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    Продолжится ли победная серия «Меца»?

    «Реймс» — «Мец». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Франции на 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Мец»
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    «Мец» выиграл два последних матча
    «Реймс» — «Мец». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1. начало — 17:00 (мск) «Реймс» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Марта 2024 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Мец Мец
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» занимает девятую позицию с 35 очками. Он забил 32 мяча, тогда как 34 гола пропустил в свои ворота.

    Команда пять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще претендует на попадание как минимум в Лигу конференций.

    Реймс — Мец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре смогли отобрать очки у чемпиона и лидера ПСЖ. На чужом поле им удалось забить сразу два мяча парижскому гранду — 2:2.

    Эта ничья продлила безвыигрышную мини-серию коллектива до двух поединков — ранее он и вовсе уступил в домашних стенах «Лиллю» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Буси, Окуму — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Реймс» одержал лишь одну победу при четырех победах и трех ничьих.

    Очевидно, что с такой формой коллективу будет тяжело пробиться в еврокубки, и, похоже на то, что он все сильнее скатывается в середину таблицы.

    Тедди Теума является лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 с шестью голами.

    «Мец»

    Турнирное положение: «Мец» занимает 17-е место в зоне вылета с 23 очками. В его активе 22 забитых мяча, в пассиве — 37.

    Команда отстает от безопасной 15-й строчки составляет лишь два очка. Столько же баллов ее отделяют до 16-й позиции в зоне плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу над «Клермоном» (1:0) на своем поле, выиграв с минимальным счетом.

    Перед этим коллектив также взял три очка. На выезде он сумел переиграть «Нант» (2:0), забив два безоветных мяча в ворота соперника.

    Не сыграют: Исмаэль Траоре, Яллоу — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Мец» победил после безвыигрышной серии в 11 матчей в разных турнирах при 10 поражениях.

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    Очевидно, что если клуб сохранит такую форму, то имеет отличные шансы если не выбраться на безопасные позиции, то по крайней мере подняться в зоне плей-офф.

    Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Реймс» не выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Меца» было забито меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Мец» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Меца» — в 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: трех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Как правило их последние игры малорезультативны.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Меца» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: Только одна команда не забьет за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Мец» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Меца»?
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