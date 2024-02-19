«Бешикташ»
Турнирное положение: С 40 очками «Бешикташ» делит третье место в таблице с «Трабзонспором». От первых двух строк отставание существенное, а преследователи поджимают.
Дружина Фернанду Сантуша в этом чемпионате добилась 12 викторий, четыре встречи свела вничью и девять раз уступала, разница мячей составляет 35:31.
Последние матчи: В прошлом туре «черные орлы» в очень блеклом матче расписали гостевую мировую с «Кайсериспором» 0:0. А перед этим они выиграли два поединка подряд, но только один из них в рамке первенства страны.
Не сыграют: Венсан Абубакар, Рашид Геззал, Алекс Окслейд-Чемберлен и Милот Рашица пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: Стамбульцы к данной игре подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот период непосредственно в чемпионате они провели две встречи и набрали в них четыре очка, и ни разу не пропустили. Перед этим же «Бешикташ» имел 3-матчевую серию без побед, где дважды проиграл и ни забил ни разу в этом отрезке.
«Коньяспор»
Турнирное положение: С 25 набранными очками «Коньяспор» идет в таблице второй с конца. Правда, от безопасной позиции она отстает всего лишь на три пункта.
Подопечные Фахрудина Омеровича выиграли в текущем первенстве лишь пять игр из 25, а также по десять раз они играли вничью и уступали, забили 24 при 37 пропущенных.
Последние матчи: «Орлы Анатолии» выиграли свои две последние встречи, обыграв по 1:0 дома «Анкарагюджю» в рамках чемпионата страны и в гостях «Сивасспор» в Кубке. Перед этим же они имели длительную серию без викторий.
Не сыграют: Марлос Морено и Сонер Дикмен дисквалифицированы.
Состояние команды: «Бело-зеленые» только в прошлом туре смогли прервать свою 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали четыре мировых исхода и три поединка еще они проиграли. Но только трех матчах в данном отрезке «Коньяспор» не забивала.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» выиграл три из четырех последних домашних встреч и ни разу не пропустил за этот период
- У «Коньяспор» в этом чемпионате всего одна гостевая виктория за 13 игр и аж семь ничьих
- «Бешикташ» не уступает «Коньяспор» в четырех последних очных матчах, выиграв дважды за это время
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бешикташа» — 1.54, победа «Коньяспор» — 6.10, ничья — 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.14 соответственно.
Прогноз: На своей территории «Бешикташ» наверняка справиться с предстоящим противником, ведь в последнее время стамбульцы весьма неплохо играют против «Коньяспор», особенно дома.
Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1) 1.89.
Прогноз: Но в то же время ждем, что гости без забитого мяча с поля не уйдут, так как они в минувших девяти встречах не забивали только в трех случаях.
Ставка: обе забьют 1.82.