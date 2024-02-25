Матч 26-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед», начало — 16:30 «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» занимает 11-е место таблицы АПЛ. В его активе 39 забитых мячей, в пассиве — 40 пропущенных.

Команда на 12 очков отстает от зоны еврокубков и на 15 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет существенной турнирной мотивации.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали знаковую победу. На выезде им удалось обыграть претендента на выход в Лигу чемпионов «Тоттенхэм» (2:1).

Эта победа стала третьей для «Волков» в пяти последних поединках во всех турнирах при двух поражениях.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Матеус Кунья — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Вулверхэмптон» потерпел два поражения при семи победах и двух ничьих.

По ходу данной серии клуб подобрался к топ-10, а также вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет на своем поле против «Брайтона».

Хван Хи Чхан — лучший бомбардир команды с 10 голами.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей первенства «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 22-65.

Команда на семь баллов отстает от безопасной — 17-й строчки, так что «Клинкам» будет крайне сложно выбраться из зоны вылета, для чего нужно стабильно побеждать.

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Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У них не нашлось никаких аргументов против «Брайтона» (0:5).

В четырех из пяти последних поединков коллектив потерпел поражения при одной победе.

Не сыграют: Арчер, Норрингтон-Дэвис, Бреретон, Бэлдок, Джеббисон, Иган, Бэшам, Лоу — у всех травмы. Дисквалифицирован — Холгейт.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь две победы при семи поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит коллективу особых шансов на спасение, однако победа в позапрошлом туре над «Лутон Тауном» (3:1) говорит о том, что он все еще способен неприятно удивить своих соперников.

Главными нападающими «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне являются Арчер и Оливер Макберни, которые забили по четыре мяча.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали оба соперника

в семи последних матчах «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперники. «Волки» часто как забивают, так и пропускают.

В свою очередь, в четыре из пяти последних матчей гостей также забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в семи последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55