«Сан-Паулу»
Турнирное положение:: Эта команда в текущем чемпионате штата Паулиста борется за 1 место. Ныне «Сан-Паулу» находится на 3 строчке таблицы.
При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 6 матчах игроки «Сан-Паулу» сумели отличиться всего 6 результативными ударами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось добыть хотя бы балл. «Сан-Паулу» уступил «Понте-Прете» (0:2).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Сан-Паулу» добыл лишь 3 очка. Победила команда откровенно скромный «Агуа Санта» (3:0).
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Сан-Паулу» пропустила 3 мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Паулу» лишь на 3 очка отстает от лидера «Сантоса». Так что в случае виктории догонит конкурента.
Вот только в последних матчах у команды не слишком ладится с реализацией. Зато в финале Суперкубка Бразилии в серии пенальти был обыгран «Палмейрас».
Стоит отметить, что «Сан-Паулу» традиционно успешно противостоит «Сантосу». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» в нынешнем сезоне также настроен решительно. Сейчас команда находится на 1 месте в таблице.
Команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Сантоса» лишь две виктории.
Не сыграют: Травмированных нет
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Сантос» мечтает вернуться в элиту бразильского футбола. Но и в чемпионате штата команда намерена взять 1 место.
В своем последнем матче «Сантос» не сумел добыть победу. Ничья со скромным «Мирассолом» вышла боевой (2:2).
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей пока не хватает. Например, «Сантос» часто теряет очки на ровном месте.
Из пяти последних очных поединков с «Сан-Паулуом» команда выиграла всего однажды. Да и то, случилось это еще полтора года назад.
Статистика для ставок
- «Сан-Паулу» не проигрывает «Сантосу» уже полтора года
- «Сан-Паулу» недавно выиграл Суперкубок Бразилии
- «Сан-Паулу» в случае победы догонит лидера чемпионата штата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.42, а победа гостей — в скромные 4.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.08 и 1.70.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не выявит победителя, ведь соперники примерно равны по силам.
Ставка: Ничья за 3.42