«Самсунспор»
Турнирное положение: Дружина Маркуса Гисдоля с 30 набранными очками находится в середине таблицы, но от красной зоны оторвалась всего лишь на два пункта.
В 26 проведенных встречах «Самсунспор» добился восьми викторий, шесть раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, забил 30 голов, а пропустил на шесть больше.
Последние матчи: «Красная молния» в прошлом туре чемпионата расписала на выезде мировую с «Газиантепом» 1:1, уйдя от поражения уже в компенсированное к поединку время. А перед этим на своем поле смогла обыграть «Антальяспор» со счетом 2:0.
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которых трудно назвать основными.
Состояние команды: «Самсунспор» очень даже неплохо проводит свой последний отрезок чемпионата, проиграв только один матч из семи минувших. Помимо этого фиаско в данный период коллектив еще по три поединка свел вничью и победил.
«Ризеспор»
Турнирное положение: Подопечные Ильхана Палута с 36 очками разместились на шестой строке в таблице и всего на три пункта отстают от пятой.
«Ризеспор» смог на текущий момент добиться десяти викторий, столько же встреч он еще проиграл и расписал шесть мировых. Разница мячей — 28:37.
Последние матчи: «Черноморские ястребы» в прошлом туре на своем поле уступили «Фенербахче» со счетом 1:3. И этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где трижды уступали.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Ризеспора» нет.
Состояние команды: К этому поединку «Ризеспор» подходит не в лучшем состоянии. У коллектива только одна виктория за прошедшие семь встреч. Также в этот отрезок времени он потерпел пять поражений и расписал одну мировую.
Статистика для ставок
- «Самсунспор» дома выиграл шесть игр из восьми минувших при всего одном фиаско
- «Ризеспор» в гостях не побеждает на протяжении десяти встреч, семь раз уступив за этот период
- Четыре из семи последних противостояний этих клубов завершилось вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Самсунспор» букмекеры дают коэффициент 2.04. Ничья оценена в 3.73, а победа «Ризеспор» оценена в 3.76.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.
Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь оба коллектива в своих последних отрезках редко когда уходили с поля без результативных действий.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: И исходя из той статистики, что между собой они часто играют вничью, то именно на такой результат мы и ставим здесь.
Ставка: ничья за 3.73.