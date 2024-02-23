В пятницу, 23 февраля, в рамках 27-го тура турецкой Суперлиги «Самсунспор» на своем поле примет «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 по мск. «Самсунспор» — «Ризеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: Дружина Маркуса Гисдоля с 30 набранными очками находится в середине таблицы, но от красной зоны оторвалась всего лишь на два пункта.

В 26 проведенных встречах «Самсунспор» добился восьми викторий, шесть раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, забил 30 голов, а пропустил на шесть больше.

Последние матчи: «Красная молния» в прошлом туре чемпионата расписала на выезде мировую с «Газиантепом» 1:1, уйдя от поражения уже в компенсированное к поединку время. А перед этим на своем поле смогла обыграть «Антальяспор» со счетом 2:0.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которых трудно назвать основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Самсунспор» очень даже неплохо проводит свой последний отрезок чемпионата, проиграв только один матч из семи минувших. Помимо этого фиаско в данный период коллектив еще по три поединка свел вничью и победил.

«Ризеспор»

Турнирное положение: Подопечные Ильхана Палута с 36 очками разместились на шестой строке в таблице и всего на три пункта отстают от пятой.

«Ризеспор» смог на текущий момент добиться десяти викторий, столько же встреч он еще проиграл и расписал шесть мировых. Разница мячей — 28:37.

Последние матчи: «Черноморские ястребы» в прошлом туре на своем поле уступили «Фенербахче» со счетом 1:3. И этим фиаско они продлили свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где трижды уступали.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных у «Ризеспора» нет.

Состояние команды: К этому поединку «Ризеспор» подходит не в лучшем состоянии. У коллектива только одна виктория за прошедшие семь встреч. Также в этот отрезок времени он потерпел пять поражений и расписал одну мировую.

Статистика для ставок

«Самсунспор» дома выиграл шесть игр из восьми минувших при всего одном фиаско

«Ризеспор» в гостях не побеждает на протяжении десяти встреч, семь раз уступив за этот период

Четыре из семи последних противостояний этих клубов завершилось вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Самсунспор» букмекеры дают коэффициент 2.04. Ничья оценена в 3.73, а победа «Ризеспор» оценена в 3.76.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми мячами, ведь оба коллектива в своих последних отрезках редко когда уходили с поля без результативных действий.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И исходя из той статистики, что между собой они часто играют вничью, то именно на такой результат мы и ставим здесь.

Ставка: ничья за 3.73.