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    Три очка для «черных орлов»

    «Бешикташ» — «Коньяспор». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 19 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Коньяспор»
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    «Бешикташ»
    19 февраля «Бешикташ» на своем поле примет «Коньяспор» в 26-м туре турецкой Суперлиги. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Февраля 2024 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    «Бешикташ»

    Турнирное положение: С 40 очками «Бешикташ» делит третье место в таблице с «Трабзонспором». От первых двух строк отставание существенное, а преследователи поджимают.

    Дружина Фернанду Сантуша в этом чемпионате добилась 12 викторий, четыре встречи свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составляет 35:31.

    Последние матчи: В прошлом туре «черные орлы» в очень блеклом матче расписали гостевую мировую с «Кайсериспором» 0:0. А перед этим они выиграли два поединка подряд, но только один из них в рамке первенства страны.

    Не сыграют: Венсан Абубакар, Рашид Геззал, Алекс Окслейд-Чемберлен и Милот Рашица пребывают в лазарете команды.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы к данной игре подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот период непосредственно в чемпионате они провели две встречи и набрали в них четыре очка, и ни разу не пропустили. Перед этим же «Бешикташ» имел 3-матчевую серию без побед, где дважды проиграл и ни забил ни разу в этом отрезке.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: С 25 набранными очками «Коньяспор» идет в таблице второй с конца. Правда, от безопасной позиции она отстает всего лишь на три пункта.

    Подопечные Фахрудина Омеровича выиграли в текущем первенстве лишь пять игр из 25, а также по десять раз они играли вничью и уступали, забили 24 при 37 пропущенных.

    Последние матчи: «Орлы Анатолии» выиграли свои две последние встречи, обыграв по 1:0 дома «Анкарагюджю» в рамках чемпионата страны и в гостях «Сивасспор» в Кубке. Перед этим же они имели длительную серию без викторий.

    Не сыграют: Марлос Морено и Сонер Дикмен дисквалифицированы.

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  • Вчера

    • Состояние команды: «Бело-зеленые» только в прошлом туре смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали четыре мировых исхода и три поединка еще они проиграли. Но только трех матчах в данном отрезке «Коньяспор» не забивала.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» выиграл три из четырех последних домашних встреч и ни разу не пропустил за этот период

    • У «Коньяспор» в этом чемпионате всего одна гостевая виктория за 13 игр и аж семь ничьих

    • «Бешикташ» не уступает «Коньяспор» в четырех последних очных матчах, выиграв дважды за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.54, победа «Коньяспор» — 6.10, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.14 соответственно.

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    Прогноз: На своей территории «Бешикташ» наверняка справиться с предстоящим противником, ведь в последнее время стамбульцы весьма неплохо играют против «Коньяспор», особенно дома.

    Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) 1.89.

    Прогноз: Но в то же время ждем, что гости без забитого мяча с поля не уйдут, так как они в минувших девяти встречах не забивали только в трех случаях.

    Ставка: обе забьют 1.82.

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    «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «черных орлов»
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