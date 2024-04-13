«Страсбург»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «Страсбурга» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Страсбург» на 7 пунктов опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.
Страсбург — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Страсбург» расписал сухую мировую с «Тулузой» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Плюс ко всему, «Страсбург» не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.
Не сыграют: Ангело, Лебо Мотиба, Эмануэль Эмега — травмированы.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и оборона действует надежно.
Матчи против «Реймса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл и проиграл по разу.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда намерена отдалиться от опасной зоны на как можно более безопасное расстояние.
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что до зоны еврокубков рукой подать — всего 3 очка. Правда, проигрывает команда чересчур часто — 10 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Реймс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).
В пяти последних матчах команда добыла всего 1 викторию. В этих поединках игроки «Реймса» забили 5 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 35 мячами.
Не сыграют: Мохамед Дарами, Маршалл Манетзи, Бенджамин Стамбули, Тедди Теума — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реймс» выглядит прилично. Одна боевая ничья с ПСЖ (2:2) чего стоит!
В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Зато серия без поражений составляет 4 матча.
Плюс ко всему, «Реймс» в первом круге переиграл «Страсбург» (2:1). Причем оба своих гола команда забила в первом тайме, пропустив один в самом эндшпиле встречи.
Наверняка гости будут активно атаковать. «Реймс» явно постарается приблизиться к заветной топ-6.
Статистика для ставок
- «Реймс» не проигрывает 4 матча кряду
- «Страсбург» имеет трехматчевую беспроигрышную серию
- «Страсбург» не пропустил в двух своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.
- 1.95Лацио — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Плимут — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Реймс» явно способен прибавить, да и «Страсбургу» нужно отдаляться от опасной зоны.
И тем, и другим нужно прибавлять в плане реализации, так что ждем нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09