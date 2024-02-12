«Трабзонспор»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне традиционно борется за высокие места. Ныне «Трабзонспор» находится на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах трабзонцы пропустили в свои ворота 33 мяча.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться хотя бы баллом. «Трабзонспор» по всем статьям уступил «Бешикташу» (0:2).
После того «Трабзонспор» прошел в четвертьфинал Кубка Турции. Команда в овертайме переиграла «Генчлербирлиги» (2:1).
Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. А вот в свои ворота «Трабзонспор» пропустил 12 голов.
Не сыграют: Пол Онуачу — в сборной.
Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах явно испытывает проблемы в плане надежности своих тылов. Между тем, отставание от 3 места составляет всего 2 очка.
При этом предстоящая игра с «Хатайспором» — отличная возможность подтянуться к лидирующей группе.
Стоит отметить, что «Трабзонспор» традиционно сложно противостоит «Хатайспору». Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
«Хатайспор»
Турнирное положение: «Хатайспор» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице.
Команда забила 31 мяч, пропустив в свои ворота 32.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хатайспор» две виктории при одной коллизии.
Не сыграют: Омер Бейз — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хатайспор» борется за выживание в турецком элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется 4 очками.
Вот только побеждает команда не так уж часто. В 20 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 6 викторий.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, «Хатайспор» слишком часто играет в ничью — 10 раз.
Два последних очных поединка с трабзонцами принесли команде победы. Так что никакого трепета перед фаворитом гости явно не испытывают.
Статистика для ставок
- «Трабзонспор» не обыгрывает «Хатайспор» уже полтора года
- «Хатайспор» в 24 матчах чемпионата подписал 10 мировых
- Лидер атак «Трабзонспора» Онуачу сейчас находится в составе сборной Нигерии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.74, а победа гостей — в скромные 4.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.01 и 1.90.
Прогноз: Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
Даже без Онуачу трабзонцы обязаны обыгрывать столь скромного оппонента, да и пора бы поквитаться с «Хатайспором» за два последних поражения.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости снова не дадут себя обыграть, да и вообще, «Хатайспор» специализируется на ничьих.
Ставка: Ничья за 3.74