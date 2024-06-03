1-й таймБоруссия Д — РеалОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус «Боруссия» Д — «Реал». Онлайн Пейдж ВанзантПейдж Ванзант и еще 4 девушки, ставшие звездами после ухода из UFC «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН» 0:2. Онлайн
  • 21:11
    • «Боруссия» — «Реал»: стартовые составы команд
  • 20:27
    • Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 20:00
    • «Пари НН» остался в РПЛ, победив «Арсенал» в ответном стыковом матче
  • 19:45
    • Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 19:24
    • Медведев победил Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 17:02
    • «Акрон» пробился в российскую Премьер-лигу
  • 18:05
    • «Ференцварош» может назначить Гончаренко на пост главного тренера
    Все новости спорта

    «Ривер Плейт» поставит на колени аутсайдера

    «Ривер Плейт» — «Тигре». Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Лига Профессиональ, 3 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Тигре»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ривер Плейт»
    3 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Тигре». Начало игры — в 02:15 мск. «Ривер Плейт» — «Тигре»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 03 Июня 2024 года

    Ривер Плейт

  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 02:15 Тигре

    Тигре

  • Аргентина. Примера
    •

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» стартовал не столь уверенно. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ривер Плейт» в 3 поединках набрал 6 очков. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Ривер Плейт» в рамках Кубка Либертадорес переиграл «Депортиво Тачиру» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 2 пропущенных.

    А вот минувший тур чемпионата не принес команде баллов. Она обиднейшим образом уступила «Аргентинос Хуниорс» (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Ривер Плейт» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато пропускает команда крайне редко.

    Матчи против «Тигре» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» добыл одну викторию при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева постараются подняться в лидирующую группу. Да и надежные тылы станут в этом прекрасным подспорьем.

    «Тигре»

    Турнирное положение: «Тигре» текущий чемпионат проводит бледно. Команда ныне расположилась на 27 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Тигре» в трех турах набрал лишь один балл. Да и забила команда всего 1 мяч в чемпионате.

  • Больше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения
  • Наставник мадридского «Реала» собирается завоевать рекордный пятый трофей Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Тигре» дома разгромно уступил «Расингу» (0:4).

    До того команда оказала достойное сопротивление «Росарио Сентраль» (1:1). А вот с «Эстудиантесом» справиться не удалось (0:1).

    В пяти своих последних матчах «Тигре» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Тигре» выглядит весьма посредственно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Тигре» имеет проблемы с надежностью тылов. В 3 матчах чемпионата в воротах команды побывало 6 мячей.

    Последняя виктория над «Ривер Плейтом» случилась 2 года назад. После того соперники один раз сыграли вничью (1:1), а последняя очная битва завершилась минимальной победой соперника.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и позитивный опыт встреч с «Ривер Плейтом» у них имеется.

    Статистика для ставок

    • «Тигре» не побеждает уже 3 месяца

    • «Ривер Плейт» пропустил всего 1 раз в 3 матчах чемпионата

    • «Тигре» уже 2 года не может обыграть «миллионеров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.20, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.54 и 2.26.

    Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

    «Тигре» в последних матчах имел явные проблемы, да и оппонент выглядит куда монолитнее.

    Ставка: Фора «Ривер Плейта» -2.5 за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Витория — Атлетико Гойаненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Гремио — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.31
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Дюбуа — Хргович
  • Бои
  • Сегодня в 22:05
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Зинад
  • Бои
  • Сегодня в 23:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Уайлдер — Чжилэй
  • Бои
  • Завтра в 01:05
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер Майами — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Коринтианс — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пачука — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 04:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Копылов — Алмейда
  • Бои
  • Завтра в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алмейда — Романов
  • Бои
  • Завтра в 05:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ривер Плейт» — «Тигре». 3 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Тигре». Начало игры — в 02:15 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Тигре» с коэффициентом 2.67.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры