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    «Колорадо Рэпидс» дома обыграет «Хьюстон Динамо»

    «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 24 марта 2024 года

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    «Колорадо Рэпидс»
    «Колорадо Рэпидс» на своем поле сыграет против «Хьюстон Динамо» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 24 марта, начало — в 04:30 по мск. «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: После четырех проведенных матчей в новом сезоне регулярки МЛС «Колорадо Рэпидс» набрал пять баллов и идет седьмым на Западе.

    Коллектив пока смог выиграть один поединок, дважды еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско. Забил пять голов, а пропустил на два мяча больше.

    Колорадо Рэпидс — Хьюстон Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре клуб из Денвера расписал гостевую мировую против «Сиэтл Саундерс» 1:1, уйдя от поражения в самом конце встречи. Перед этим он добыл пока первую и единственную викторию в сезоне, одолев на выезде «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Коннор Ронан и Даниэль Чакон не помогут своей команде в этой игре.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» стартовал в новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС с крупного выездного поражения, но после того коллектив не уступал на протяжении последующих трех матчей, дважды сыграв вничью в этот период. Отметим, что во всех проведенных поединках он и забивал, и пропускал.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: В новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС на счету «Хьюстон Динамо» три проведенных матча, в которых они набрали четыре очка.

    С такими показателями техасцы идут девятыми на Западе. У них выигрыш, ничья и поражения, разница мячей также равная — 3:3.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «апельсины» дома минимально выиграли у «Портленд Тимберс» 1:0, а до этого провели два поединка против «Коламбус Крю» в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ и проиграли ему по сумме двух встреч — 0:1 и 1:1.

    Не сыграют: Эктор Эррера пребывает в лазарете команды.

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    Состояние команды: В общей сложности с учетом всех турниров «Хьюстон Динамо» в новом сезоне провело семь встреч и смогло выиграть всего в двух из них и оба раза дома. Еще коллектив расписал две мировые и трижды терпел фиаско. И пять из семи матчей с участием «оранжевых» были низовыми.

    Статистика для ставок

    • У «Колорадо Рэпидс» только одна победа за последние пять домашних игр чемпионата

    • «Хьюстон Динамо» на выезде проиграла пять встреч из шести минувших во всех турнирах при одной ничьей

    • Три из пяти предыдущих очных поединков этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 2.25, победа «Хьюстон Динамо» — 3.25, ничья — 3.36.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: «Колорадо Рэпидс» должен воспользоваться слабой игрой техасцев на выезде и наконец-то обыграть их. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.

    Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 2.25.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем поставить на обмен голами, ведь клуб из Денвера в этом сезоне во всех своих играх и забивал, и пропускал, да и в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.86.

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    Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Колорадо Рэпидс» дома обыграет «Хьюстон Динамо»
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