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    В Трабзоне будут забивать

    «Трабзонспор» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Суперлига, 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Хатайспор»
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    «Трабзонспор»
    В рамках 25-го тура чемпионата Турции 12 февраля пройдет матч «Трабзонспор» — «Хатайспор». Начало — 17:00 (мск). «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Февраля 2024 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 17:00 Хатайспор Хатайспор
  • Турция. Суперлига
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    «Трабзонспор»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне традиционно борется за высокие места. Ныне «Трабзонспор» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах трабзонцы пропустили в свои ворота 33 мяча.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться хотя бы баллом. «Трабзонспор» по всем статьям уступил «Бешикташу» (0:2).

    После того «Трабзонспор» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Команда в овертайме переиграла «Генчлербирлиги» (2:1).

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    Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. А вот в свои ворота «Трабзонспор» пропустил 12 голов.

    Не сыграют: Пол Онуачу — в сборной.

    Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах явно испытывает проблемы в плане надежности своих тылов. Между тем, отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

    При этом предстоящая игра с «Хатайспором» — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

    Стоит отметить, что «Трабзонспор» традиционно сложно противостоит «Хатайспору». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 31 мяч, пропустив в свои ворота 32.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хатайспор» две виктории при одной коллизии.

    Не сыграют: Омер Бейз — травмирован.

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  • 08/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хатайспор» борется за выживание в турецком элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 4 очками.

    Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 6 викторий.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, «Хатайспор» слишком часто играет в ничью — 10 раз.

    Два последних очных поединка с трабзонцами принесли команде победы. Так что никакого трепета перед фаворитом гости явно не испытывают.

    Статистика для ставок

    • «Трабзонспор» не обыгрывает «Хатайспор» уже полтора года

    • «Хатайспор» в 24 матчах чемпионата подписал 10 мировых

    • Лидер атак «Трабзонспора» Онуачу сейчас находится в составе сборной Нигерии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.90.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Даже без Онуачу трабзонцы обязаны обыгрывать столь скромного оппонента, да и пора бы поквитаться с «Хатайспором» за два последних поражения.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости снова не дадут себя обыграть, да и вообще, «Хатайспор» специализируется на ничьих.

    Ставка: Ничья за 3.74

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    «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. В Трабзоне будут забивать
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