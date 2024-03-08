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    «Портимоненсе» — «Порту». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Порту»
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    «Порту»
    В пятницу, 8 марта, в 25-м туре португальской Примейры «Портимоненсе» на своем поле примет «Порту». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Портимоненсе» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Марта 2024 года
    Портимоненсе
  • Портиман
    •  Портимоненсе 21:45 Порту Порту
  • Порту
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    «Портимоненсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Портиман в таблице на текущий момент идет с 23 очками на 13 строке и красную зону обходит лишь на балл.

    «Портимоненсе» выиграл шесть встреч из 24 проведенных, пять матчей свел вничью и потерпел 13 неудач, разница мячей — 24:49.

    Портимоненсе — Порту: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Черно-белые» в прошлом туре чемпионата дома расписала ничью с последней командой первенства «Визелой» 0:0, а ранее они были разгромлены на выезде «Бенфикой» со счетом 0:4.

    Не сыграют: Паулу Алвеш и Зиньо пропустят этот поединок.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Портимоненсе» последний раз побеждал аж в конце января. После того коллектив выдал 5-матчевую безвыигрышную серию, где два раза сыграл вничью и трижды уступал. Причем в трех поединках этого периода он даже не смог забить.

    «Порту»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице дружина Сержиу Консейсау с 52 очками идет третьей и от лидера чемпионата отстает аж на семь пунктов.

    «Порту» в текущем первенстве одержал 16 викторий, а также по четыре раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 43:17.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «драконы» на своем поле просто уничтожили своего принципиального соперника — «Бенфику», разгромив ее со счетом 5:0. Правда, гости после часа поединка выступали в неполном составе. Перед этим «сине-белые» обыграли в гостях 2:1 «Санта-Клару» в Кубке Португалии.

    Не сыграют: Иван Маркано и Зайду пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: В отрезке последних десяти матчей с учетом всех турниров «Порту» потерпел только одно фиаско. Также в этот период коллектив два матча свел вничью и отпраздновал семь викторий. Одна из них была дома над лондонским «Арсеналом» 1:0 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Портимоненсе» дома выиграл лишь один матч из семи предыдущих при трех фиаско

    • У «Порту» только одна гостевая победа в чемпионате за прошлые пять встреч

    • «Порту» выиграл у предстоящего противника в последних 13 очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Порту» — 1.28, победа «Портимоненсе» — 10.50, ничья — 5.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.29 соответственно.

    Прогноз: Так как «Порту» в последнее время в гостях выступает не совсем уверенно, да и после этого поединка будет проводит ответный поединок в Лиге чемпионов, то здесь есть смысл ставить на хозяев с форой, ведь «драконы» вполне могут здесь сыграть далеко не основой.

    Рекомендуемая ставка: победа «Портимоненсе» с форой (+1,5) за 2.03.

    Прогноз: И также не исключаем, что в этом матче забьют обе команды, так как «Порту» в последнем отрезке в гостях очень часто пропускает.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Портимоненсе» — «Порту» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» поберегут силы перед важным матчем ЛЧ?
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