Ривер Плейт
Тигре
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал не столь уверенно. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ривер Плейт» в 3 поединках набрал 6 очков. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Ривер Плейт» в рамках Кубка Либертадорес переиграл «Депортиво Тачиру» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных.
А вот минувший тур чемпионата не принес команде баллов. Она обиднейшим образом уступила «Аргентинос Хуниорс» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Ривер Плейт» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато пропускает команда крайне редко.
Матчи против «Тигре» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» добыл одну викторию при 2 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева постараются подняться в лидирующую группу. Да и надежные тылы станут в этом прекрасным подспорьем.
«Тигре»
Турнирное положение: «Тигре» текущий чемпионат проводит бледно. Команда ныне расположилась на 27 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Тигре» в трех турах набрал лишь один балл. Да и забила команда всего 1 мяч в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Тигре» дома разгромно уступил «Расингу» (0:4).
До того команда оказала достойное сопротивление «Росарио Сентраль» (1:1). А вот с «Эстудиантесом» справиться не удалось (0:1).
В пяти своих последних матчах «Тигре» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Тигре» выглядит весьма посредственно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.
При этом «Тигре» имеет проблемы с надежностью тылов. В 3 матчах чемпионата в воротах команды побывало 6 мячей.
Последняя виктория над «Ривер Плейтом» случилась 2 года назад. После того соперники один раз сыграли вничью (1:1), а последняя очная битва завершилась минимальной победой соперника.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и позитивный опыт встреч с «Ривер Плейтом» у них имеется.
Статистика для ставок
- «Тигре» не побеждает уже 3 месяца
- «Ривер Плейт» пропустил всего 1 раз в 3 матчах чемпионата
- «Тигре» уже 2 года не может обыграть «миллионеров»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.26.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.00Аталанта — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.
«Тигре» в последних матчах имел явные проблемы, да и оппонент выглядит куда монолитнее.
Ставка: Фора «Ривер Плейта» -2.5 за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.46