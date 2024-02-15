В рамках 8-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии 15 февраля пройдет матч «Сан-Паулу» — «Сантос». Начало — 01:30 (мск). «Сан-Паулу» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение:: Эта команда в текущем чемпионате штата Паулиста борется за 1 место. Ныне «Сан-Паулу» находится на 3 строчке таблицы.

При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 6 матчах игроки «Сан-Паулу» сумели отличиться всего 6 результативными ударами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Сан-Паулу» уступил «Понте-Прете» (0:2).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Сан-Паулу» добыл лишь 3 очка. Победила команда откровенно скромный «Агуа Санта» (3:0).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Сан-Паулу» пропустила 3 мяча.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Паулу» лишь на 3 очка отстает от лидера «Сантоса». Так что в случае виктории догонит конкурента.

Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Зато в финале Суперкубка Бразилии в серии пенальти был обыгран «Палмейрас».

Стоит отметить, что «Сан-Паулу» традиционно успешно противостоит «Сантосу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» в нынешнем сезоне также настроен решительно. Сейчас команда находится на 1 месте в таблице.

Команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сантоса» лишь две виктории.

Не сыграют: Травмированных нет

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Сантос» мечтает вернуться в элиту бразильского футбола. Но и в чемпионате штата команда намерена взять 1 место.

В своем последнем матче «Сантос» не сумел добыть победу. Ничья со скромным «Мирассолом» вышла боевой (2:2).

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей пока не хватает. Например, «Сантос» часто теряет очки на ровном месте.

Из пяти последних очных поединков с «Сан-Паулуом» команда выиграла всего однажды. Да и то, случилось это еще полтора года назад.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» не проигрывает «Сантосу» уже полтора года

«Сан-Паулу» недавно выиграл Суперкубок Бразилии

«Сан-Паулу» в случае победы догонит лидера чемпионата штата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в скромные 4.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.08 и 1.70.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не выявит победителя, ведь соперники примерно равны по силам.

Ставка: Ничья за 3.42