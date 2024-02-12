В рамках 25-го тура чемпионата Турции 12 февраля пройдет матч «Трабзонспор» — «Хатайспор». Начало — 17:00 (мск). «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне традиционно борется за высокие места. Ныне «Трабзонспор» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах трабзонцы пропустили в свои ворота 33 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться хотя бы баллом. «Трабзонспор» по всем статьям уступил «Бешикташу» (0:2).

После того «Трабзонспор» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Команда в овертайме переиграла «Генчлербирлиги» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. А вот в свои ворота «Трабзонспор» пропустил 12 голов.

Не сыграют: Пол Онуачу — в сборной.

Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах явно испытывает проблемы в плане надежности своих тылов. Между тем, отставание от 3 места составляет всего 2 очка.

При этом предстоящая игра с «Хатайспором» — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.

Стоит отметить, что «Трабзонспор» традиционно сложно противостоит «Хатайспору». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

«Хатайспор»

Турнирное положение: «Хатайспор» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Команда забила 31 мяч, пропустив в свои ворота 32.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хатайспор» две виктории при одной коллизии.

Не сыграют: Омер Бейз — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хатайспор» борется за выживание в турецком элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 4 очками.

Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 6 викторий.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, «Хатайспор» слишком часто играет в ничью — 10 раз.

Два последних очных поединка с трабзонцами принесли команде победы. Так что никакого трепета перед фаворитом гости явно не испытывают.

Статистика для ставок

«Трабзонспор» не обыгрывает «Хатайспор» уже полтора года

«Хатайспор» в 24 матчах чемпионата подписал 10 мировых

Лидер атак «Трабзонспора» Онуачу сейчас находится в составе сборной Нигерии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.90.

Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Даже без Онуачу трабзонцы обязаны обыгрывать столь скромного оппонента, да и пора бы поквитаться с «Хатайспором» за два последних поражения.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости снова не дадут себя обыграть, да и вообще, «Хатайспор» специализируется на ничьих.

Ставка: Ничья за 3.74