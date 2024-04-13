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    «Страсбург» — «Реймс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Реймс»
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    «Страсбург»
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Реймс». Начало игры — в 18:00 мск. «Страсбург» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 18:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Страсбурга» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Страсбург» на 7 пунктов опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.

    Страсбург — Реймс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Страсбург» расписал сухую мировую с «Тулузой» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Плюс ко всему, «Страсбург» не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в двух последних ворота команды оставались сухими.

    Не сыграют: Ангело, Лебо Мотиба, Эмануэль Эмега — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Да и оборона действует надежно.

    Матчи против «Реймса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл и проиграл по разу.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда намерена отдалиться от опасной зоны на как можно более безопасное расстояние.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что до зоны еврокубков рукой подать — всего 3 очка. Правда, проигрывает команда чересчур часто — 10 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла лишь один зачетный балл. «Реймс» не смог одолеть «Ниццу» (0:0).

    В пяти последних матчах команда добыла всего 1 викторию. В этих поединках игроки «Реймса» забили 5 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 35 мячами.

    Не сыграют: Мохамед Дарами, Маршалл Манетзи, Бенджамин Стамбули, Тедди Теума — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Реймс» выглядит прилично. Одна боевая ничья с ПСЖ (2:2) чего стоит!

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    В кадровом плане у команды имеются явные пробоины. Зато серия без поражений составляет 4 матча.

    Плюс ко всему, «Реймс» в первом круге переиграл «Страсбург» (2:1). Причем оба своих гола команда забила в первом тайме, пропустив один в самом эндшпиле встречи.

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Реймс» явно постарается приблизиться к заветной топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Страсбург» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    • «Страсбург» не пропустил в двух своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.01 и 1.94.

    Прогноз: «Реймс» явно способен прибавить, да и «Страсбургу» нужно отдаляться от опасной зоны.

    И тем, и другим нужно прибавлять в плане реализации, так что ждем нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Реймс» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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