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    Приблизится ли «Штутгарт» к «Баварии»?

    «Штутгарт» — «Унион». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Германии на 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Унион»
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    «Штутгарт» — фаворит матча
    «Штутгарт» — «Унион Берлин». Матч пройдет в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги. начало — 22:30 (мск) «Штутгарт» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Марта 2024 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: По итогам 24 туров немецкой Бундеслиги «Штутгарт» занимает третью позицию в зоне Лиги чемпионов.

    Команда на четыре очка отстает от второй в таблице «Баварии» и на семь баллов опережает пятую строчку, которая находится уже вне зоны главного еврокубка.

    Штутгарт — Унион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Швабы» на выезде обыграли «Вольфсбург» со счетом 3:2.

    Эта победа стала третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Харагучи, Массимо, Ди Бенедетто, Загаду, Нарти — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Штутгарт» проиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты позволяют клубу уверенно держаться в топ-3 и сохранять хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов, и при этом способна подвинуть со второй позиции «Баварию».

    Серу Гирасси — с 20 голами самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Бундеслиги.

    «Унион Берлин»

    Турнирное положение: «Унион Берлин» занимает 14-е место — в девяти очках от зоны вылета. В его активе 23 забитых мяча, в пассиве — 39 пропущенных мячей.

    Отрыв от зоны плей-офф за право выступать в первой Бундеслиге составляет восемь очков, так что у столичного клуба, в целом, комфортное положение.

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  • 01/03/2024

    • Последние матчи: гости в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Боруссии» Дортмунд (0:2), пропустив два безответных мяча.

    В случае победы коллектив может подняться на 12-ю строчку, если выше стоящие «Вольфсбург» и «Боруссия» Менхенгладбах допустят осечки.

    Не сыграют: Огдемудиа — травмирован, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах «Унион Берлин» выиграл лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

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    На сегодня у восточногерманского клуба безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Бундеслигу, так что у него не лучшая форма.

    Робин Госенс — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Германии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Штутгарта» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Штутшарта» было забито больше 2,5 голов

    • в 10 из 11 последних матчей «Унион Берлина» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Унион Берлина» — в 6.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: семи последних матчах хозяев забивали обе команды. «Швабы» далеко небезгрешны в защите своих тылов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гости забивали.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе забьют при тотал 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Штутгарта» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Унион» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Штутгарт» к «Баварии»?
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