«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» занимает 11-е место таблицы АПЛ. В его активе 39 забитых мячей, в пассиве — 40 пропущенных.
Команда на 12 очков отстает от зоны еврокубков и на 15 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет существенной турнирной мотивации.
Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одержали знаковую победу. На выезде им удалось обыграть претендента на выход в Лигу чемпионов «Тоттенхэм» (2:1).
Эта победа стала третьей для «Волков» в пяти последних поединках во всех турнирах при двух поражениях.
Не сыграют: Матеус Кунья — травмирован. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 11 последних матчах во всех турнирах «Вулверхэмптон» потерпел два поражения при семи победах и двух ничьих.
По ходу данной серии клуб подобрался к топ-10, а также вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет на своем поле против «Брайтона».
Хван Хи Чхан — лучший бомбардир команды с 10 голами.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: По итогам 25 матчей первенства «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 22-65.
Команда на семь баллов отстает от безопасной — 17-й строчки, так что «Клинкам» будет крайне сложно выбраться из зоны вылета, для чего нужно стабильно побеждать.
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Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели разгром. У них не нашлось никаких аргументов против «Брайтона» (0:5).
В четырех из пяти последних поединков коллектив потерпел поражения при одной победе.
Не сыграют: Арчер, Норрингтон-Дэвис, Бреретон, Бэлдок, Джеббисон, Иган, Бэшам, Лоу — у всех травмы. Дисквалифицирован — Холгейт.
Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь две победы при семи поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов на спасение, однако победа в позапрошлом туре над «Лутон Тауном» (3:1) говорит о том, что он все еще способен неприятно удивить своих соперников.
Главными нападающими «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне являются Арчер и Оливер Макберни, которые забили по четыре мяча.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали оба соперника
- в семи последних матчах «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.80, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 7.30.
ТБ 2,5 считается куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперники. «Волки» часто как забивают, так и пропускают.
В свою очередь, в четыре из пяти последних матчей гостей также забивали оба соперника.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в семи последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55