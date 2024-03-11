«Аль-Наср»
Путь в плей-офф: В этом розыгрыше азиатской Лиги чемпионов коллектив Луиша Каштруа без проблем выиграл свою группу, так ни разу там и не проиграв.
В 1/8 финала «Аль-Наср» легко справился с соотечественниками из «Аль-Фейха», дважды их обыграв. Дома была победа со счетом 2:0, а в гостях — 1:0.
Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд проиграл на своем поле в рамках чемпионата скромному «Аль-Раеду» со счетом 1:3, а ранее он в гостях уступил как раз «Аль-Аину» 0:1 в первом матче противостояния.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» к этой игре подходит не в лучшем состоянии. Коллектив не может выиграть уже три в трех матчах подряд. Сперва в этом отрезке он расписал мировую, после чего дважды кряду уступил. А пропускал клуб в пяти из шести своих минувших встреч.
«Аль-Аин»
Путь в плей-офф: Групповой этап этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов коллектив Эрнана Креспо также преодолел легко, выиграв пять игр из шести при одном фиаско.
На первой стадии плей-офф «Аль-Аин» не без проблем сломил сопротивление узбекского «Насафа», расписав с ним выездную ничью 0:0 и выиграв дома 2:1.
Последние матчи: Накануне этого поединка «боссы» уступили в в полуфинале Кубка лиги ОАЭ «Иттихад Кальба» дома 0:2 и не смогли выйти в финал. Перед этим же они имели 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой восемь раз выиграли.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Аин» неудачно провел свой последний матч, но перед этим он имел просто превосходную серию, выиграв восемь матчей из девяти проведенных при одном мировом исходе. И в пяти случаях данного удачного отрезка он смог сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «Аль-Наср» проиграл свой последний домашний матч, прервав тем самым очень длительную беспроигрышную серию на своем поле
- «Аль-Аин» в гостях выиграл шесть из восьми минувших встреч при двух мировых
- «Аль-Аин» выиграл у «Аль-Насра» в двух из трех очных противостояний и раз уступил
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.45, победа «Аль-Аин» — 6.78, ничья — 4.91.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.39 соответственно.
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Прогноз: «Аль-Наср» совсем не впечатляет надежностью в обороне в своем последнем отрезке, так что вполне может и в данной встрече не сохранить свои ворота на замке.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: Но все же ждем, что Роналду и ко смогут компенсировать свою ненадежность в обороне отличной игрой в атаке, и принесут победу «Аль-Насру» с нужным счетом еще в основное время.
Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 2.09.