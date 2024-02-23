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    «Самсунспор» — «Ризеспор». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Ризеспор»
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    «Самсунспор»
    В пятницу, 23 февраля, в рамках 27-го тура турецкой Суперлиги «Самсунспор» на своем поле примет «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 по мск. «Самсунспор» — «Ризеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Февраля 2024 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 20:00 Ризеспор Ризеспор
  • Ризе
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    «Самсунспор»

    Турнирное положение: Дружина Маркуса Гисдоля с 30 набранными очками находится в середине таблицы, но от красной зоны оторвалась всего лишь на два пункта.

    В 26 проведенных встречах «Самсунспор» добился восьми викторий, шесть раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, забил 30 голов, а пропустил на шесть больше.

    Последние матчи: «Красная молния» в прошлом туре чемпионата расписала на выезде мировую с «Газиантепом» 1:1, уйдя от поражения уже в компенсированное к поединку время. А перед этим на своем поле смогла обыграть «Антальяспор» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которых трудно назвать основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Самсунспор» очень даже неплохо проводит свой последний отрезок чемпионата, проиграв только один матч из семи минувших. Помимо этого фиаско в данный период коллектив еще по три поединка свел вничью и победил.

    «Ризеспор»

    Турнирное положение: Подопечные Ильхана Палута с 36 очками разместились на шестой строке в таблице и всего на три пункта отстают от пятой.

    «Ризеспор» смог на текущий момент добиться десяти викторий, столько же встреч он еще проиграл и расписал шесть мировых. Разница мячей — 28:37.

    Последние матчи: «Черноморские ястребы» в прошлом туре на своем поле уступили «Фенербахче» со счетом 1:3. И этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где трижды уступали.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Ризеспора» нет.

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    • Состояние команды: К этому поединку «Ризеспор» подходит не в лучшем состоянии. У коллектива только одна виктория за прошедшие семь встреч. Также в этот отрезок времени он потерпел пять поражений и расписал одну мировую.

    Статистика для ставок

    • «Самсунспор» дома выиграл шесть игр из восьми минувших при всего одном фиаско

    • «Ризеспор» в гостях не побеждает на протяжении десяти встреч, семь раз уступив за этот период

    • Четыре из семи последних противостояний этих клубов завершилось вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Самсунспор» букмекеры дают коэффициент 2.04. Ничья оценена в 3.73, а победа «Ризеспор» оценена в 3.76.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

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    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь оба коллектива в своих последних отрезках редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И исходя из той статистики, что между собой они часто играют вничью, то именно на такой результат мы и ставим здесь.

    Ставка: ничья за 3.73.

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    «Самсунспор» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Оппоненты согласятся на мировую
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