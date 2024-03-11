11 марта в ответном поединке 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Наср» дома сыграет против «Аль-Аин» из ОАЭ. Начало в — 22:00 в мск. «Аль-Наср» — «Аль-Аин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Наср»

Путь в плей-офф: В этом розыгрыше азиатской Лиги чемпионов коллектив Луиша Каштруа без проблем выиграл свою группу, так ни разу там и не проиграв.

В 1/8 финала «Аль-Наср» легко справился с соотечественниками из «Аль-Фейха», дважды их обыграв. Дома была победа со счетом 2:0, а в гостях — 1:0.

Последние матчи: В преддверии этой игры клуб из города Эр-Рияд проиграл на своем поле в рамках чемпионата скромному «Аль-Раеду» со счетом 1:3, а ранее он в гостях уступил как раз «Аль-Аину» 0:1 в первом матче противостояния.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» к этой игре подходит не в лучшем состоянии. Коллектив не может выиграть уже три в трех матчах подряд. Сперва в этом отрезке он расписал мировую, после чего дважды кряду уступил. А пропускал клуб в пяти из шести своих минувших встреч.

«Аль-Аин»

Путь в плей-офф: Групповой этап этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов коллектив Эрнана Креспо также преодолел легко, выиграв пять игр из шести при одном фиаско.

На первой стадии плей-офф «Аль-Аин» не без проблем сломил сопротивление узбекского «Насафа», расписав с ним выездную ничью 0:0 и выиграв дома 2:1.

Последние матчи: Накануне этого поединка «боссы» уступили в в полуфинале Кубка лиги ОАЭ «Иттихад Кальба» дома 0:2 и не смогли выйти в финал. Перед этим же они имели 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой восемь раз выиграли.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Аль-Аин» неудачно провел свой последний матч, но перед этим он имел просто превосходную серию, выиграв восемь матчей из девяти проведенных при одном мировом исходе. И в пяти случаях данного удачного отрезка он смог сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» проиграл свой последний домашний матч, прервав тем самым очень длительную беспроигрышную серию на своем поле

«Аль-Аин» в гостях выиграл шесть из восьми минувших встреч при двух мировых

«Аль-Аин» выиграл у «Аль-Насра» в двух из трех очных противостояний и раз уступил

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.45, победа «Аль-Аин» — 6.78, ничья — 4.91.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.39 соответственно.

Прогноз: «Аль-Наср» совсем не впечатляет надежностью в обороне в своем последнем отрезке, так что вполне может и в данной встрече не сохранить свои ворота на замке.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: Но все же ждем, что Роналду и ко смогут компенсировать свою ненадежность в обороне отличной игрой в атаке, и принесут победу «Аль-Насру» с нужным счетом еще в основное время.

Ставка: победа «Аль-Насра» с форой (-1,5) за 2.09.