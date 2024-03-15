«Палермо»
Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Серии В с 49-ю очками в активе после 29-и туров. «Палермо» находится в зоне стыковых матчей на стадии 1/4 финала.
Стоит отметить, что команда довольно много забила в нынешнем сезоне (52 гола), занимая по этому показателю 3-е место в Серии В. При этом, «Палермо» довольно много пропустил 38 мячей.
Последние матчи: В прошедшем туре Серии В «Палермо» обыграл «Лекко» (1:0), забив единственный гол на 37-й минуте. Матчем ранее команда проиграла «Брешии» (2:4).
За последние 5 матчей в Серии В «Палермо» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 9-и пропущенных.
Состояние команды: «Палермо» имеет большие проблемы с обороной в последнее время, но при этом более менее стабильно набирает очки.
Предстоящий матч против «Венеции» крайне важен для команды с точки зрения турнирного положения, ведь «Палермо» вполне способен приблизиться к своему сопернику, который располагается на 3-м месте в таблице.
Команда занимает 6-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 25 очков из 42-х возможных за 14 матчей. К слову, «Палермо» чуть хуже выступает на своем поле, нежели в гостях, но все равно может воспользоваться этим преимуществом.
«Венеция»
Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Серии В с 54 очками в активе. «Венеция» ведет борьбу за прямое попадание в Серию А по итогам нынешнего сезона.
К слову, команда забила на 1 гол больше, чем «Палермо» в сезоне 2023/2024 (53 мяча), занимая 2-е место в лиге по этому показателю. К тому же, у «Венеции» не самая крепкая оборона.
Последние матчи: В прошедших встречах команда стабильно набирала очки. В последнем туре Серии В «Венеция» обыграла «Бари», а матчем ранее проиграла «Комо» (1:2).
В последних 6-и встречах команда проиграла только 1 раз, четырежды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Венеция» забила 13 голов при 6-и пропущенных.
Состояние команды: «Венеция» имеет все шансы на то, чтобы оказаться в Серии А на следующий сезон. Команда играет в атакующий футбол и имеет потенциал для развития.
К слову, «Венеция» уже встречалась с «Палермо» в нынешнем сезоне, но не смогла обыграть соперника на своем поле (1:3). Команда провалилась во 2-м тайме, пропустив 2 безответных матча.
«Венеция» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых матчей, набрав 21 гол из 42-х возможных на чужом поле. Команда вполне сможет отобрать очки у соседа по турнирной таблицы «Палермо».
Статистика для ставок
- В 4-х из 5-и последних матчах «Палермо» пробивал тотал 2.5 больше
- В последних 6-и встречах «Венеция» проиграла только 1 раз
- В 4-х из 5-и последних очных матчах команды забивали друг другу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Венеции» — в 3.00.
ТБ 2.5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.00.
- 1.82Байер — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спартак — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.88Локомотив — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Этот матч очень важен для обеих команд. Можно предположить, что после 1-го тайма будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.17.
Прогноз: В последнее время обе команды часто пробивали тотал больше.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.80.