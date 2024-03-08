В пятницу, 8 марта, в 25-м туре португальской Примейры «Портимоненсе» на своем поле примет «Порту». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Портимоненсе» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портимоненсе»

Турнирное положение: Клуб из города Портиман в таблице на текущий момент идет с 23 очками на 13 строке и красную зону обходит лишь на балл.

«Портимоненсе» выиграл шесть встреч из 24 проведенных, пять матчей свел вничью и потерпел 13 неудач, разница мячей — 24:49.

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Последние матчи: «Черно-белые» в прошлом туре чемпионата дома расписала ничью с последней командой первенства «Визелой» 0:0, а ранее они были разгромлены на выезде «Бенфикой» со счетом 0:4.

Не сыграют: Паулу Алвеш и Зиньо пропустят этот поединок.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Портимоненсе» последний раз побеждал аж в конце января. После того коллектив выдал 5-матчевую безвыигрышную серию, где два раза сыграл вничью и трижды уступал. Причем в трех поединках этого периода он даже не смог забить.

«Порту»

Турнирное положение: На данный момент в таблице дружина Сержиу Консейсау с 52 очками идет третьей и от лидера чемпионата отстает аж на семь пунктов.

«Порту» в текущем первенстве одержал 16 викторий, а также по четыре раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 43:17.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «драконы» на своем поле просто уничтожили своего принципиального соперника — «Бенфику», разгромив ее со счетом 5:0. Правда, гости после часа поединка выступали в неполном составе. Перед этим «сине-белые» обыграли в гостях 2:1 «Санта-Клару» в Кубке Португалии.

Не сыграют: Иван Маркано и Зайду пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: В отрезке последних десяти матчей с учетом всех турниров «Порту» потерпел только одно фиаско. Также в этот период коллектив два матча свел вничью и отпраздновал семь викторий. Одна из них была дома над лондонским «Арсеналом» 1:0 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Портимоненсе» дома выиграл лишь один матч из семи предыдущих при трех фиаско

У «Порту» только одна гостевая победа в чемпионате за прошлые пять встреч

«Порту» выиграл у предстоящего противника в последних 13 очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.28, победа «Портимоненсе» — 10.50, ничья — 5.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.29 соответственно.

Прогноз: Так как «Порту» в последнее время в гостях выступает не совсем уверенно, да и после этого поединка будет проводит ответный поединок в Лиге чемпионов, то здесь есть смысл ставить на хозяев с форой, ведь «драконы» вполне могут здесь сыграть далеко не основой.

Рекомендуемая ставка: победа «Портимоненсе» с форой (+1,5) за 2.03.

Прогноз: И также не исключаем, что в этом матче забьют обе команды, так как «Порту» в последнем отрезке в гостях очень часто пропускает.

Ставка: обе забьют за 2.10.