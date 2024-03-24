«Колорадо Рэпидс»
Турнирное положение: После четырех проведенных матчей в новом сезоне регулярки МЛС «Колорадо Рэпидс» набрал пять баллов и идет седьмым на Западе.
Коллектив пока смог выиграть один поединок, дважды еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско. Забил пять голов, а пропустил на два мяча больше.
Колорадо Рэпидс — Хьюстон Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшем туре клуб из Денвера расписал гостевую мировую против «Сиэтл Саундерс» 1:1, уйдя от поражения в самом конце встречи. Перед этим он добыл пока первую и единственную викторию в сезоне, одолев на выезде «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1.
Не сыграют: Коннор Ронан и Даниэль Чакон не помогут своей команде в этой игре.
Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» стартовал в новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС с крупного выездного поражения, но после того коллектив не уступал на протяжении последующих трех матчей, дважды сыграв вничью в этот период. Отметим, что во всех проведенных поединках он и забивал, и пропускал.
«Хьюстон Динамо»
Турнирное положение: В новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС на счету «Хьюстон Динамо» три проведенных матча, в которых они набрали четыре очка.
С такими показателями техасцы идут девятыми на Западе. У них выигрыш, ничья и поражения, разница мячей также равная — 3:3.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре «апельсины» дома минимально выиграли у «Портленд Тимберс» 1:0, а до этого провели два поединка против «Коламбус Крю» в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ и проиграли ему по сумме двух встреч — 0:1 и 1:1.
Не сыграют: Эктор Эррера пребывает в лазарете команды.
Состояние команды: В общей сложности с учетом всех турниров «Хьюстон Динамо» в новом сезоне провело семь встреч и смогло выиграть всего в двух из них и оба раза дома. Еще коллектив расписал две мировые и трижды терпел фиаско. И пять из семи матчей с участием «оранжевых» были низовыми.
Статистика для ставок
- У «Колорадо Рэпидс» только одна победа за последние пять домашних игр чемпионата
- «Хьюстон Динамо» на выезде проиграла пять встреч из шести минувших во всех турнирах при одной ничьей
- Три из пяти предыдущих очных поединков этих клубов завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 2.25, победа «Хьюстон Динамо» — 3.25, ничья — 3.36.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.74 соответственно.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Колорадо Рэпидс» должен воспользоваться слабой игрой техасцев на выезде и наконец-то обыграть их. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.
Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 2.25.
Прогноз: И также еще здесь рекомендуем поставить на обмен голами, ведь клуб из Денвера в этом сезоне во всех своих играх и забивал, и пропускал, да и в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.86.