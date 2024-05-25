В субботу, 25 мая, в 34-м туре российской Первой лиги «Химки» на своем поле примут «Черноморец». Начало поединка запланировано на 13:00 по мск. «Химки» — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Команда уже обеспечила себе выход в Премьер-лигу по итогам сезона. «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 63 очками в активе.

Перед последним туром подмосковная команда может лишиться разве что 1-й позиции, ведь махачкалинское «Динамо» отступает от «Химок» лишь на 2 балла, но если у команды получится победить «Черноморец», то 1-я строчка в кармане.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «Химки» обыграли «Кубань» (1:0), а до этого одолели «Ленинградец» со счетом 3:1, уверенно доведя матч до победного конца.

В последних 7-и встречах Первой лиги «Химки» проиграли только махачкалинскому «Динамо» (0:1), а во всех остальных 6-и встречах одержала победу.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: «Химки» на протяжении всего сезона выдавали стабильно отличную игру. Есть ощущение, что команда сможет удержаться на 1-й позиции после последнего тура.

«Химки» и «Черноморец» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 17-го тура Первой лиги подмосковная команда одержала победу со счетом 3:1.

«Черноморец»

Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в Первой лиге. После 33-х туров «Черноморец» занимает 15-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

За 1 тур до конца сезона команда опережая зону вылета лишь на 1 балл. «Ленинградец», который занимает 16-е место, наступает «Черноморцу» на пятки, уступая только на 1 балл.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда проиграла «Енисею» со счетом 0:2, а до этого сыграла вничью с «Волгарем» (1:1), упустив победу на 89-й минуте.

«Черноморец» не может победить на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период команда 5 раз сыграла вничью и трижды проиграла, сумев забить только 3 гола.

Состояние команды: В последнее время «Черноморец» теряет очень важные очки. Если «Ленинградцу» удастся набрать хотя бы 1 балл в последнем туре, то у команда из Новороссийска могут быть проблемы.

«Черноморец» занимает 14-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 14 очков из 48-и возможных на чужом поле. Сможет ли на сей раз команда дать бой «Химкам»? Большой вопрос.

Статистика для ставок

«Черноморец» не одержал ни одной победы в последних 8-и матчах

В последних 7-и встречах «Химки» выиграли 6 раз при одном поражении

В 2-х очных матчах в нынешнем сезоне «Химки» непременно побеждали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Химок» — 1.65, победа «Черноморца» — 4.60, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.

Прогноз: «Химки» точно не отдадут этот матч.

Ставка: Победа «Химок» за 1.65.