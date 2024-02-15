В рамках 1/16 финала Лиги конференций 15 февраля пройдет матч «Бетис» — «Динамо» Загреб. Начало — в 23:00. «Бетис» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Бетис» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа испанский клуб финишировал на 3 месте с активом в 9 очков.

«Бетис» обошел в турнирной таблице кипрский «Арис», который в итоге набрал 4 пункта. Ну а пропустили испанцы вперед себя «Рейнджерс» и «Спарту».

Коэффициенты матча Бетис — Динамо З 1X2Новым игрокам 1.654.105.50Бонус$9500

Последние матчи: Последние пять матчей «Бетис» провел в испанской Ла Лиге, к слову удачно. Футболисты Мануэля Пеллегрини взяли по 3 очка в матчах против «Кадиса» (2:0), «Мальорки» (1:0) и «Гранады» (1:1). Была ничья с «Хетафе» (1:1) и фиаско в поединке от «Барселоны» (2:4).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграют: сразу 5 футболистов «Бетиса» находятся в лазарете команды. Выбыли из строя Абнер, Иско, Перес, Бартра и Родригес. Дисквалифицированных в составе на матч нет.

Состояние команды: «Бетис» испытывает кадровый голод, однако в последнее время коллектив добивается положительных результатов на внутренней арене. На данный момент клуб занимает 6 место в Ла Лиге с активом в 9 побед,11 поражений и 4 проигрышей.

«Динамо» Загреб

Путь в плей-офф: «Динамо» Загреб изначально получил путевку в основную сетку Лиги Европы. В своем квартете хорваты набрали 9 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь чешскую «Викторию».

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Динамо» на выезде сыграл вничью с ФК «Локомотива» Загреб (2:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог получили травмы колена. Под вопросом участие Василя.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Хорватии «Динамо» занимает 3 место, набрав 41 очко при 12 победах, 5 ничьих и 4 поражениях.

Статистика для ставок

«Бетис» и «Динамо» раньше не встречались на футбольных полях

Беспроигрышная серия «Динамо» Загреб составляет 20 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.05, а победа гостей — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.86 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, стоит ожидать яркого футбола. Игры с участием «Бетиса» и «Динамо Киев» чаще всего завершаются с 2-3 забитыми голами.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.