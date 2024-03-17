«Реймс» — «Мец». Матч пройдет в рамках 26-го тура французской Лиги 1. начало — 17:00 (мск) «Реймс» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» занимает девятую позицию с 35 очками. Он забил 32 мяча, тогда как 34 гола пропустил в свои ворота.

Команда пять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще претендует на попадание как минимум в Лигу конференций.

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Последние матчи: хозяева в последней игре смогли отобрать очки у чемпиона и лидера ПСЖ. На чужом поле им удалось забить сразу два мяча парижскому гранду — 2:2.

Эта ничья продлила безвыигрышную мини-серию коллектива до двух поединков — ранее он и вовсе уступил в домашних стенах «Лиллю» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Буси, Окуму — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Реймс» одержал лишь одну победу при четырех победах и трех ничьих.

Очевидно, что с такой формой коллективу будет тяжело пробиться в еврокубки, и, похоже на то, что он все сильнее скатывается в середину таблицы.

Тедди Теума является лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 с шестью голами.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» занимает 17-е место в зоне вылета с 23 очками. В его активе 22 забитых мяча, в пассиве — 37.

Команда отстает от безопасной 15-й строчки составляет лишь два очка. Столько же баллов ее отделяют до 16-й позиции в зоне плей-офф за право выступать в элитном дивизионе.

Последние матчи: гости в последнем туре одержали победу над «Клермоном» (1:0) на своем поле, выиграв с минимальным счетом.

Перед этим коллектив также взял три очка. На выезде он сумел переиграть «Нант» (2:0), забив два безоветных мяча в ворота соперника.

Не сыграют: Исмаэль Траоре, Яллоу — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках (все — в рамках Лиги 1) «Мец» победил после безвыигрышной серии в 11 матчей в разных турнирах при 10 поражениях.

Очевидно, что если клуб сохранит такую форму, то имеет отличные шансы если не выбраться на безопасные позиции, то по крайней мере подняться в зоне плей-офф.

Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Реймс» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Меца» было забито меньше 2,5 голов

в двух последних матчах «Мец» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Меца» — в 6.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: трех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Как правило их последние игры малорезультативны.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: Тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Меца» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: Только одна команда не забьет за 2.12