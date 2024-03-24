«Колорадо Рэпидс» на своем поле сыграет против «Хьюстон Динамо» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 24 марта, начало — в 04:30 по мск. «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: После четырех проведенных матчей в новом сезоне регулярки МЛС «Колорадо Рэпидс» набрал пять баллов и идет седьмым на Западе.

Коллектив пока смог выиграть один поединок, дважды еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско. Забил пять голов, а пропустил на два мяча больше.

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Последние матчи: В минувшем туре клуб из Денвера расписал гостевую мировую против «Сиэтл Саундерс» 1:1, уйдя от поражения в самом конце встречи. Перед этим он добыл пока первую и единственную викторию в сезоне, одолев на выезде «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:1.

Не сыграют: Коннор Ронан и Даниэль Чакон не помогут своей команде в этой игре.

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Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» стартовал в новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС с крупного выездного поражения, но после того коллектив не уступал на протяжении последующих трех матчей, дважды сыграв вничью в этот период. Отметим, что во всех проведенных поединках он и забивал, и пропускал.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: В новом розыгрыше регулярного чемпионата МЛС на счету «Хьюстон Динамо» три проведенных матча, в которых они набрали четыре очка.

С такими показателями техасцы идут девятыми на Западе. У них выигрыш, ничья и поражения, разница мячей также равная — 3:3.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «апельсины» дома минимально выиграли у «Портленд Тимберс» 1:0, а до этого провели два поединка против «Коламбус Крю» в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ и проиграли ему по сумме двух встреч — 0:1 и 1:1.

Не сыграют: Эктор Эррера пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: В общей сложности с учетом всех турниров «Хьюстон Динамо» в новом сезоне провело семь встреч и смогло выиграть всего в двух из них и оба раза дома. Еще коллектив расписал две мировые и трижды терпел фиаско. И пять из семи матчей с участием «оранжевых» были низовыми.

Статистика для ставок

У «Колорадо Рэпидс» только одна победа за последние пять домашних игр чемпионата

«Хьюстон Динамо» на выезде проиграла пять встреч из шести минувших во всех турнирах при одной ничьей

Три из пяти предыдущих очных поединков этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Колорадо Рэпидс» — 2.25, победа «Хьюстон Динамо» — 3.25, ничья — 3.36.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.74 соответственно.

Прогноз: «Колорадо Рэпидс» должен воспользоваться слабой игрой техасцев на выезде и наконец-то обыграть их. В общем, ставим здесь на викторию хозяев поля.

Рекомендуемая ставка: победа «Колорадо Рэпидс» за 2.25.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем поставить на обмен голами, ведь клуб из Денвера в этом сезоне во всех своих играх и забивал, и пропускал, да и в очных противостояниях они зачастую огорчают друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.86.