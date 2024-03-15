15 марта в рамках 30-го тура итальянской Серии В «Палермо» в родных стенах сыграет против «Венеции». Начало игры — в 22:30 по мск. «Палермо» — «Венеция»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Серии В с 49-ю очками в активе после 29-и туров. «Палермо» находится в зоне стыковых матчей на стадии 1/4 финала.

Стоит отметить, что команда довольно много забила в нынешнем сезоне (52 гола), занимая по этому показателю 3-е место в Серии В. При этом, «Палермо» довольно много пропустил 38 мячей.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии В «Палермо» обыграл «Лекко» (1:0), забив единственный гол на 37-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Брешии» (2:4).

За последние 5 матчей в Серии В «Палермо» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 9-и пропущенных.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Палермо» имеет большие проблемы с обороной в последнее время, но при этом более менее стабильно набирает очки.

Предстоящий матч против «Венеции» крайне важен для команды с точки зрения турнирного положения, ведь «Палермо» вполне способен приблизиться к своему сопернику, который располагается на 3-м месте в таблице.

Команда занимает 6-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 25 очков из 42-х возможных за 14 матчей. К слову, «Палермо» чуть хуже выступает на своем поле, нежели в гостях, но все равно может воспользоваться этим преимуществом.

«Венеция»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Серии В с 54 очками в активе. «Венеция» ведет борьбу за прямое попадание в Серию А по итогам нынешнего сезона.

К слову, команда забила на 1 гол больше, чем «Палермо» в сезоне 2023/2024 (53 мяча), занимая 2-е место в лиге по этому показателю. К тому же, у «Венеции» не самая крепкая оборона.

Последние матчи: В прошедших встречах команда стабильно набирала очки. В последнем туре Серии В «Венеция» обыграла «Бари», а матчем ранее проиграла «Комо» (1:2).

В последних 6-и встречах команда проиграла только 1 раз, четырежды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Венеция» забила 13 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Венеция» имеет все шансы на то, чтобы оказаться в Серии А на следующий сезон. Команда играет в атакующий футбол и имеет потенциал для развития.

К слову, «Венеция» уже встречалась с «Палермо» в нынешнем сезоне, но не смогла обыграть соперника на своем поле (1:3). Команда провалилась во 2-м тайме, пропустив 2 безответных матча.

«Венеция» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 21 гол из 42-х возможных на чужом поле. Команда вполне сможет отобрать очки у соседа по турнирной таблицы «Палермо».

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчах «Палермо» пробивал тотал 2.5 больше

В последних 6-и встречах «Венеция» проиграла только 1 раз

В 4-х из 5-и последних очных матчах команды забивали друг другу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Венеции» — в 3.00.

ТБ 2.5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: Этот матч очень важен для обеих команд. Можно предположить, что после 1-го тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.17.

Прогноз: В последнее время обе команды часто пробивали тотал больше.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.80.