13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Реймс». Начало игры — в 18:00 мск. «Страсбург» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Страсбурга» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Страсбург» на 7 пунктов опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Страсбург» расписал сухую мировую с «Тулузой» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Плюс ко всему, «Страсбург» не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.

Не сыграют: Ангело, Лебо Мотиба, Эмануэль Эмега — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и оборона действует надежно.

Матчи против «Реймса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл и проиграл по разу.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда намерена отдалиться от опасной зоны на как можно более безопасное расстояние.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что до зоны еврокубков рукой подать — всего 3 очка. Правда, проигрывает команда чересчур часто — 10 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Реймс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).

В пяти последних матчах команда добыла всего 1 викторию. В этих поединках игроки «Реймса» забили 5 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 35 мячами.

Не сыграют: Мохамед Дарами, Маршалл Манетзи, Бенджамин Стамбули, Тедди Теума — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реймс» выглядит прилично. Одна боевая ничья с ПСЖ (2:2) чего стоит!

В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Зато серия без поражений составляет 4 матча.

Плюс ко всему, «Реймс» в первом круге переиграл «Страсбург» (2:1). Причем оба своих гола команда забила в первом тайме, пропустив один в самом эндшпиле встречи.

Наверняка гости будут активно атаковать. «Реймс» явно постарается приблизиться к заветной топ-6.

Статистика для ставок

«Реймс» не проигрывает 4 матча кряду

«Страсбург» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

«Страсбург» не пропустил в двух своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

Прогноз: «Реймс» явно способен прибавить, да и «Страсбургу» нужно отдаляться от опасной зоны.

И тем, и другим нужно прибавлять в плане реализации, так что ждем нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09