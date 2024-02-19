19 февраля «Бешикташ» на своем поле примет «Коньяспор» в 26-м туре турецкой Суперлиги. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: С 40 очками «Бешикташ» делит третье место в таблице с «Трабзонспором». От первых двух строк отставание существенное, а преследователи поджимают.

Дружина Фернанду Сантуша в этом чемпионате добилась 12 викторий, четыре встречи свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составляет 35:31.

Последние матчи: В прошлом туре «черные орлы» в очень блеклом матче расписали гостевую мировую с «Кайсериспором» 0:0. А перед этим они выиграли два поединка подряд, но только один из них в рамке первенства страны.

Не сыграют: Венсан Абубакар, Рашид Геззал, Алекс Окслейд-Чемберлен и Милот Рашица пребывают в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Стамбульцы к данной игре подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот период непосредственно в чемпионате они провели две встречи и набрали в них четыре очка, и ни разу не пропустили. Перед этим же «Бешикташ» имел 3-матчевую серию без побед, где дважды проиграл и ни забил ни разу в этом отрезке.

«Коньяспор»

Турнирное положение: С 25 набранными очками «Коньяспор» идет в таблице второй с конца. Правда, от безопасной позиции она отстает всего лишь на три пункта.

Подопечные Фахрудина Омеровича выиграли в текущем первенстве лишь пять игр из 25, а также по десять раз они играли вничью и уступали, забили 24 при 37 пропущенных.

Последние матчи: «Орлы Анатолии» выиграли свои две последние встречи, обыграв по 1:0 дома «Анкарагюджю» в рамках чемпионата страны и в гостях «Сивасспор» в Кубке. Перед этим же они имели длительную серию без викторий.

Не сыграют: Марлос Морено и Сонер Дикмен дисквалифицированы.

Состояние команды: «Бело-зеленые» только в прошлом туре смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали четыре мировых исхода и три поединка еще они проиграли. Но только трех матчах в данном отрезке «Коньяспор» не забивала.

Статистика для ставок

«Бешикташ» выиграл три из четырех последних домашних встреч и ни разу не пропустил за этот период

У «Коньяспор» в этом чемпионате всего одна гостевая виктория за 13 игр и аж семь ничьих

«Бешикташ» не уступает «Коньяспор» в четырех последних очных матчах, выиграв дважды за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.54, победа «Коньяспор» — 6.10, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.14 соответственно.

Прогноз: На своей территории «Бешикташ» наверняка справиться с предстоящим противником, ведь в последнее время стамбульцы весьма неплохо играют против «Коньяспор», особенно дома.

Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) 1.89.

Прогноз: Но в то же время ждем, что гости без забитого мяча с поля не уйдут, так как они в минувших девяти встречах не забивали только в трех случаях.

Ставка: обе забьют 1.82.