ривер Плейт» в 3 поединках набрал 6 очков. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Ривер Плейт» в рамках Кубка Либертадорес переиграл «Депортиво Тачиру» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных.

А вот минувший тур чемпионата не принес команде баллов. Она обиднейшим образом уступила «Аргентинос Хуниорс» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: ныне «Ривер Плейт» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато пропускает команда крайне редко.

Матчи против «Тигре» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» добыл одну викторию при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева постараются подняться в лидирующую группу. Да и надежные тылы станут в этом прекрасным подспорьем.

«Тигре»

Турнирное положение: «Тигре» текущий чемпионат проводит бледно. Команда ныне расположилась на 27 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Тигре» в трех турах набрал лишь один балл. Да и забила команда всего 1 мяч в чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Тигре» дома разгромно уступил «Расингу» (0:4).

До того команда оказала достойное сопротивление «Росарио Сентраль» (1:1). А вот с «Эстудиантесом» справиться не удалось (0:1).

В пяти своих последних матчах «Тигре» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Тигре» выглядит весьма посредственно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

При этом «Тигре» имеет проблемы с надежностью тылов. В 3 матчах чемпионата в воротах команды побывало 6 мячей.

Последняя виктория над «Ривер Плейтом» случилась 2 года назад. После того соперники один раз сыграли вничью (1:1), а последняя очная битва завершилась минимальной победой соперника.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и позитивный опыт встреч с «Ривер Плейтом» у них имеется.

Статистика для ставок

«Тигре» не побеждает уже 3 месяца

«Ривер Плейт» пропустил всего 1 раз в 3 матчах чемпионата

«Тигре» уже 2 года не может обыграть «миллионеров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.26.

Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

«Тигре» в последних матчах имел явные проблемы, да и оппонент выглядит куда монолитнее.

Ставка: Фора «Ривер Плейта» -2.5 за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.46